El nuevo sencillo de Adele, "Easy On Me", finalmente está aquí y los fans de la cantante recurrieron a redes sociales para reaccionar a la canción al tiempo que muchos de ellos se burlan de que, tras escuchar la nueva producción de la británica, están considerando separarse de su pareja.

La nueva canción se inspiró en la separación de la cantante de 33 años de su esposo, Simon Konecki, con quien se casó en 2018.

La pareja finalizó su divorcio en marzo después de separarse en 2019.

En un comunicado anunciando su próximo álbum, 30, que se lanzará el 19 de noviembre, Adele explicó lo personales que son algunas de sus canciones.

“He aprendido muchas verdades sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas … He reconstruido minuciosamente mi casa y mi corazón desde entonces y este álbum lo narra”, dijo.

En “Easy On Me”, la letra claramente apunta a una ruptura matrimonial, con frases como, “No puedes negar lo mucho que me he esforzado, cambié quién era para ponerlos a los dos primero. Pero ahora me rindo".

Adele y Konecki tienen un hijo de nueve años, Angelo, a quien la cantante ha dicho anteriormente que está dedicado el álbum.

A la luz del aspecto personal del álbum, los fanáticos han reaccionado de manera tan personal, compartiendo sus propias preocupaciones sobre sus relaciones en Twitter de una manera divertida y seria.

"Adele me hace querer divorciarme", tuiteó un fan.

“¡Adele hará que el divorcio sea genial! ¡¡¡No puedo esperar para divorciarme ahora!!!”, añadió otro.

Algunas de las respuestas han sido particularmente irónicas: “No puedo creer que Adele me esté obligando a divorciarme. Ni siquiera estoy casado todavía”, escribió un fan.

"¿Cómo puedo casarme, tener un hijo y luego divorciarme a tiempo para el lanzamiento del álbum de Adele para poder conectar mejor con la música?", añadió otro.

Otros bromearon que planeaban separarse temporalmente de sus parejas.

“Cuando salga el nuevo álbum de @Adele, mi novio romperá conmigo por un día. Entonces puedo sentir lo que ella siente”, escribió una persona.

Otra persona hizo referencia al próximo relanzamiento del álbum, Red, de Taylor Swift: "No tengo ninguna razón para pensar que mi novio y yo vamos a romper, PERO Red (TV) y Adele 30 están por llegar literalmente con una semana de diferencia, ¿honestamente? Estoy un poco nervioso [sic]".

Para muchas personas, el lanzamiento del single ha coincidido con una ruptura real, lo que lo hace aún más conmovedor.

"Adele, su nueva canción me va a ayudar mucho a procesar mi ruptura, es maravillosa y está bellamente escrita", tuiteó una persona.

Otro dijo: "Una de las ventajas de atravesar una ruptura es que puedo escuchar el nuevo álbum de Adele con todo su efecto [sic]".