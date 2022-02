En los años setenta y ochenta, no había nadie igual a Jim y Tammy Faye Bakker. Los evangelistas casados de la televisión, coanfitriones del programa de entrevistas religioso estadounidense The PTL Club durante 13 lucrativos años, fueron pioneros del razzmatazz religioso. “Fueron la primera familia de reality shows”, dice Andrew Garfield, y agrega sin aliento: “Fueron las primeras personas en usar sus vidas como espectáculo, monetizarlas, y dar la bienvenida a las personas en sus salas de estar y cuartos de lavado, y presentar a sus hijos cuando nacieron y anunciar los nacimientos al aire”.

El actor británico, de 38 años, interpreta a Jim Bakker en la nueva película de Michael ShowalterThe Eyes of Tammy Faye, junto a una extraordinaria Jessica Chastain como su esposa. Al seguir su vertiginoso ascenso, vemos su espectacular caída después de que Jim se ve envuelto en escándalos financieros y sexuales. Es un viaje desordenado, en el que los actores navegaron a lo largo de tres décadas con sus personajes. La transformación de Chastain de estudiante de biblia de cara lavada a Faye muy maquillada de unos cincuenta años atraerá toda la atención (ya ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de San Sebastián), pero el turno de Garfield es igual de rentable.

“Definitivamente estoy mórbidamente fascinado por la psique de una persona que puede mirar por una lente, en vivo en la televisión, y decir: ‘Dios solo te amará si nos das tu dinero’”, dijo cuando platicamos en Zoom. “Al final, simplemente malinterpretó la palabra ‘prosperidad’ en la Biblia, porque del griego original significaba prosperidad espiritual, que, como sabemos, es una especie de antítesis de la prosperidad material. Pero pasó por alto ese pequeño detalle, y creó un imperio y todo un movimiento basado en la idea de que Dios quiere que seamos ricos y tengamos cosas bonitas”.

Si la avaricia venció a Bakker, también lo derrotó la ambición. Se pusieron en marcha planes para Heritage Park, una especie de Disneyland cristiano con un complejo hotelero de 500 habitaciones e instalaciones de radiodifusión de última generación. Se recaudó dinero a través de la venta de “membresías de por vida” por US$1.000 cada una, pero el hotel nunca se construyó. En 1988, Bakker fue acusado de cargos de fraude postal, fraude electrónico y conspiración. Un año más tarde fue declarado culpable y enviado a la cárcel, donde cumplió finalmente cinco años de su sentencia antes de su liberación en diciembre de 1994.

“Él no quería estafar a la gente. Esa nunca fue su intención”, dice Showalter, aunque Bakker no es una figura con la que simpatizar. La secretaria de la iglesia, Jessica Hahn, lo acusó de violación en 1987, e incluso después de salir de la cárcel, se vio arrastrado nuevamente al teleevangelismo y la controversia cuando, en 2020, se vio obligado a resolver una demanda después de afirmar falsamente que un suplemento de salud podría curar el covid-19. Como dice Garfield, esta tentación de reiniciar su marca “lo llevó nuevamente a aguas muy, muy difíciles consigo mismo”.

Fue Chastain, la dos veces nominada al Oscar, quien primero sugirió dramatizar la vida de Tammy. Durante los últimos 10 años, había estado trabajando en un guión basado en el documental de 2000 de Fenton Bailey y Randy Barbato, también llamado The Eyes of Tammy Faye. Esa película siguió la vida de Faye, “la primera dama de la radiodifusión religiosa”, como la llaman, desde su juventud en International Falls, Minnesota, hasta conocer a Bakker en North Central Bible College y sus años de estrellato televisivo y, en última instancia, la infamia. Showalter, de 51 años, quien anteriormente obtuvo un éxito cinematográfico con el romance cómico The Big Sick (2017), recuerda a Jim y Tammy de sus días en The PTL Club. “Los vi en la televisión y vi el programa y había una extraña fascinación [con ellos]. Su programa me pareció muy entretenido y [era] un poco difícil dejar de verlo... Casi se sentía como si estuviera viendo The Tonight Show o algo así, un gran programa de variedades [con] una gran audiencia en el estudio y música en vivo e invitados y entrevistas y segmentos”.

