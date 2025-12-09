‘Euphoria 3’: todo lo que sabemos de la nueva temporada, desde la fecha de estreno hasta el elenco confirmado

La espera está por terminar: la tercera temporada de Euphoria llegará el próximo año, y su creador ya ha ofrecido un primer adelanto sobre lo que está por venir.

Los fans de la popular serie adolescente de HBO han tenido que ser pacientes, ya que la última temporada se emitió a comienzos de 2022, lo que marca un intervalo de casi cuatro años entre una entrega y otra.

Sin embargo, tras el final de la producción el mes pasado, comienzan a conocerse nuevos detalles. Durante una presentación de HBO Max celebrada en Londres el pasado miércoles (3 de diciembre), el creador de la serie, Sam Levinson, compartió un adelanto de la tercera temporada y reveló pistas sobre el destino de algunos de los personajes favoritos del público, que regresarán en los próximos episodios.

open image in gallery (De izquierda a derecha): Alexa Demie, Hunter Schafer, Eric Dane, Maude Apatow, Zendaya, Barbie Ferreira, Sydney Sweeney, Sam Levinson y Colman Domingo asistieron al evento FYC de HBO Max para Euphoria , celebrado el 20 de abril de 2022 en el Museo de la Academia de Cine, en Los Ángeles, California ( Amy Sussman/Getty Images )

“Tengo la firme convicción de que esta será nuestra mejor temporada hasta ahora…”, bromeó Sam Levinson, según Variety.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 3 de Euphoria:

¿Qué sabemos sobre la trama de la tercera temporada de Euphoria?

open image in gallery Primer vistazo a Zendaya como Rue en la tercera temporada de ‘Euphoria’ ( HBO )

Después de que las dos primeras temporadas se desarrollaran en la preparatoria, la tercera entrega dará un salto temporal de cinco años, según confirmó el creador de la serie, Sam Levinson.

“Cinco años nos pareció un salto natural, porque si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado sus estudios en ese momento”, explicó durante la presentación de HBO Max en Londres, según Variety.

La última vez que vimos a Rue (Zendaya), estaba luchando contra la adicción a lo largo de la segunda temporada. Sin embargo, al final, la protagonista narraba cómo logró mantenerse sobria durante el resto del año escolar.

¿Qué ocurrió con ella desde entonces? Levinson adelantó un nuevo escenario para el personaje: “Básicamente, retomamos a Rue al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie (Martha Kelly), tratando de idear algunas formas muy innovadoras de saldar su deuda”.

¿Qué más sabemos sobre los personajes de la temporada 3 de Euphoria?

Uno de los arcos más explosivos que continuará es el de Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), quienes terminaron juntos al final de la segunda temporada, pese a que Nate era el exnovio de Maddy (Alexa Demie), la mejor amiga de Cassie.

Cinco años después, la pareja sigue unida. Según el creador Sam Levinson, Cassie y Nate viven en las afueras, están comprometidos y ella se ha vuelto adicta a las redes sociales, mientras envidia las aparentes vidas exitosas de sus excompañeros de secundaria.

“Cassie vive en las afueras con Nate, están comprometidos y ella pasa mucho tiempo en redes sociales, obsesionada con las vidas aparentemente perfectas que llevan sus antiguos compañeros de secundaria”, explicó Levinson.

También adelantó que ambos se casarán en lo que promete ser “una noche inolvidable”. Esta confirmación llega después de que, a principios de este año, se filtraran en redes sociales imágenes de Sweeney vestida de novia, caminando hacia el altar acompañada por su madre en pantalla, Suze Howard (Alanna Ubach).

¿Y qué ha pasado con Jules, Maddy y Lexi?

Levinson reveló nuevos detalles sobre el destino de otros personajes clave:

Jules (Hunter Schafer) está inscrita en una escuela de arte, donde se siente insegura sobre su carrera como pintora y hace todo lo posible por evitar responsabilidades.

Maddy trabaja en una agencia de talentos en Hollywood, bajo las órdenes de un representante, aunque se sugiere que también tiene negocios paralelos.

Lexi (Maude Apatow) es ahora asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone, quien —según Levinson— es “absolutamente encantadora y un verdadero ícono”.

¿Quiénes forman parte del elenco de la tercera temporada?

open image in gallery Sydney Sweeney figura entre los nombres más destacados que regresan para la tercera temporada ( Dia Dipasupil/Getty Images )

El elenco confirmado que regresa para la nueva temporada incluye a:

Zendaya

Hunter Schafer

Jacob Elordi

Sydney Sweeney

Alexa Demie

Maude Apatow

Eric Dane

Colman Domingo

Martha Kelly

Chloe Cherry

Dominic Fike

Nika King

Alanna Ubach

Daeg Faerch

Melvin Bonez Estes

Paula Marshall

Sophia Rose Wilson

Zak Steiner

¿Quiénes se suman al elenco?

La tercera temporada también contará con varias incorporaciones destacadas. Algunas de las caras nuevas confirmadas son:

Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon y Sam Trammell.

¿Quiénes no regresarán en la temporada 3?

Varios personajes no estarán presentes en la nueva entrega. Entre los actores que no regresan se encuentran:

Algee Smith, quien interpretó a Chris McKay

Storm Reid, en el papel de Gia, la hermana de Rue

Austin Abrams, como Ethan Daley

También está confirmada la salida de Barbie Ferreira, quien dio vida a Kat y abandonó la serie en agosto de 2022.

Además, la temporada 3 marcará la ausencia definitiva de Angus Cloud, quien interpretó a Fezco en las dos primeras temporadas (el actor falleció en julio de 2023 a los 25 años).

¿Cuándo se estrena la tercera temporada?

Aunque la fecha exacta de estreno aún no ha sido anunciada oficialmente, HBO ha confirmado que la tercera temporada de Euphoria llegará en abril de 2026. Esto significa que los fans deberán esperar entre tres y cuatro meses más para ver los nuevos episodios.

Traducción de Leticia Zampedri