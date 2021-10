Joe Goldberg ha vuelto y tiene las manos ocupadas. El asesino en serie espeluznante, obsesivo y astuto, interpretado por Penn Badgley, regresa en la tercera temporada de You no solo como un hombre casado, sino también como el padre de un hijo recién nacido. Él y su esposa Love están listos, o eso se dicen a sí mismos, para doblar su retorcida naturaleza en el molde higienizado de un exclusivo suburbio de California. Pero, por supuesto, dado que tanto Joe como Love tienen esqueletos literales en sus armarios, este “felices para siempre” termina antes de que pueda comenzar.

You, que se convirtió en un gran éxito después de que Netflix retomó su primera temporada (adquiriéndola de Lifetime) en 2018, podría haberse quedado sin fuerza a estas alturas. Pero esta tercera temporada navega hábilmente el desafío de la reinvención, lanzando una serie de nuevas bolas curvas a Joe y Love, mientras se mantiene fiel a la premisa que ha hecho de la serie un éxito. (Vale la pena señalar que los libros en los que se basa el programa, de la autora Caroline Kepnes, también han estado a la altura de las circunstancias. You Love Me, la tercera entrega de la serie de novelas, fue un bestseller del New York Times y obtuvo críticas entusiastas).

La última vez que vimos a Joe fue pisándole los talones al vertiginoso final de la segunda temporada, que se abrió con un giro de cinco minutos en la trama que revela que Love (una Victoria Pedretti con matices brillantes) también era una asesina y que había acechado a Joe como él había acechado a sus propias víctimas. Justo cuando Joe estaba a punto de matarla, Love le reveló que estaba embarazada de su hijo. Indique el traslado de la pareja a la ciudad ficticia de Madre Linda, donde Joe dejó su copia de Crimen y Castigo el tiempo suficiente para comenzar a obsesionarse con su nueva vecina.

Desde el principio, la tercera temporada de You hace un trabajo sólido, a menudo oscuro y divertido, al combinar los problemas de Joe y Love, nuevos padres, con los problemas de Joe y Love, asesinos experimentados. ¿Están peleando porque tienen falta de sueño o porque no pueden resistirse a volver a caer en los viejos hábitos que habían jurado abandonar? Sabemos que es lo último, pero quieren creer desesperadamente que es lo primero. Su negación impulsa la trama hacia adelante, llevándolos a la oficina de un consejero matrimonial que les promete que estarán bien ya que "no son asesinos". Este es uno de los muchos ejemplos en los que la serie construye con éxito el estilo desquiciado de la vida doméstica de Love y Joe.

También ayuda que Madre Linda traiga consigo un nuevo elenco de personajes. Sin ellos, las payasadas de Joe y Love podrían haberse vuelto aburridas. Pero tal como están las cosas, hay algo electrizante en el contraste entre esta pareja, el snob literario y misántropo comprometido Joe, y su esposa igualmente cínica, y sus vecinos, criados en California, que usan ropa deportiva y se dedican al biohacking. Sherry Conrad (Shalita Grant) es una “momfluencer” increíblemente irritante, rara vez vista sin su leal grupo. You no es el primer programa que satiriza la cultura de los influencers, pero gracias al desarrollo inteligente del personaje y la escritura ágil, esta contribución particular al género es mordaz en lugar de superficial. Una subtrama que involucra al vecino más joven de Joe y Love, Theo Engler (Dylan Arnold), brinda una profundidad bienvenida, y Tati Gabrielle es una presencia hipnótica como la bibliotecaria local Marienne.

Es difícil imaginar que You sea una mejor versión de sí mismo que en esta tercera temporada. Se mantiene fiel a las expectativas que se ha fijado en las temporadas anteriores y se mueve a un ritmo deliciosamente sin aliento. Hay muchas partes móviles, pero se tratan de una manera clara y enérgica que nunca deja que la trama divague. Pedretti y Badgley han perfeccionado el arte de encarnar a sus personajes volubles. La posibilidad de una bomba desastrosa acecha detrás de cada ceja levantada, cada inclinación de la cabeza.

Por supuesto, You se vuelve un poco más increíble cada vez que hay una nueva víctima. En el mundo real, el recuento de cadáveres combinado de Joe y Love probablemente habría atraído más que un poco la atención a estas alturas. Pero el programa nos lleva a suspender nuestra incredulidad, porque, bueno, es muy divertido, tan desordenado, y los personajes están en un mundo de problemas, queremos desesperadamente que continúe.

Con una base de fans tan establecida, You podría estar descansando en sus laureles por ahora, reciclar indefinidamente su premisa inicial sin necesidad de recrear la emoción del principio. Felicitaciones, entonces, a los escritores que han logrado, exquisitamente, llevarlo a nuevas alturas. No todos los programas habrían estado a la altura del desafío, pero You lo ha hecho, lo cual es bueno, ya que Netflix ahora lo ha renovado para una cuarta temporada.