Andrew Garfield y Jessica Chastain en una escena de ‘The Eyes of Tammy Faye’ (Searchlight Pictures/20th Century Studios)

Con su adicción a la Coca-Cola Light y las capas de rímel aplicadas como una armadura de batalla, Tammy Faye fácilmente podría ser una caricatura de dibujos animados, una figura divertida. “No estaba interesado en hacer una película que se burlara de ella o la enfadara”, dice Showalter. “Sabíamos que parte de la historia de Tammy Faye era que ella fue ridiculizada por verse de esa manera. En cierto sentido, también se trataba de encontrar la belleza en el personaje y no apoyarse en las cualidades exageradas”. Al igual que el documental, el reportaje muestra que Tammy fue una de las pocas personas que predicaban la biblia que encontró tiempo para la comunidad gay y las víctimas del sida.

Si bien Tammy Faye, quien murió en 2007, nunca podrá ver el trabajo de Garfield y Chastain, puede estar segura de que ya nadie se ríe de ella. De la forma en que Showalter lo ve, The Eyes of Tammy Faye está en consonancia con los documentales recientes Framing Britney Spears y 15 Minutes of Shame, sobre el escándalo de Monica Lewinsky y Bill Clinton. “Estamos recordando a las mujeres que los medios canibalizaron y trataron de cierta manera”, declara. La esperanza es “humanizar” a estas mujeres incomprendidas. “Con suerte, la audiencia se alejará de eso y podrá preguntarse, ¿dónde más estamos haciendo eso?”.

Sin embargo, Garfield está preocupado por la influencia de los Bakker, recientemente los llamó los “Kardashian pre-Kardashian” en una entrevista de Variety (un tema que claramente le fascina). Su predicación de la llamada “doctrina de la prosperidad” ha sido adoptada por la familia Kardashian, “el ejemplo perfecto” de los superricos que usan la fe como tapadera para acumular riqueza. “Mira a Kanye West, que trabaja con grandes megaiglesias, instituciones espirituales capitalistas o instituciones religiosas evangélicas acaparadoras de dinero”, dice. En 2019, el músico y esposo separado de Kim Kardashian incluso instigó su propia reunión semanal con infusión de evangelio cristiano, conocida como Sunday Service, como parte de una campaña elaborada para lanzar su álbum Jesus is King.

Garfield siente que este espiritualismo hueco se ha “filtrado en todos los aspectos de nuestras vidas”, especialmente con el auge de las redes sociales. “Los jóvenes [están] particularmente sintiendo la necesidad de demostrar su valía, o de encontrar un sentido de pertenencia al exponer todos sus pensamientos, imágenes y vidas privados a través de sus canales de redes sociales y sentirse excluidos si no lo hacen, sintiéndose no incluidos si no lo hacen. Es una especie de epidemia de ‘insuficiencia’ que creo que comenzó hace décadas con la que realmente tenemos que lidiar ahora, en términos de nuestras formas de valorarnos a nosotros mismos y nuestras formas de valorarnos unos a otros”. Irónicamente, el actor siente que The Eyes of Tammy Faye es “la película menos espiritual que he hecho”. En el pasado, en la película de guerra Hacksaw Ridge de Mel Gibson, interpretó a un adventista del séptimo día devoto que se negó a portar un arma debido a sus creencias religiosas mientras se desempeñaba como médico de combate. También fue un sacerdote jesuita en Silence de Martin Scorsese. Y su próximo proyecto, Under the Banner of Heaven, es una historia de un crimen real que explora la fe mormona. “Cuestiones de fe y espiritualidad... supongo que esa es la parte del jardín que más me atrae”, dice.

Ciertamente, Garfield se vio obligado a examinar las cuestiones más importantes de la vida durante la producción de Los ojos de Tammy Faye. Antes de aceptar el trabajo, descubrió que a su madre, Lynn, le habían diagnosticado cáncer. Ella lo animó a dirigirse a Carolina del Norte para comenzar a filmar. Así lo hizo, pero durante el rodaje, a finales de 2019, su estado empeoró. Garfield rinde homenaje a la “generosidad” de los que estuvieron en el plató. “Cuando dije que mi madre iba a empezar con cuidados paliativos y que yo tenía que ir, no dudaron. Y suspendieron la producción por mí. Y todavía eso me parece profundamente conmovedor”, dice.

