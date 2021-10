Tuve una aventura y mi pareja no quiere vivir conmigo, ¿debo seguir adelante?

El problema…

“He salido con una mujer hermosa y cariñosa durante los últimos once años, pero solo hemos vivido juntos durante unos cinco de esos, en una casa que compré. Quería casarme con ella desde el primer día que la conocí, pero cada vez que lo menciono, ella dice que no tenemos los componentes básicos para hacer algo tan permanente.

“Admito que las cosas han estado irregulares; aunque vivíamos juntos, a menudo llevábamos vidas separadas. Por ejemplo, tiene tres niñas de una pareja anterior e hizo muchos eventos escolares con ellas, a los que nunca me invitaron porque el padre de las niñas iba a estar allí.

“Su hija de veintiún años es madre soltera y ha sido una fuente constante de problemas: hace lo que quiere, cuando quiere, y siempre ha sido así. Su madre se lo pone fácil; ella y su bebé vivieron con nosotros durante un tiempo, y aún vive con su madre hasta el día de hoy.

Siempre parecía que otros miembros de su familia se quedaban también; la madre de ella decidió que quería un nuevo comienzo y se mudó con nosotros poco después de que nos mudáramos juntos.Ella se quedó con nosotros durante un año, y solo terminó porque le exigí que se mudara, pero luego dejamos que su hermano y su esposa se mudaran a nuestra propiedad de alquiler, otra pesadilla. Pagaban el alquiler con poca frecuencia y no eran buenos inquilinos, por lo que no nos separamos en buenos términos cuando los eché.

“Luego, hace tres años, tuve una aventura con una colega, aunque no estoy seguro de que puedas llamarlo una aventura porque la mujer que me importa y yo nunca estuvimos casados de manera legal. De todos modos, mi colega y yo tuvimos un bebé, pero todavía no quería dejar a mi pareja, aunque tampoco iba a dejar a mi hija sin un padre. Logré obtener la custodia compartida y mi hija vive conmigo el cincuenta por ciento del tiempo, pero mi pareja se mudó desde entonces.

“Seguimos viéndonos, e incluso decimos que estamos juntos, pero no hay planes de vivir juntos pronto. Por mucho que la extraño, no extraño a su hija perezosa, pero tal vez sea pedirle demasiado amar al hijo de otra mujer. De una forma u otra, le dediqué mucho tiempo y energía a esta relación, pero no estoy seguro de haber logrado alguna vez lo que quería y me pregunto si es hora de cortar por lo sano".

Fiona dice ...

“Describes a esta mujer como tu 'pareja'. Pero desde el comienzo de su relación juntos, no has sido la única persona en su vida. Es claro que está muy comprometida con su familia y, sin importar lo que pienses de su hija, sospecho que la ama mucho.

“Me dices que a menudo llevaron vidas separadas; que incluso estaba en contacto suficiente con el padre de los niños para asistir a los eventos escolares con él. También me dices que tuviste una aventura con una colega, ¿no significa todo esto algo para ti? Esta mujer nunca te amó lo suficiente y parece que nunca lo hará . Buscaste amor y afecto en otra parte, y quizás lo encontraste, aunque por razones que tú y tu colega conocen mejor, has decidido no hacer un futuro con ella.

“La hija que tienes con tu colega no es solo 'el hijo de otra mujer'. Si hubieras tenido esta hija antes de conocer a tu 'pareja', podría haber sido muy diferente, pero la niña ahora es un recordatorio constante de que su relación juntos no fue suficiente.

“Por lo que parece, nunca fue suficiente; siempre ha querido a otros a su alrededor, ya sea su madre, su hija o su hermano. ¿No es esto una pista para ti de que por mucho que te preocupes por ella, ella necesita más de lo que tú puedes darle?

“Preguntas si es hora de cortar por lo sano, pero eso es algo que solo tú puedes decidir. Si estás dispuesto a aceptar las cosas como son, entonces la relación tal vez continuará en la misma línea. Para ser honesta, no puedo ver que cambie. Si no es así, entonces sí, tal vez sea hora de que busques el amor en otra parte. ¿Podría ser con tu colega? Si no es ella, al menos otra mujer que no tenga que mirar a tu hija y saber de todos modos cuánto se preocupa por ti. Y eso no fue suficiente para que dejaras de buscar el amor en otra parte".

