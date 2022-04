Will Poulter me está ocultando algo. Es su latte de matcha. Estamos sentados junto al lago en Battersea Park, y él acaba de regresar del café con nuestras bebidas. “Escribieron ‘Will el actor’ en el vaso”, dice, riéndose, mientras se sonroja debajo de sus pecas. “Solo quiero que sepas que no fue mi elección. No quiero que pienses que así pido café, porque sería muy humillante. Así que solo estoy cubriendo eso con mi mano”.

La estrella de 29 años de The Revenant y Dopesick entrecierra los ojos bajo el sol. Estamos rodeados de mamás, cachorros y vida salvaje. “Es un poco de ensueño aquí”, dice. “Me encanta sentarme junto a grandes cuerpos de agua. Es algo tranquilizador”. Un graznido interrumpe su siguiente pensamiento. “Ah, los patos van a ser parte de esta entrevista”. Está completamente vestido con ropa deportiva Nike negra: un chaleco, una playera ajustada y shorts. “Voy a ir al gimnasio después, pero tomé un taxi aquí”, dice. “Yo no corrí para llegar aquí. El atuendo oculta lo perezoso que fui”.

Perezoso no es. Poulter se encuentra actualmente en las garras de un programa de entrenamiento feroz para su próximo papel como Adam Warlock en Guardians of the Galaxy 3. El personaje, como dice Marvel, está “genéticamente diseñado por científicos como el ser perfecto”. Su tejido óseo y muscular es más denso que el de un humano normal. Tiene fuerza, resistencia, agilidad y reflejos sobrehumanos. Cero presión, entonces.

El género de superhéroes es una nueva dirección para Poulter, quien apareció por primera vez en la pantalla a los 13 años como un estudiante bribón en la tierna película independiente Son of Rambow. Luego vinieron papeles como el ratón de biblioteca convertido en dragón Eustace Scrubb en la película de Narnia The Voyage of the Dawn Treader y un adolescente torpe que besuquea a Jennifer Aniston en la comedia incómoda estadounidense We’re the Millers (hablaremos de eso más adelante).

Él tiene las mejores cejas en el negocio —que manipula a su antojo para pasar de la travesura a la malicia— compensadas por una gentil juventud que te hace sentir como si estuvieras viendo a un viejo amigo cuando aparece en la pantalla. Es lo suficientemente versátil para ser uno. En el transcurso de la década de sus veinte, Poulter dejó enterrado vivo a Leonardo DiCaprio en el desierto en The Revenant, interpretó a un policía insensible y racista en Detroit, soltó teorías de conspiración como creador de juegos en Black Mirror: Bandersnatch, le desollaron su hermoso rostro en Midsommar, y promovió los opioides en los pueblos mineros de Dopesick.

Una variedad ecléctica de papeles, entonces, ninguno de los cuales ha requerido una transformación corporal. Poulter dice, con cautela y diplomacia, que prepararse para Guardians of the Galaxy 3 ha sido “interesante”. “Es difícil hablar de eso porque con Marvel todo es información clasificada”, expresa, “pero lo más importante es que la salud mental y física tiene que ser tu prioridad, y los objetivos estéticos tienen que ser secundarios, de lo contrario terminas promocionando algo que no es saludable ni realista si no tienes el respaldo financiero de un estudio que paga tus comidas y tu entrenamiento. Estoy en una posición muy privilegiada en ese sentido, y no recomendaría a nadie que hiciera lo que hice para prepararme para ese trabajo”.

Entonces, ¿qué implica exactamente la preparación? “Ha sido mucho trabajo de gimnasio y una dieta muy, muy específica”. ¿Qué significa específica? “Significa que no es particularmente civilizada a veces”, cuenta con una sonrisa. “Cantidades de comida que no necesariamente querrías ingerir. Y otras veces muy poca comida. He pasado por una serie de dietas diferentes en los últimos meses. Ahora estoy en una fase de mantenimiento, lo cual es bastante agradable. No estoy comiendo grandes cantidades de alimentos para aumentar mi musculatura, y no estoy comiendo menos. Solo estoy manteniendo mi peso. He pasado por periodos en los que miro la comida y siento que no puedo ingerirla, y luego parpadeas y al minuto siguiente estás listo para comer muebles porque tienes mucha hambre”.

La última vez que bebió fue la víspera de Año Nuevo. “Todo el aspecto social de tu vida tiene que pasar a un segundo plano”, señala. “Estoy en una rutina tan rígida que poder salir a cenar con amigos no es algo que haya podido hacer. Tengo muchas ganas de poder volver a hacerlo”. Un ganso se acerca e intercambia palabras duras con un labrador. “¡Dios, está comenzando!” dice Poulter.

