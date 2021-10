Autora de Sex and the City critica el programa por no ser feminista

La autora de Sex and the City, Candace Bushnell, ha criticado la popular serie basada en su libro por su representación de mujeres.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Bushnell dijo que los fanáticos del programa no deberían intentar vivir como los personajes interpretados por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

Bushnell reflexionó: “La realidad es que encontrar a un hombre tal vez no sea la mejor opción económica a largo plazo. Los hombres, para las mujeres, pueden ser muy peligrosos de muchas formas diferentes".

Luego agregó: "Nunca hablamos de esto, pero eso es algo en lo que las mujeres deben pensar: puedes hacer mucho menos cuando tienes que depender de un hombre".

Bushnell continuó criticando el mensaje del popular programa de HBO que generó dos películas: “El programa de televisión y el mensaje no fueron muy feministas al final. Pero eso es televisión. Eso es entretenimiento. Es por eso que la gente no debería basar su vida en un programa de televisión”,

Un reboot de la serie original, And Just Like That debutará en HBO Max en diciembre y verá a Parker, Davis y Nixon regresar a sus papeles de Carrie, Charlotte y Miranda respectivamente.

Cattrall no regresará para el reboot debido a su mala relación con Parker.

Bushnell defendió a Cattrall por no regresar: “Amo absolutamente a Kim. Pero parece que quiere hacer otras cosas y no tiene ganas de hacer el programa. Tal vez ya no quiera ser ese personaje".

A pesar de no saber nada sobre la próxima serie, Bushnell dijo que estaba planeando verla: “Por supuesto que la voy a ver… espero que dure seis temporadas. Me pagarán un poco de dinero".

And Just Like That constará de 10 episodios de 30 minutos y se estrenará en el servicio de transmisión HBO Max en diciembre.