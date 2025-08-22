La hija de Erik Menéndez critica a las celebridades por su silencio durante proceso de libertad condicional

La hija adoptiva de Erik Menéndez, Talia, criticó a las celebridades que en su momento apoyaron a su padre pero que han permanecido en silencio después de que se le negara la libertad condicional.

Erik, de 54 años —quien junto a su hermano mayor Lyle, de 57, fue condenado en 1996 a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989—, ha buscado su liberación desde mayo, cuando un juez de Los Ángeles redujo su sentencia original a una pena de entre 50 años y cadena perpetua. La nueva condena los hizo elegibles para solicitar libertad condicional en California, ya que eran menores de 26 años cuando cometieron los crímenes.

Se resolvió que los hermanos serían evaluados de manera individual. La audiencia de Erik, realizada el jueves, concluyó con el rechazo de su petición, mientras que Lyle tiene previsto comparecer por videoconferencia este viernes.

Los comisionados de libertad condicional señalaron la conducta de Erik en prisión como la principal razón para negarle la libertad.

Tras el fallo de la junta, su hija adulta, Talia —a quien adoptó después de casarse en 1999 con su esposa Tammi—, arremetió contra la decisión.

open image in gallery Cooper Koch (derecha) interpreta al convicto Erik Menéndez (izquierda) en la antología ‘Monstruos’, creada por Ryan Murphy ( Getty )

“¿CÓMO PUEDE MI PAPÁ SER UNA AMENAZA PARA LA SOCIEDAD?”, escribió en una historia de Instagram. “¿UNA NEGATIVA DE 3 AÑOS? ESTO ESTÁ A PUNTO DE ESTALLAR”.

En otra publicación, Talia cuestionó: “¿Dónde están las celebridades que decían ‘apoyar’ a los hermanos? El silencio ha sido DEMASIADO”.

Sobre el actor Cooper Koch, señaló: “Es el único que se ha mantenido al pendiente de mi familia, y lo queremos muchísimo”.

Talia concluyó con un mensaje contundente al señalar que desprecia a quienes, según dijo, fueron a la cárcel para grabar sus programas, pero ahora guardan silencio.

open image in gallery La hija de Erik Menéndez, Talia, cuestionó la decisión de la junta de negar la libertad condicional a su padre y criticó a las celebridades que, según ella, han permanecido “calladas” ( seterikmenendezfree/Instagram )

Koch, de 29 años, interpretó a Erik en la segunda temporada de la antología Monstruos de Ryan Murphy, titulada La historia de Lyle y Erik Menéndez.

Desde entonces, el actor se ha convertido en un firme defensor de la liberación de Erik y Lyle. Tras la nueva sentencia emitida en mayo, celebró con entusiasmo la noticia, a la que calificó como “prometedora”.

“Estoy muy feliz. Admiro a ese juez, es increíble y estoy agradecido por lo sucedido”, declaró Koch a Variety. “Erik también lo está. Ayer hablé con él y se siente muy emocionado”.

Kim Kardashian ha sido otra de las celebridades que respaldaron a los hermanos. En septiembre de 2024, tras el estreno de la polémica serie de Murphy, visitó a los Menéndez en prisión. Se informó que la acompañaron Koch, su hermana Khloé, su madre Kris Jenner y el productor Scott Budnick.

Un mes después, la fundadora de Skims celebró la nueva sentencia y escribió en Instagram:

“A los hermanos Menéndez se les dio una segunda oportunidad y mañana despertarán con la posibilidad de tener una audiencia de libertad condicional. Podrían salir libres en seis meses. Gracias, George Gascón, por revisar el caso y corregir una gran injusticia. Tu compromiso con la verdad y la justicia es admirable”, añadió. “A la familia, amigos y millones de personas que han mostrado su apoyo: fueron escuchados. La atención mediática, sobre todo tras la serie de Ryan Murphy, ayudó a revelar los abusos e injusticias del caso”.

Hasta ahora, Kardashian no se ha pronunciado sobre la negativa de libertad condicional para Erik.

Con apenas 21 y 18 años, Lyle y Erik asesinaron a tiros a sus padres, Kitty y José Menéndez, en su mansión de Beverly Hills. Los abogados defensores sostuvieron que los hermanos actuaron en defensa propia tras años de abusos sexuales por parte de su padre, mientras que los fiscales aseguraron que lo hicieron para quedarse con una herencia millonaria.

Erik tendrá la oportunidad de volver a presentarse ante la junta en tres años.

Traducción de Leticia Zampedri