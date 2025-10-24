Célebre director de terror rechaza nueva serie sobre el asesino Ed Gein: “no la vería en un millón de años”

No esperes que el popular director de cine de terror Osgood Perkins vea en el futuro cercano la última entrega de Monstruos, la serie antológica de Ryan Murphy basada en crímenes reales.

Estrenada el 3 de octubre en Netflix, Monstruo: La historia de Ed Gein está protagonizada por Charlie Hunnam en el papel del presunto asesino en serie y enterrador Gein, quien fabricaba parafernalia y confeccionó un “traje de mujer” con restos humanos de las tumbas que exhumaba y de sus dos víctimas femeninas conocidas.

Los truculentos crímenes de Gein inspiraron infamemente a varios psicópatas de ficción, como Norman Bates, el personaje de Psicosis de Alfred Hitchcock, interpretado por el difunto padre de Perkins, Anthony, en el clásico de 1960 y sus tres secuelas: Psicosis II (1983), Psicosis III (1986) y Psicosis IV: El Comienzo (1990).

Perkins, director conocido por Longlegs (2024) y El mono (2025), también apareció en Psicosis II (1983) en el papel del joven Norman, junto a su padre.

En declaraciones a TMZ sobre la versión de Murphy de la historia de Gein, Perkins (51) dijo que “no la vería en un millón de años”.

open image in gallery Charlie Hunnam (derecha) interpreta a Ed Gein en la tercera temporada de la serie antológica 'Monstruo' de Ryan Murphy. Gein inspiró el famoso personaje de Norman Bates en 'Psicosis', interpretado por el difunto padre de Osgood Perkins (izquierda), Anthony Perkins ( Getty/Netflix )

open image in gallery Anthony Perkins interpretó a Norman Bates en 'Psicosis', de Alfred Hitchcock, y sus tres secuelas ( Paramount Pictures )

Condenó la forma en que las empresas de streaming trataban continuamente de insertar “contenido glamuroso y significativo” en las historias de crímenes reales; añadió que estas producciones se habían quedado “cada vez más desprovistas de contexto, y que la Netflix-ización del dolor real (es decir, las auténticas experiencias humanas forjadas por “hechos reales”) [era] una gran equivocación”.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Netflix y Murphy en busca de comentarios.

Las críticas de Perkins se suman a las de muchos suscriptores de Netflix que también han criticado la serie por “idealizar” a Gein.

Aunque la temporada ha sido aclamada por la mayoría de los espectadores, el episodio final ha recibido críticas por la decisión de mostrar a Gein, que mató a dos mujeres, desde una óptica empática, y de describirlo como una figura santa respetada por otros asesinos.

“No solo es una justificación de los actos de Gein, sino que lo convierte en una especie de figura santa, que preside con benevolencia el universo de los asesinos seriales. Incluso hay dos escenas imaginarias en las que criminales famosos lo saludan”, escribió un espectador en redes sociales. Otro expresó: “sentí que, hacia el final, me estaban manipulando para empatizar con un hombre que asesinó a personas”.

Desde luego, no es la primera vez que Murphy se enfrenta a las protestas del público por su antología Monstruos. La primera temporada, centrada en los crímenes de Jeffrey Dahmer, también fue criticada por los espectadores, que la consideraron explotadora.

Las familias de las víctimas de Dahmer se pronunciaron, diciendo que la serie había hecho resurgir sus traumas. Un abogado de Milwaukee que representó a varias de dichas familias pidió públicamente a Ryan Murphy que compartiera parte de las ganancias con sus antiguos clientes.

Mientras tanto, en una entrevista concedida en febrero a The Independent, Perkins reflexionaba sobre el legado de su padre.

“Lo veía como una especie de hermoso instrumento. Siempre fue impresionante”, dijo Perkins de la estrella de Psicosis, que murió en 1992 de una neumonía relacionada con el sida. Agregó: “A medida que me hago mayor y hago mis propias cosas, cuando me siento a ver Psicosis pienso: 'Vaya, es algo muy especial'. Es una actuación cinematográfica única en un millón', y me siento muy orgulloso de él”.

Traducción de Sara Pignatiello