Will Poulter en su papel del colonizador Jim Bridger en ‘The Revenant’ (20th Century Fox/Regency Enterprises/Kobal/Shutterstock)

Puede que el actor se esté sometiendo a una transformación física para Guardians of the Galaxy 3, pero no ha seguido el ejemplo de Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst, quienes se ignoraron en el set mientras filmaban The Power of the Dog, intentando negarse a hablar con los supervillanos de Marvel cuando las cámaras dejan de grabar. “Para mí, eso no ha sido necesario”, dice. “En Detroit, mis colegas afroamericanos, a quienes mi personaje fue responsable de tratar brutalmente, y yo estábamos muy unidos en ese desafío, pudimos conocernos y convivir”.

“En la cuestión del proceso de un actor, sea el que sea, mientras no transgreda el de otras personas y la persona sea considerada, entonces está bien. Pero si el proceso crea un entorno poco hospitalario, para mí significa que se perdió de vista lo que es importante. La actuación metódica no debe usarse para excusar un comportamiento inapropiado, algo que definitivamente ha pasado”.

El próximo papel de Poulter, en el misterio de Agatha Christie de Britbox Why Didn’t They Ask Evans?, está a un mundo de distancia del UCM (universo cinematográfico de Marvel). Interpreta al inglés de pelo suelto Bobby Jones, un joven oficial naval que investiga la muerte de un hombre que hace la pregunta críptica del título en su último aliento. Es el debut como director de Hugh Laurie, y Poulter, incluso después de participar en The Revenant, que ganó tres premios Oscar, estaba deslumbrado.

“Sentiría pena ante la idea de que él supiera esto, pero durante el confinamiento, fue una locura estar en una llamada en Zoom con Hugh Laurie y que él me hablara sobre un papel que potencialmente me veía interpretando. Y eso sigue siendo, en retrospectiva, un momento realmente loco”. Siguió hablando durante un rato sobre lo “divertido que es” Laurie y sobre el gusto que sintió al trabajar con él, cuando un pájaro graznó a sus pies. “Exactamente”, expresó asintiendo hacia la criatura.

Will Poulter y Lucy Boynton reciben órdenes de dirección de Hugh Laurie en el set de ‘Why Didn’t They Ask Evans?’ (Mammoth Screen/Agatha Christie Limited)

Con su participación en Guardians of the Galaxy, se siente como si Poulter pudiera recordar un proyecto como Why Didn’t They Ask Evans? con algo de nostalgia. Podría ser el último drama televisivo británico que haga en mucho tiempo. Se ve genuinamente decepcionado. “Oh, no, no”, dice, metiendo un mechón de cabello rubio detrás de su oreja. “Realmente espero que no sea mi último proyecto así. Me gusta el contraste. Y volvería a trabajar para Hugh en un santiamén”.

Poulter es sincero y mesurado. Parece el tipo de persona a la que le gusta reflexionar y nunca tropieza con sus palabras o valores. Tal vez lo lleve en la sangre: los Poulter se presentan como un grupo concienzudo y de éxito. Su madre era enfermera, su padre es profesor de medicina y sus hermanos hacen trabajo voluntario, administran un centro de vacunación y ayudan a enseñar a niños con necesidades especiales.

No pensó en seguir el camino de sus padres en la medicina. “Mis calificaciones significaron que nunca fue una opción, desafortunadamente”, menciona. Poulter tenía dificultades de aprendizaje y dispraxia, y se sintió más atraído por el teatro en su escuela, Harrodian, en el oeste de Londres, que también formó a los actores Robert Pattinson, Tom Sturridge y George MacKay. MacKay estaba en el año anterior a Poulter, y los dos son amigos cercanos. En 2014, Poulter venció a su amigo para convertirse en una estrella en ascenso de la BAFTA (Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión), pero unos años más tarde, George le ganó el papel principal en la película ganadora del Oscar 1917. “Cuando tú no obtienes un papel, es genial que tu amigo se lo quede”, dice.

Si bien Poulter fue técnicamente un niño actor, no fue hasta que protagonizó We’re the Millers, a los 19 años, que comenzó a lidiar con las trampas de la fama. La película de viaje en carretera, del director de Dodgeball Rawson Marshall Thurber, sigue la historia de David Clark (Jason Sudeikis), un traficante de drogas de poca monta que contrabandea marihuana a los EE.UU. desde México para saldar una deuda con un capo del crimen. El personaje considera que no tendrá ningún problema en la frontera si alquila una casa rodante y recluta a tres inadaptados para que se hagan pasar por su familia nuclear: Jennifer Aniston interpreta a su esposa falsa, y Emma Roberts y Poulter son los hijos ficticios.

