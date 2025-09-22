Reanudan programa de Jimmy Kimmel tras quejas por la cancelación debida a comentarios sobre Charlie Kirk

El programa de entretenimiento nocturno de Jimmy Kimmel volverá a ABC el martes tras los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Kimmel hizo polémicas implicaciones sobre la identidad de Tyler Robinson, el presunto pistolero detrás del asesinato del activista conservador, durante el episodio del 14 de septiembre, lo que culminó en que ABC suspendiera su programa de manera “indefinida”.

Disney, la empresa matriz de ABC, reconoció la decisión de traer de vuelta a Jimmy Kimmel Live! en un comunicado: “El pasado miércoles tomamos la decisión de suspender la producción del programa para no exacerbar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Tomamos la decisión porque nos pareció que algunos de los comentarios eran inoportunos y, por tanto, insensibles”.

“Hemos pasado los últimos días entablando conversaciones serias con Jimmy y, tras ellas, hemos tomado la decisión de reanudar el programa el martes.”.

Aún no está claro si Nexstar Media Group, el mayor propietario de emisoras de televisión de todo el país, emitirá el programa de Kimmel a su regreso.

ABC cancela el programa de Jimmy Kimmel ( AFP via Getty Images )

La empresa emitió un comunicado tras los comentarios de Kimmel: “Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios del Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y sustituirá el show por otro programa en sus mercados afiliados a ABC”.

Los comentarios de Kimmel en el episodio del 14 de septiembre de su programa lo metieron en un buen lío.

“Este fin de semana vimos una nueva bajeza: la pandilla MAGA hizo hasta lo imposible por mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos, y de paso aprovecharon para sacar rédito político”, exclamó.

El presentador tenía previsto abordar sus comentarios durante el episodio del miércoles, que lo cancelaron pocas horas antes de la emisión.

La suspensión de Kimmel ha suscitado un gran debate sobre la libertad de expresión, en el que han intervenido varios conductores y expresentadores de programas nocturnos, entre ellos David Letterman.

Horas antes de que se anunciara el regreso de Kimmel al aire, más de 400 celebridades (entre ellas Jennifer Aniston y Meryl Streep) habían firmado una carta abierta para denunciar el lunes por la tarde la decisión de ABC de sacar del aire al conductor nocturno.

“El pueblo no debe aceptar nunca que el Gobierno amenace nuestra libertad de expresión. Los esfuerzos de los dirigentes para presionar a artistas, periodistas y empresas con represalias por su expresión afectan al corazón de lo que significa vivir en un país libre”, comenzaba la carta, según el sitio web de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).