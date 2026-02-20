Alex Honnold no durmió mucho desde que regresó de la aventura récord de escalar la torre Taipéi 101, de casi 520 metros de altura.

El escalador estadounidense, de 40 años, hizo historia el mes pasado al convertirse en la primera persona en liberar en solitario el rascacielos situado en la capital de Taiwán, retransmitido en tiempo real en el programa Skyscraper Live de Netflix.

En una nueva entrevista, Honnold se sinceró sobre su vuelta a la vida familiar, incluidas las noches en vela con su hija de dos años, Allie, que lo despierta cada 45 minutos.

“Acaba de aprender a salir de la cuna [anoche]”, dijo a People. “Así que tenemos que redefinir nuestra situación de sueño: me despertaba cada 45 minutos. La miré a través de una pequeña rendija de la puerta después de acostarla, y me limité a observarla. Parecía sin esfuerzo”.

Honnold dijo que, a pesar de su falta de sueño, está muy agradecido a su esposa Sanni McCandless y a sus hijas. La pareja también tiene una hija de cuatro años, June.

“Estoy mucho más cansado, pero la vida familiar es estupenda”, añadió. “Es alucinante”.

El escalador admitió que, dado que sus hijos aún son pequeños, no está seguro de cómo afectará el hecho de ser padre a su carrera, concretamente a su apetito por las aventuras locas. “Creo que mi capacidad para asumir riesgos probablemente no cambió tanto todavía”, explicó.

Construido en 2004, el Taipéi 101 está formado en su mayor parte por muros cortina de cristal, con balcones cerca de la cima que se estrechan hasta un pico puntiagudo. Anteriormente, se consideraba el rascacielos más alto del mundo, antes de que el Burj Khalifa de Dubái le arrebatara el título en 2010. El Taipéi 101 es ahora el undécimo edificio más alto del mundo.

El evento de Honnold estaba programado originalmente para retransmitirse un día antes de lo que lo hizo, pero se retrasó 24 horas debido a la lluvia. Aunque las condiciones en Taipéi fueron lo suficientemente secas como para que pudiera completar el reto al día siguiente, aún tuvo que hacer frente a un viento considerable durante la última etapa de su ascenso.

Aun así, Honnold solo tardó una hora, 31 minutos y 43 segundos en completar la espeluznante maniobra. El evento se retransmitió con 10 segundos de retraso, lo que permitió a Netflix cortar la señal si Honnold se caía.

Mucha gente se quedó intrigada por los pensamientos internos de McCandless mientras su marido desafiaba a la muerte con la acrobacia de escalada, que ella abordó en una conferencia de prensa una vez que Honnold había regresado sano y salvo a tierra.

“Le decía a alguien que cuando quieres de verdad a alguien y crees que puede estar estresado, dices: ‘Ojalá pudiera ocupar su lugar, ojalá pudiera quitarle el estrés’”.

Pero en este caso, podía resumir sus sentimientos en cinco palabras: “¡Gracias a Dios que no soy él!”

McCandless, de 33 años, continuó: “Sabía que en el momento en que abandonara el suelo, todo, no se desvanecería, sino que se volvería más tranquilo, sería más una experiencia interna, y luego simplemente sería alegre”.

Honnold está considerado como uno de los mejores escaladores del mundo. Con más de 30 años de experiencia, saltó a la fama mundial en 2017 tras convertirse en la primera persona en realizar en solitario una ruta completa por El Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite, una hazaña que más tarde se narró en el documental Free Solo, ganador de un Óscar en 2018.

Traducción de Olivia Gorsin