No es exagerado decir que uno de los gustos musicales que más ha resistido la prueba del tiempo han sido las canciones de despecho, en específico de los años 80. Es tan cierto, que José Manuel López Velarde aprovechó temas legendarios en español como ‘La pareja ideal’, ‘Noche de copas’ y ‘Quiero dormir cansado’ para armar Mentiras, una obra de teatro divertida y con una crítica social muy latente.

Después de su estreno en 2009, el musical ha celebrado 4.000 representaciones a lo largo de 16 años, una adaptación en concierto e incluso un espectáculo drag (Mentidrags). Ahora, una nueva versión de la historia llegará a la pantalla chica a través de Prime Video, de la mano del director Gabriel Ripstein (La Máquina).

La célebre obra narra el drama entre Daniela, Dulce, Lupita y Yuri, cuatro mujeres que terminan reunidas en una mansión con la dolorosa tarea de descubrir quién de ellas asesinó a Emmanuel Mijares, el eslabón que obligará a los personajes a enfrentar la realidad sin filtros.

La serie cuenta con las actuaciones de Belinda, Diana Bovio, Mariana Treviño, Regina Blandón y Luis Gerardo Méndez. A lo largo de ocho capítulos, profundizaremos en las decisiones de los personajes mientras escuchamos interpretaciones de los éxitos de Daniela Romo, Lupita D’Alessio, Yuri y Mijares, entre otros.

En una conversación desde la Ciudad de México, el elenco habló con Michelle Padilla sobre el aprendizaje de los personajes, los vínculos entre mujeres y cómo ha evolucionado el deseo de casarse y tener hijos entre cada generación.

open image in gallery Elenco de ‘Mentiras’ en entrevista ( Amazon MGM Studios )

Lupita

La actriz Mariana Treviño (Club de Cuervos) interpreta a Lupita, la secretaria de Emmanuel. Ella tiene un vínculo muy íntimo con el personaje, ya que fue parte del elenco original que estrenó la obra en 2009.

Mariana: Atrás de toda esa vitalidad y de toda esa energía, de todo ese sentido del humor, de todo ese desparpajo y de ese optimismo que es Lupita, también hay muchas historias difíciles que también impulsan todo eso. Y que Lupita todos los días es una victoria para ella en un sentido. O sea, ella es una victoriosa diariamente. Hace tanto, es alguien que no para y que tiene un sentido de la vida tan fuerte que lo que le pase y lo que le venga, ella sigue adelante.

open image in gallery Mariana Treviño en ‘Mentiras’ ( Amazon MGM Studios )

Daniela

La actriz y cantante Belinda interpreta a Daniela, una mujer judía que se casa con el “amor de su vida” desde la secundaria (Emmanuel) y que termina enredada en una serie de engaños que se extienden más allá de su pareja. Belinda habló sobre la red de mentiras en torno a su personaje.

open image in gallery ( Amazon MGM Studios )

Belinda: Ella [Daniela] está rodeada de mentiras. Pero yo creo que la peor es la que te dices a ti misma, de que a lo mejor tienes que querer algo que en el fondo no quieres, pero lo tienes que querer porque así es como te lo dicta la sociedad y como te dice tu mamá que está bien y tu papá. Y entonces tú tienes que querer esto. Y entonces ella se miente a sí misma todo el tiempo diciendo ‘ay, sí, yo quiero esto, es que es lo correcto, es que yo tengo que hacer esto’. Pero no sabe ni lo que quiere. Hay personas como Daniela que, al principio, o sea, gracias a ellas [Dulce, Lupita y Yuri] descubre qué es lo que quiere ella realmente, pero vive sin saber qué es lo que quiere. Vive como un robotcito tratando de encontrar la perfección que no existe. Así que creo que la mayor mentira es la que ella se dice a sí misma durante muchos años.

Además, la historia de Daniela y Emmanuel también conlleva una conversación sobre el deseo de la maternidad y paternidad.

Belinda: Se debe de dejar de juzgar. Si alguien no quiere ser papá o mamá tiene todo el derecho de no serlo y también de no ser juzgado. Y justo Daniela al final […] decide que a lo mejor no quiere ser mamá y no tiene nada de malo. Cada uno es libre de decidir lo que uno quiere en la vida. Y yo no tengo el derecho para nada de juzgar a nadie. No somos nadie para juzgar a los demás, cada quien tiene su vida. Y eso me encanta, es que está llena de aprendizajes esta serie.

