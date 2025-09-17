La historia de El verano en que me enamoré aún no ha terminado.

Después de que la adaptación televisiva de tres temporadas de la trilogía romántica de Jenny Han llegara a su final el miércoles, Amazon Prime Video anunció que la trama continuará en una próxima película.

“Queda otro gran hito en la historia de Belly, y pensé que solo una película podría hacerle justicia”, dijo Han en la celebración de la alfombra roja por el final de la serie en París, Francia, aVariety. Añadió: “Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible compartir este capítulo final con los fans”.

Aunque aún no se han anunciado los detalles exactos de la trama y el reparto, se sabe que Han volverá como guionista de la película tras adaptar la serie.

*A continuación, spoilers importantes del final de la serie*

Lola Tung como Belly en 'El verano en que me enamoré' ( Prime Video )

La popular serie, que sigue a Isabel “Belly” Conklin (Lola Tung) mientras navega por la vida y por un complicado triángulo amoroso entre los hermanos Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno), estrenó el miércoles su último episodio.

Aunque gran parte de la serie se ha basado en los libros de Han, los tres últimos episodios han mantenido en vilo a los fans al desviarse del material original.

Después de que Belly y Jeremiah, novios desde la secundaria, cancelaran su boda en el octavo episodio de la tercera temporada, los fans se sorprendieron al ver a Conrad en el aeropuerto cuando Belly se dirigía a París. Este punto de la trama supuso un gran cambio para los lectores, ya que Conrad nunca aparece en el aeropuerto en los libros.

El tercer libro, Siempre nos quedará el verano, termina con un epílogo que salta dos años hacia delante y revela que, durante la estancia en el extranjero de Belly, ella y Conrad se reconcilian a través de cartas. Más tarde se reencuentran en la graduación universitaria de Belly y acaban casándose.

Aunque la serie sigue una trayectoria similar —Belly y Conrad acaban juntos—, no concluye con una boda, para decepción de muchos espectadores.

Sin embargo, con la emocionante noticia de que se estrenará una película de El verano en que me enamoré, los fans están deseando ver por fin a Belly y Conrad casarse.

“¡Por fin veremos la boda!”, exclamó uno en X. “Más vale que sea la boda y solo la boda”, acotó un segundo, y un tercero rogó: “¡Dennos una boda, por favor!”.

Otro usuario esperaba ver más del romance entre el hermano mayor de Belly, Steven (Sean Kaufman) y su mejor amiga Taylor (Rain Spencer). “¡Más vale que la historia de Taylor y Steven sea también muy larga y detallada!”, comentó.

Otros esperaban que no se hiciera larga la espera hasta el estreno de la película. “¿Y cuándo saldrá? Lo queremos ahora”, dijo alguien, mientras un segundo escribía: “Será mejor que ya la hayan filmado. Necesito ver a mi chico feliz, por el amor de Dios. No me vengas con que saldrá el verano de 2030”.

El estreno de la tercera temporada atrajo a 25 millones de espectadores en todo el mundo en la primera semana de su estreno, según Prime Video, lo que supone un aumento del 40 % respecto a la segunda temporada y casi el triple de la audiencia de la primera.

Traducción de Sara Pignatiello