Esta mañana, se anunció al mundo que el actor James Michael Tyler había muerto de cáncer, a los 59 años. Tyler es, por supuesto, mejor conocido por su perdurable y popular papel de Gunther en Friends.

Su personaje era querido por muchas razones, entre ellas el carisma y el talento naturales de Tyler (su ritmo cómico, por ejemplo), además de la calidad única que aportó a una de las comedias de situación más famosas de la historia; pero siempre he sentido que su descripción del amor no correspondido fue una de las más conmovedoras que he visto en la pantalla.

Cualquiera que haya visto Friends sabe que Gunther estuvo perdurable e inquebrantablemente enamorado de Rachel (interpretada por Jennifer Aniston), desde las temporadas anteriores hasta el final de la comedia. Ya sea entrenándola como mesera mientras ambos trabajaban en la cafetería Central Perk, o sirviéndole café mucho después de que ella se mudó a la industria de la moda: él la amaba durante años y, como es sabido, no se lo dijo hasta el último episodio.

La representación de Tyler del amor no correspondido era a menudo graciosa: su rostro afligido, por ejemplo, cuando Mark invita a salir a Rachel justo después de que Gunther haya estado ensayando esas mismas líneas en su cabeza; o su comedia de payasadas al tropezar y caer en la cafetería después de que Rachel lamenta que "no hay nadie a quien abrazar", cuando termina triunfalmente un crucigrama, pero también fue discreta, no presuntuosa y sin ningún sentido de derecho.

Tyler interpretó a un personaje que amaba a Rachel de todo corazón por quién era exactamente, con defectos y todo; y Gunther estaba mayormente feliz de estar en su órbita y compartir su compañía.

Es un testimonio de la interpretación de Tyler del personaje que yo (y, estoy seguro, muchos otros) encontré su experiencia tan identificable. He estado en un amor no correspondido antes, y he experimentado de primera mano el anhelo de simplemente compartir el mismo espacio que la persona que amo. Sé cómo se siente ensayar líneas en mi cabeza; soñar despierto ferozmente con realidades alternativas en las que la otra persona dice: "Yo también te amo".

He estado en fiestas en las que he experimentado la sacudida en el estómago que proviene de encontrarme solo en compañía de la persona que amo; un momento realzado por su brevedad, porque sé que es solo cuestión de minutos antes de que la persona en cuestión "vaya a tomar una copa", o hasta que un amigo en común aparezca para unirse a la conversación: sin saber que están pinchando una burbuja feliz que he conjurado a nuestro alrededor por la pura fuerza de mis sentimientos.

En los últimos años, he pensado en estos momentos cada vez que he visto a Gunther interactuar con Rachel en Friends. Tyler capturó, para mí, lo que se siente al compartir incluso dos minutos con la persona de la que estás enamorado; todo el tiempo sabiendo que el momento podría ser destrozado en cualquier momento por la aparición de un tercero desprevenido, y así agradeciendo aún más esos dos minutos por su precariedad.

Pero lo que Tyler también trajo a la vida con una intensidad punzante durante su tiempo en Friends es cómo es orbitar perpetuamente a un grupo de amigos en particular. A lo largo de la comedia, Gunther es un personaje fundamental y duraderamente adorable; pero nunca es realmente parte de la dinámica del grupo en curso.

Señala que no fue invitado a la boda de Monica y Chandler, por ejemplo, y al principio de la serie llama a Chandler por no saber siquiera su apellido, pero sí recibe invitaciones de último minuto para improvisar fiestas cuando los personajes centrales necesitan llenar una habitación (como la fiesta que Rachel lanza espontáneamente cuando espera cortejar a Joshua).

Tyler aportó una cualidad conmovedora única a un personaje que se repitió en la pantalla, pero que nunca pudo acceder al grupo por el que el programa es famoso: un atributo que hizo que su personaje fuera aún más significativo dentro del programa en su conjunto y eso le inyectó una cualidad profundamente conmovedora.

Siempre me he identificado con esto también. En la escuela, estaba permanentemente al margen de los grupos de amistad de los que quería formar parte, pero no sabía cómo unirme. Recibiría invitaciones a fiestas; pero sabía que solo me habían invitado porque un padre había insistido en que su hijo invitara a toda la clase. Finalmente encontré un grupo de amigos sólido que todavía se encuentra entre mis amigos más cercanos hoy; pero siempre me he relacionado con la sensación de Gunther de flotar en la periferia.

Pero si bien los sentimientos no correspondidos fueron una parte integral del arco de la historia de Tyler en Friends, no parece haber nada no correspondido en sus interacciones en la vida real.

El elenco de Friends ha compartido conmovedores homenajes al actor en las redes sociales. Jennifer Aniston escribió: “Gracias por la risa que trajiste al programa y a todas nuestras vidas. Te extrañaré tanto”, mientras Courtney Cox detallaba conmovedoramente que,“ El tamaño de la gratitud que trajiste a la habitación y mostraste todos los días en el set es el tamaño de la gratitud que tengo por haberte conocido”.

La familia de Tyler compartió en una declaración que, "Si lo conociste una vez, hiciste un amigo de por vida"; y que “sus seres queridos lo conocían como actor, músico, defensor de la conciencia del cáncer y amigo cariñoso”, mientras que para su esposa, Jennifer Carno, era “el amor de su vida”.

Es evidente que las relaciones de la vida real de Tyler - familiares, platónicas, profesionales y románticas - fueron muy correspondidas; que tuvo un impacto profundo y significativo en quienes lo conocieron; y, sobre todo, que lo extrañaremos mucho.