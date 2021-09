Sarah Jessica Parker ha rendido homenaje a su fallecido coprotagonista de Sex and the City Willie Garson en una emotiva publicación de Instagram hoy (24 de septiembre).

La muerte del actor, mejor conocido por su interpretación de Stanford Blatch en Sex and the City, fue anunciada el martes (21 de septiembre) por su familia. Tenía 57 años y padecía cáncer de páncreas.

El personaje de Garson, como Stanford, era el mejor amigo del personaje de Parker, Carrie Bradshaw, en el programa. Los dos actores habían sido amigos antes de protagonizar juntos el drama de HBO.

Rindiéndole homenaje en Instagram, Parker escribió: “Ha sido insoportable. A veces, el silencio es una declaración. De la gravedad. La angustia. La magnitud de la pérdida de una amistad de más de 30 años”.

“Una amistad real que permitió secretos, aventuras, una familia profesional compartida, la verdad, conciertos, viajes por carretera, comidas, llamadas telefónicas nocturnas, una devoción mutua a la paternidad y todas las angustias y alegrías que acompañan, triunfos, decepciones, miedo, rabia y años pasados en sets (especialmente el apartamento de Carrie) y riendo hasta altas horas de la noche como Stanford y Carrie y Willie y SJ”.

“Willie, extrañaré todo de ti. Y reproducir nuestros últimos momentos juntos. Volveré a leer cada texto de tus últimos días y escribiré nuestras últimas llamadas. Tu ausencia es un cráter que llenaré con la bendición de estos recuerdos y todos los que aún están en recovecos por salir a la superficie”.

Ella concluyó: “Mi amor y mi más sentido pésame y condolencias para ti querido Nathen. Eras y eres la luz de la vida de Willie y su mayor logro fue ser tu papá. Estas fueron sus últimas palabras para mí. 'Grandes brazaletes por todas partes'. Si. Buena suerte Willie Garson. ROTA."

Parker también compartió una foto de ella y Garson juntos.

Leer más: Maxine Waters dice que el trato a los haitianos en la frontera de Texas es peor que la esclavitud

Los homenajes han llegado toda la semana a Garson, quien recientemente había estado filmando el reinicio de Sex and the City, And Just Like That, de sus ex coprotagonistas Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kim Cattrall, la última de las cuales no aparecerá en la nueva serie.

A principios de esta semana, Parker escribió en línea que "aún no estaba lista" para compartir su propio tributo.

Después de que el actor de Mr Big, Chris Noth, compartiera una foto de Parker y Garson en Instagram, ella comentó: “Gracias, querido Chris. No estoy lista todavía".