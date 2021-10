Querida Vix,

Cuando estaba en mi último año de universidad, tuve mi primera cita con un chico que de verdad me gustaba. Era bastante encantador, divertido y atractivo también (todas las casillas marcadas). Sin embargo, el momento no fue bueno: mi salud mental estaba por los suelos y estaba preocupada por tratar con una relación a larga distancia ya que ambos nos íbamos a diferentes universidades en un par de meses. Como resultado, nunca salimos de la fase de conversación; fue mutuo, pero me culpo por poner barreras. Ahora tengo veintitantos y estoy en un lugar muy bueno en cuanto a salud mental, pero no puedo dejar de pensar en él y en lo que podría haber sido. Como dije, cumplió con todas mis casillas. Para mí, el momento fue el problema. Tenemos muchos amigos en común y estamos conectados en las redes sociales, por lo que parece que nunca salió del todo de mi vida. ¿Entonces qué hago? Una parte de mí quiere acercarse para evaluar si él está interesado pero, de nuevo, esta idea de que él sea El Indicado está en mi cabeza... hay una gran posibilidad de que no haya vuelto a pensar en nuestra cita desde ese entonces. ¿Puedo entablar una conversación con él y me arriesgo a que me rechace o que amigos en común descubran que estoy interesada (lo que sería mortificante) o sigo adelante con mi vida?

E, Cardiff

Estimada E,

He leído y releído tu carta, buscando el "truco", parece que casi quieres que te disuada de perseguir a este tipo por el que sientes algo; alguien con quien te llevabas muy bien cuando saliste, que cumplía todos esos requisitos, con quien compartías amigos en común, con quien sigues conectada (al menos, de forma remota), pero seré honesta contigo: no puedo encontrar ninguno.

“Bastante encantador, divertido y atractivo”, dices, y el problema es... ¿Cuál, para ser exactos? Suena brillante; tomaré su número, si tú no lo haces (estoy molestando, pero es solo para tratar de demostrarte que, en realidad, no hay ninguna buena razón para mantenerte alejada). Lo único que te detiene aquí es el miedo.

A menudo podemos encontrarnos con alguien que parece casi perfecto para nosotros en teoría (la advertencia es, por supuesto, que nadie es perfecto): nos llevamos bien, nos hacemos reír, compartimos el sentido del humor o los amigos o el cine o la música o gustos deportivos y nos parecemos atractivos. Cuando nos alejamos de una oportunidad como esa, sin una buena razón objetiva para hacerlo, creo que en general hay uno de dos factores principales en juego: el momento oportuno y/o el miedo.

Cuando conociste a este chico, lo primero era cierto para ti. No habría funcionado en ese momento en particular, porque, como dices, tu salud mental estaba “por los suelos” y te preocupaba el efecto de tratar de mantener una relación a larga distancia. Ninguno de esos problemas es un factor para ti ahora: te has graduado de la universidad y estás en un "lugar muy bueno" en cuanto a tu salud mental (y mereces una gran palmada en la espalda por encontrar el apoyo adecuado para ayudarte a llegar donde estás hoy). ¿Qué queda? Tienes miedo. Y eso está bien.

Parte de la razón por la que creo que estás asustada es porque te preocupa que la fantasía que has llevado en tu cabeza sobre este hombre durante los últimos años no coincida con la realidad, pero aquí está la cuestión: hipocresía. Y eso no es porque haya algo malo con él o contigo, es solo la fría y dura verdad de que ninguno de nosotros puede coincidir con la versión en las cabezas de los demás.

Proyectamos mucho en las personas que nos gustan, a veces les otorgamos cualidades casi mágicas; miramos más allá de los rasgos o defectos cotidianos, menos encantadores, que no queremos ver, y tenemos miedo de que los nuestros también sean expuestos. Algunos de nosotros estamos petrificados para entablar relaciones en primer lugar, o de pasar a la siguiente fase de compromiso, por temor a que nos "descubran", una especie de "síndrome del impostor" basado en las relaciones que tiene mucho más que ver con nuestra propia autoestima y evitar la intimidad (y la vulnerabilidad) que con la persona en la que pensamos.

Entonces, verás, llevamos la fantasía dentro de nosotros todo el tiempo: sobre la gente que nos gusta, la gente que no nos gusta (sí, también existe la “fantasía negativa”) y sobre nosotros mismos. A veces podemos evitar la realidad para evitar que ese hermoso sueño se empañe, porque tenemos miedo del caos desordenado de la vida real, las personas reales, de la responsabilidad y de ser heridos.

También podemos usar la fantasía, de manera bastante activa, como un medio para escapar de nuestras vidas. Durante el confinamiento, fui contactada por alguien con quien salí una vez durante un par de meses, hace media vida. Me dijo que recientemente había comenzado a pensar en mí como "el que se escapó". Sin embargo, tengo grandes sospechas de que sus sentimientos de nostalgia no eran en realidad sobre mí en absoluto; sino de querer escapar de las presiones diarias de formar una familia. La fantasía puede ayudarnos a afrontar las partes de nuestra vida que nos resultan aburridas, agotadoras o rutinarias. Vale la pena preguntarte qué te está tu fantasía en este momento y si de verdad quieres dejarla ir.

Si vamos a arriesgar nuestro corazón y decirle a alguien que estamos interesados en esa persona es muy natural tener miedo de sentirnos avergonzados; me doy cuenta de que usas la palabra “mortificante” en tu carta. El miedo al rechazo es real y nos hace sentir ansiosos a todos, pero yo diría esto: el refrán que dice el que no se arriesga no gana también existe por una razón. Podrías apagar toda esperanza, convencerte de no invitarlo a salir y "seguir adelante con tu vida", como lo dices; o podrías hacer algunas preguntas casuales y usar a uno de esos amigos mutuos de confianza para al menos averiguar si es soltero y tiene la posibilidad de tener una cita. También te invito a que recuerdes que él quería salir contigo en una cita la primera vez, por lo que no parece muy probable que las cosas hayan cambiado de forma muy drástica.

Una última palabra sobre la fantasía: retirarse a pensar las cosas puede ser un bálsamo relajante; de esa manera, la persona en tu cabeza puede permanecer "perfecta" y no puede decepcionarte o defraudarte (porque no es "real"). Pero quedarse quieto también puede ser asfixiante, porque en realidad no estás viviendo. Estás suspendida en una especie de estado de la Bella Durmiente, donde todo está estático y nada corre el riesgo de salir mal. Sin embargo, escucha esto: por cada momento que está en ese estado, el mundo exterior sigue girando. Con el tiempo, tu apuesta por la autoprotección podría terminar en que pierdas la oportunidad de algo crudo, glorioso, desordenado, emocionante y mejor, incluso, de lo que imaginabas que podría ser. ¿No vale la pena averiguarlo?

Victoria Richards es columnista de consejos de The Independent. ¿Tienes problemas con el trabajo, el amor, la familia o los amigos? Ponte en contacto con ella en dearvix@independent.co.uk