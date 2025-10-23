¿‘Stranger Things’ llega a la pantalla grande? Qué dice Netflix sobre el estreno en cines del final de la serie

El próximo final de la serie Stranger Things no solo se podrá ver en Netflix.

Stranger Things, creada por Matt Duffer y Ross Duffer, está ambientada en la década de 1980 en la pequeña ciudad ficticia de Hawkins, Indiana, y sigue a los residentes de la ciudad después de que una joven con habilidades psicoquinéticas abre una puerta entre la Tierra y una dimensión alternativa conocida como el Upside Down.

La quinta temporada de la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix —que es también la última temporada de la serie— constará de ocho episodios, y el volumen uno, compuesto por cuatro episodios, se estrenará el 26 de noviembre. El volumen dos se estrenará el día de Navidad, con los tres episodios siguientes. El final de la serie, titulado “The Rightside Up”, se estrenará en la plataforma en Víspera de Año Nuevo.

Sin embargo, según un anuncio de Netflix, el final de la serie también se estrenará en más de 350 salas de cine a partir del 31 de diciembre a las 8 p. m. ET, hasta el 1 de enero de 2026. Los cines exactos que ofrecerán el capítulo se anunciarán más adelante.

Es la primera vez que un episodio de una serie de Netflix podrá verse en la gran pantalla.

Los creadores de la serie expresaron previamente su interés en que el episodio final pueda verse en los cines ( Netflix )

El anuncio se produce una semana después de que los hermanos Duffer admitieran en una entrevista con Variety lo emocionados que estarían de que el episodio de dos horas de duración se proyectara en la máxima calidad disponible en las salas de cine.

“La gente no experimenta cuánto tiempo y esfuerzo se dedica al sonido y la imagen, y lo ve con una calidad reducida”, dice Matt. “Más que eso, se trata de vivirlo al mismo tiempo con los aficionados”.

“Eso sería increíble”, aceptó Ross. “Porque los aficionados podrían estar allí con otros aficionados, y vivirlo como algo comunitario: sería increíble”.

Los hermanos Duffer también revelaron recientemente, antes del estreno de la quinta temporada, que un personaje favorito de los fans no aparecerá.

Durante años, los fans mantuvieron la esperanza de que el querido personaje interpretado por Joseph Quinn regresara, tras su trágica muerte a manos de los Demobats del Upside Down en el final de la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix.

Aunque Quinn alimentó las especulaciones en varias entrevistas, y el equipo creativo esquivó durante meses una confirmación directa, los hermanos Duffer finalmente pusieron fin a los rumores.

“¡Me encanta que Joe Quinn esté jugando con la gente!”, Dijo Matt Duffer en una entrevista reciente con Empire. “Pero no, está muerto”.

“Joe está tan ocupado que todos deberían saber que no va a volver. ¡Ha filmado como cinco películas desde entonces! ¿Cuándo demonios habría tenido tiempo para grabar Stranger Things?”, comentó Matt Duffer.

“No, tristemente, descansa en paz. Está completamente enterrado”.

Traducción de Olivia Gorsin