Emma Roberts, Will Poulter y Jennifer Aniston fingiendo ser una familia en ‘We’re the Millers’ (Benderspink/Kobal/Shutterstock)

En una escena vergonzosa, que ha sido vista 523.000 veces en YouTube y ganó un premio MTV Movie Award al mejor beso, los personajes de Aniston y Roberts le enseñan a besar al adolescente de Poulter. Poulter tenía 19 años en ese momento y Aniston tenía 45. “Me veía joven”, dice Poulter, dolido por el recuerdo. “Es una de esas situaciones: cualquier escena en la que haya cierto nivel de intimidad en el contexto de una comedia amplia, en la que se trata en gran medida de una broma y no se interpreta con sinceridad romántica, siempre es realmente incómoda. Obviamente, mi principal preocupación en ese momento era por Jen y Emma, por quienes sentía mucha pena”.

“Es extraño", continúa, sonando un poco incómodo. “Es una de esas escenas en las que, para ser honesto, en el 60 por ciento de los bares y pubs a los que voy, los tipos me gritan cosas sobre esa escena o me hacen preguntas extrañas que ya me han hecho un millón de veces antes. Ni siquiera sé cómo responderles. Eso es lo desafortunado de esa escena. Pero Jennifer fue increíblemente comprensiva. Ella me apoyó mucho y me cuidó, y era consciente de que, siendo un chico de 19 años en ese escenario, estaba muy nervioso. Esto fue antes de que hubiera coordinadores de intimidad, lo que realmente habría apreciado, y estoy seguro de que Emma y Jen también lo habrían hecho”.

Will Poulter interpretando a un representante de ventas de opioides conflictuado en ‘Dopesick’ (HULU)

Fue después de que salió We’re the Millers que Poulter comenzó a ser reconocido mucho y su privacidad fue invadida. “Definitivamente ha costado un poco adaptarse a eso”, dice. “Eso comenzó cuando tenía 19 años, cuando estaba en la universidad, donde la gente hace tonterías vergonzosas. Fue extraño, y con lo que más he lidiado: el impacto que ese tipo de cosas tiene en tu salud mental. Ya tengo mucha ansiedad naturalmente, por lo que lidiar con la atención no deseada que conlleva estar en el ojo público involucra desafíos adicionales”.

Una forma en que Poulter ha tratado de proteger su salud mental fue desconectándose de las redes sociales en 2019. Había estado sufriendo abusos por parte de los payasos de Internet después de que saliera Bandersnatch. “La reacción a mi apariencia física, ya sea positiva o negativa, se sintió tan secundaria y sin relación”, señala.

“La gente está en todo su derecho de hablar de ello como lo deseen, pero yo tengo el derecho y la libertad de alejarme y no exponerme a ello. Si la opinión de alguien que nunca antes había conocido en línea es abrumadoramente positiva, no la llevo al mundo real y luego desarrollo una opinión pomposa de mí mismo. Pero es más difícil, porque como ser humano estás inclinado a hacer lo contrario, cuando alguien dice algo realmente negativo sobre ti, no dejar que eso te afecte a ti y a tu salud mental”.

Will Poulter como el creador de juegos Colin Ritman en ‘Bandersnatch’ (Netflix/Kobal/Shutterstock)

Poulter dice que el propósito de las redes sociales “es más de decir lo más controvertido, lo más malo o lo más divertido, a cualquier costo”. Lo compara con una fiesta, donde algunas personas se divierten y se tratan bien, y otras hacen cosas que a ti no te gustan. “No tienes que estar allí”, dice. “O simplemente puedes tomar un trago e irte a casa temprano. No se sentía real ni saludable consumir las discusiones que estaban teniendo lugar en torno a mi apariencia”.

“Y es doloroso ver cuán corrosivas pueden ser las personas; tengo grandes preocupaciones sobre cómo está afectando la salud mental de las generaciones actuales y futuras. Realmente me preocupo por eso”. Poulter ahora usa su Instagram y Twitter únicamente para hacer campaña por una infinidad de causas, desde iniciativas contra el acoso escolar hasta ayudar a los afectados por el conflicto en Ucrania.

Poulter también ha sido adulado por su apariencia. Las fotos de él sin camisa en el asombroso drama sobre la crisis de los opioides Dopesick se volvieron virales en octubre. Tampoco se sentía cómodo interactuando con eso, especialmente porque el tema del programa era muy pesado. “Había ciertas escenas que estábamos filmando en las que los miembros del equipo estaban tan conmovidos que tuvieron que alejarse porque tenían seres queridos que se habían visto afectados por eso”, dice.

Michael Keaton, quien interpreta a un médico de Virginia adicto a la oxicodona en la serie, perdió a su sobrino a causa de las drogas. “No puedo explicar lo buena que es su actuación en persona”, dice Poulter. “Fue tan aterrador. El poder de su actuación fue tan impactante que lo único que yo tenía que hacer era sentarme frente a él y reaccionar”.

Y con eso, se va, de regreso al gimnasio en su búsqueda por emular al ser perfecto. Le digo que tenga buena suerte. “Lo aprecio. La necesitaré”.

Why Didn’t They Ask Evans? se estrena en Britbox el 14 de abril