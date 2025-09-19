‘El verano en que me enamoré’: creadores rodaron escenas falsas para confundir a los fans sobre el final

La creadora de El verano en que me enamoré, Jenny Han, se aseguró de despistar a los espectadores sobre cómo podría acabar la serie.

En octubre de 2024, se hicieron virales en Internet unos videos en los que aparecían Lola Tung (que interpretaba al personaje principal, Belly) y Gavin Casalegno (que interpretaba al antiguo prometido de Belly, Jeremiah) rodando la tercera y última temporada de la serie en París, Francia.

Los fans sospecharon entonces que la serie podría concluir con los dos personajes juntos, aunque cancelaron su boda, pero en el último libro de Han de la serie El verano en que me enamoré, Belly elige a su primer amor, Conrad, el hermano de Jeremiah (interpretado por Christopher Briney).

Ahora, Han ha revelado que todas esas aparentes escenas de Jeremiah y Belly en París nunca existieron, y que fingieron estar rodando para despistar a los fans sobre cómo acabaría la serie.

“Trajimos a Gavin para poder filmar algunas cosas con él en París, solo porque me gusta tener sorpresas para el público”, dijo Han durante una entrevista el jueves con Entertainment Weekly. Agregó: “Eso es muy difícil de lograr en los tiempos que corren. A medida que se ruedan las películas, la gente ve todo lo que ocurre, y creo que todos esos spoilers le quitan algo de emoción a la experiencia. Así que intenté proteger la historia para el público”.

open image in gallery Gavin Casalegno y Lola Tung rodaron escenas falsas en París para despistar a los fans sobre cómo iba a acabar la serie ( Prime Video )

Casalegno dijo que estaba encantado de participar en esta pequeña jugarreta a los aficionados.

“Simplemente, me dijeron que cogiera un avión y me presentara, y me entregaron un guion en blanco. Entonces salí en cámara corriendo”, dijo durante una entrevista el jueves con The Hollywood Reporter.

El actor también dijo que su visita a París para las escenas falsas había sido “superdivertida”, y que había estado llena de oportunidades increíbles.

“Fue un viaje gratis a París, no me puedo quejar”, expresó, y continuó: “Tomé muy buen café. También pude conocer a muchos miembros del equipo de filmación en Francia, y los franceses son increíbles”.

*A continuación, spoilers importantes del final de la serie*

En el episodio final de la tercera temporada, que se estrenó el miércoles, no es Jeremiah quien visita a Belly en París, sino Conrad.

Conrad se presenta en el apartamento de Belly en París sin avisar, la víspera de su cumpleaños, y le confiesa que nunca ha dejado de amarla en todos los años que llevan separados. Al principio, Belly no está segura de sus sentimientos por Conrad, lo que lo lleva a dejar París, pero ella corre a la estación de tren para alcanzarlo antes de su partida y le dice que siempre ha sido el indicado para ella.

El tercer libro de la serie de Han, Siempre nos quedará el verano —en el que se basa la tercera temporada de la serie— termina de forma similar, con Jeremiah y Belly cancelando su boda y esta última mudándose a París. Le sigue un epílogo, que salta dos años hacia delante y revela que, mientras están en el extranjero, Belly y Conrad se reconcilian por carta. Más tarde se reencuentran en la graduación universitaria de Belly y acaban casándose.

open image in gallery Jenny Han dice que rodó escenas falsas para 'El verano que me enamoré' porque “es muy difícil” mantener el final como una sorpresa ( Prime Video )

Aunque la serie termina con Belly y Conrad juntos, de vuelta en la casa de playa de su familia en EE. UU., no los vemos casarse, lo que ha decepcionado a los fans.

Sin embargo, resulta que la franquicia El verano que me enamoré en realidad no ha terminado. Solo unas horas después del final de la serie del miércoles, Amazon Prime Video anunció que la historia continuaría en una próxima película.

“Queda otro gran hito en la historia de Belly, y pensé que solo una película podría hacerle justicia”, dijo Han en la celebración de la alfombra roja por el final de la serie en París, Francia, a Variety. Añadió: “Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible compartir este capítulo final con los fans”.

Aunque aún no se ha anunciado el argumento, los detalles del reparto ni la fecha de estreno de la película, se sabe que Han regresará como guionista junto a Sarah Kucserka.

Traducción de Sara Pignatiello