Garfield como Jonathan Larson en ‘tick, tick... BOOM!’ (Netflix)

Regresó a Inglaterra y pasó un tiempo crucial con su familia y su madre antes de que ella muriera. “Me dio uno de los mayores regalos de mi vida: pude estar con mi madre en los últimos 10 días de su vida. Y no hay nada más vital que eso. Yo pude haber solo dicho: ‘¡Me voy!’ Pero pude ir con tanto amor y apoyo de una comunidad de personas en esta película”. Se siente agradecido por su “increíble relación” con su madre. “No dejamos nada sin decirnos el uno al otro. No dejamos nada sin hablar”.

Garfield regresó a Estados Unidos y se reanudó la producción. “Fue difícil volver, no voy a mentir, fue muy, muy difícil volver a rodar”, admite. “Pero fue algo extraño porque mi madre quería que lo hiciera. Así que eso fue a lo que me aferré. Ella dijo: ‘Necesito saber que todavía estás en el mundo, necesito saber que estás vivo’. Ella era panteísta en ese sentido. Era una persona muy, muy espiritual, que encontraba a Dios en todas las pequeñas cosas de la vida, encontraba significado y milagro en todo. Y ella quería saber que yo solo iba a continuar”.

Sin duda, estaría muy orgullosa de su hijo, que está pasando por un momento especial ahorita. Su giro dinámico como el creador de Rent, Jonathan Larson, en la película de Netflix, tic, tic... ¡BOOM! es un importante contendiente de las premiaciones. Y ahora finalmente salió a la luz que repitió su papel como el famoso lanzador de telarañas de Marvel en Spider-Man: No Way Home, para deleite de los fanáticos, junto a Tobey Maguire y el actual custodio Tom Holland. ¿Está aliviado ahora que la gente sabe que se volvió a poner un traje de licra?

Garfield con Emma Stone en ‘The Amazing Spider-Man 2’ (Columbia/Kobal/Shutterstock)

“Fue mucho más divertido mantenerlo en secreto, para ser honesto. Me dio algo que hacer”, dice. “Es mucho más divertido mantenerlo como un juego”. Dice que casi se le salieron spoilers en programas de entrevista como The Tonight Show, gracias a tener “la peor cara de póquer”, pero claramente disfrutó el desafío. “Cuando termina el juego, te sientes un poco… aburrido”, agrega. “¿Cuándo comenzará el próximo juego?”

¿Le dio al menos un cierre del papel? “La presión esta vez estaba sobre Tom”, explica Garfield. “Tom lo ha estado aguantando durante las últimas tres películas, y lo ha hecho increíblemente bien. Está hecho para ese papel. Tobey y yo, tuvimos la oportunidad de participar y estar al servicio de Tom. Así que en realidad, fue muy ameno esta vez. Y también [fue] una experiencia profunda, porque fue como si tres Spider-Man, tres Peter Parker, se encontraran a través de las dimensiones y se dieran cuenta de que, aunque se han sentido increíblemente solos en sus experiencias únicas, en realidad nunca habían estado solos. Eso es muy profundo, en realidad. Eso es cósmicamente, existencialmente hermoso. Hay un componente espiritual que me parece realmente hermoso”.

No sorprende ver a Garfield relacionarlo con uno de los temas que lo impulsan, incluso en una película como The Eyes of Tammy Faye, donde el cristianismo se convierte en una mercancía. Nos lleva de vuelta a esta idea del materialismo. “Los valores que Jim y Tammy defendían en ese momento se han multiplicado y multiplicado hasta el día de hoy”, dice Garfield. “No sé cuándo vamos a cambiar o cómo vamos a cambiar. Esperaba que la pandemia lo hiciera, y parece que ha sido un cambio de conciencia para mucha gente. Pero luego miras el centro del gobierno del Reino Unido en este momento y ves el descarado egoísmo y el amor propio pero desprecio por el sufrimiento de otras personas y la humanidad que está en el centro de ese atolladero ético. Y piensas: ‘Bueno, obviamente, todavía tenemos un largo camino por recorrer’”.

‘The Eyes of Tammy Faye’ ya está en los cines