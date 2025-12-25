El actor James Ransone, recordado por su papel de Ziggy Sobotka en la aclamada serie policial The Wire, es homenajeado por haber actuado de manera decisiva para salvar a una mujer de una agresión sexual años atrás.

Ransone, quien se suicidó la semana pasada, tenía 46 años.

Tras su muerte, una mujer llamada Molly Watts le rindió homenaje en redes sociales.

“Suele ser reservada, pero quiero decir públicamente lo agradecida que estoy de que este hombre haya existido, y no sé si el rumbo de mi vida habría sido el mismo si no hubiera sido por él”, escribió, junto a una fotografía del actor.

Watts contó que ambos habían sido vecinos en el barrio chino de Nueva York y que compartían “círculos sociales cercanos y amistosos”.

“Me atacaron en la entrada de nuestro edificio. Grité pidiendo ayuda, pero nadie vino. El agresor me tomó del cuello y no podía respirar. Supe que iba a morir o a ser violada”, afirmó.

James Ransone, quien falleció el 19 de diciembre a los 46 años por suicidio, es recordado por haber rescatado a una mujer de un ataque ( Getty Images, )

“PJ escuchó mis gritos y salió corriendo a ayudarme. Llegó sin camiseta, con un bate o un tubo en la mano, no estoy segura qué era. Pero asustó a mi agresor. PJ lo persiguió hasta el edificio al que escapó. Gracias a esa persecución, la policía pudo identificarlo: era un delincuente sexual reincidente”, agregó Watts.

“PJ me salvó. No sé si hoy tendría la misma vida si no hubiera salido a correr esa noche”, continuó. En su mensaje, compartió además un enlace a una campaña en GoFundMe para apoyar a la esposa de Ransone, Jamie, y a sus dos hijos pequeños.

“Lo que más me cuesta de la muerte de PJ es que él convivió con ese tipo de violencia. Aquello de lo que yo me salvé, él lo atravesó de otra forma, en una etapa en la que no existe defensa emocional y la identidad aún está en formación”, escribió. “Siento que la vida de PJ quedó marcada por lo que le ocurrió entonces. Este mundo rara vez es amable con las personas heridas y vulnerables, que reaccionan desde ese dolor”.

En 2021, James Ransone habló públicamente de los abusos sexuales que sufrió en la infancia por parte de uno de sus docentes. Compartió esas denuncias en sus redes sociales luego de que la policía del condado de Baltimore investigara el caso y resolviera no presentar cargos contra el maestro.

“Con el paso de los años, pensé en PJ de vez en cuando”, reconoció Watts. “Quise escribirle para decirle lo agradecida que estaba por haber corrido a salvarme. No lo hice. Y me arrepiento”.

Antes de su muerte, Ransone reflexionó con franqueza sobre la paternidad en su sitio web personal.

“La paternidad me abrió por completo”, escribió. “Me obligó a verme con una honestidad que venía evitando. Me hizo querer convertirme en alguien a quien mi hijo pudiera admirar. Y con eso llegó la vergüenza: una vergüenza que ni siquiera sabía que seguía dentro de mí”.

Ransone también fue reconocido por sus papeles en el cine de terror, con participaciones en It: capítulo dos, Siniestro, Siniestro 2, El valle de la venganza, El teléfono negro y El teléfono negro 2, que fue su último proyecto.

Traducción de Letiica Zampedri