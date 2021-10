Nicole Ari Parker ha dicho que el renacimiento de Sex and the City And Just Like That... abordará cuestiones raciales cuando se estrene en diciembre.

Parker es una nueva incorporación al elenco que ya integra a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, quienes regresan a sus roles originales.

En una conversación con Variety, Parker abordó la falta de diversidad en el programa original que se transmitió por HBO entre 1998 y 2004: “estoy emocionada de ser parte de algo que es diferente para ellas. Podemos hablar del elefante en la habitación que no había personajes de color completamente desarrollados, pero ahora aquí estamos las cuatro".

Parker se refiere al casting de ella misma, Sara Ramírez, Sarita Choudhury y Karen Pittman, todas mujeres de color. Las cuatro forman parte del elenco principal de And Just Like That...

Parker agregó: “somos personas reales y ha sido genial trabajar con ellas y algunas de nuestras [historias] tratan sobre la raza y tratan sobre experiencias reales. ¡Es la ciudad de Nueva York!”.

La actriz, que ha aparecido en películas como Boogie Nights y Remember the Titans , aseguró que el programa aún sería sexy: “somos mujeres adultas, así que sabemos cómo mantenerlo sexy. Está muy caliente".

Kim Cattrall no se ha unido al resto del elenco para el resurgimiento debido a que tiene una mala relación con Sarah Jessica Parker.

Candace Bushnell, autora del libro en el que se basa el programa, la ha criticado anteriormente por no ser feminista: “El programa de televisión y el mensaje no fueron muy feministas al final. Pero así es la televisión. Así es el entretenimiento. Es por eso que la gente no debería basar su vida en un programa de televisión".

Bushnell también sugirió que Cattrall simplemente había superado el programa: "tal vez ya no quiera ser ese personaje".

Sex and the City (Sky)

And Just Like That... se estrena en HBO Max en diciembre.