Emmanuel

Emmanuel es el vínculo en común entre las mujeres y el personaje cuya muerte detona la historia. El actor que lo interpreta, Luis Gerardo Méndez (Nosotros los nobles) habló sobre la importancia de hablar del pasado para cuestionar temáticas actuales.

open image in gallery Luis Gerardo Méndez en ‘Mentiras’ ( Amazon MGM Studios )

Luis Gerado: Creo que esa es la gran tragedia de esa generación [...] de nuestros papás, pues. Yo soy de una generación de hijos de padres divorciados, que crecieron y la sociedad les dijo: te tienes que casar y tienes que tener una familia y tienes que ser exitoso, ¿sabes? Y el divorcio ‘es un fracaso’. Y entonces, pues, esa generación pasó por cosas muy duras y nuestra generación se cuestiona todo. Nuestra generación se cuestiona: ¿por qué me voy a casar? ¿De qué sirve casarse? ¿Para qué? Entonces, creo que Mentiras también va un poco de eso, de cómo hemos cambiado y por qué somos como somos. Somos como somos porque nuestros padres vivieron eso y nosotros lo vivimos también de rebote, ¿no?

Asimismo, comentó sobre el dilema de Daniela de ser madre.

Luis Gerado: Es fuertísimo ese momento cuando ves a Daniela decir en la serie: “no sé si quiero ser mamá” porque es como imaginarte a tus tías en los 80 que una dijera algo así. Sería como ‘what’, ¿por qué? O sea, cómo te atreves a decir algo así, ¿no? Y ahora estamos completamente acostumbrados a cuestionar la maternidad y la paternidad, ¿sabes? Entonces, creo que por eso es relevante siempre hablar del pasado.

Yuri

La actriz y comediante Regina Blandón (La familia P. Luche) se une al elenco como Yuri, la mejor amiga de Daniela y Emmanuel que no solo está en conflicto con su entorno, sino con ella misma. Blandón argumenta que, en el contexto de los vínculos entre mujeres, su personaje nos enseña a ser quienes somos sin remordimiento y con la seguridad de que nuestras amistades nos apoyarán sin importar la situación.

open image in gallery Regina Blandón en ‘Mentiras’ ( Amazon MGM Studios )

Regina: Yuri está al servicio absolutamente de su mejor amiga y viendo cómo resolver su vida y cómo estar para ella y tal y se olvida un poco de lo que ella es. O lo utiliza más bien porque no se atreve a decir qué es y cómo es. También en su época, obviamente te enteras, por ejemplo, que su papá está decepcionado de haber tenido una hija en vez de otro hijo y que por eso está enfocada en su trabajo. Y por eso ‘soy abogada y soy chingona y a mí nadie me va a decir que no’. Entonces, más del vínculo entre mujeres, porque también Yuri siempre observa y Yuri está como al servicio de los demás personajes y como tratando de apagar fuegos, es súperracional. Y de repente esa vulnerabilidad que decimos que las mujeres tenemos, pero que en realidad tenemos todos que explorarlo, está como totalmente cuarteada u oculta porque tenía que ser este personaje mucho más masculino y echado para adelante y etcétera.

Creo que la amistad de Yuri y Daniela es una cosa muy bella y muy profunda y de pronto una traición de una amiga te puede doler muchísimo más que una decepción amorosa, por ejemplo. Entonces, creo que ella nunca le ha dicho la verdad a Daniela, de todo lo que ella es y siente, pues por miedo, como a no ser aceptada también por su mayor amor, vínculo de amistad y amoroso. Creo que eso también enseña Yuri, que no te mientas a ti misma, igual que ella [Daniela] desde otro lugar. Puedes ser lo que quieras ser. Y no debes tener miedo de que una verdadera amistad va a estar ahí para cacharte siempre, no importa lo que hagas, cómo lo hagas. Crear esos vínculos es importante. Darnos la mano, decir ‘no estás sola’ y decir ‘miren, mis amigas me cuidan, me sanan’ y no tenerle miedo a eso, a ser vulnerable, a explorar, a decirnos la verdad.

Dulce

La actriz de Mirreyes contra Godínez, Diana Bovio, interpreta a Dulce, una tierna aspirante a monja que decide cambiar de rumbo y convertirse en maestra luego de enamorarse de Emmanuel. Bovio reflexiona sobre las “cajitas” que encasillan a su personaje y de las que, como mujeres, deberíamos aprender a liberarnos.

open image in gallery Diana Bovio en ‘Mentiras’ ( Amazon MGM Studios )

Diana: Tenemos que dejar de vivir en esas cajitas que nos ha puesto la sociedad y que, tristemente, nos seguimos encontrando ahí, que cada vez que deseamos otra cosa, nos volvemos a cuestionar. Y a veces no son cajitas tan evidentes. De pronto uno desea ser mamá porque les quieres dar un nieto a tus papás, no a lo mejor porque tú quisieras. Hay muchos detalles. Hay conflictos que están muy disfrazados y que creo que tenemos que explorarnos, tenemos que conocernos, tenemos que analizarnos y dejar de reprimirnos en todas las formas. Dejar de ponernos estereotipos, tallas de ropa, edades, situaciones sociales, creo que es momento de ser quienes verdaderamente somos y eso, pues, requiere mucho valor. Y para eso están las amigas, para apoyarnos y para decir ‘¿qué tal que nos ayudamos a ser las mujeres que siempre debimos de haber sido?’.

Los ocho capítulos de ‘Mentiras, La Serie’ ya están disponibles en Prime Video.