Los productores de Los Simpson se han pronunciado para aclarar si el Señor Largo murió o no en el primer episodio de la 37ª temporada de la serie.

Dewey Largo es el profesor de música de larga data de la escuela primaria de Springfield. Le pone voz el actor Harry Shearer, y ha formado parte de la serie desde el primer episodio, “Especial de Navidad de los Simpson”, de 1989.

No aparece en el nuevo episodio “Thrifty Ways to Thieve Your Mother”, pero se hace referencia a él en el guion. Cuando Lisa Simpson es invitada a unirse al club de moda de la escuela, se sorprende al enterarse de que se reúnen en el aula de música de la escuela.

“Nos instalamos cuando murió el Sr. Largo”, dice un estudiante llamado Devin, al que pone voz la estrella invitada Cole Escola. Cuando Lisa reacciona sorprendida, él añade: “O tal vez tiene servicio de jurado. Era algo tonto”.

En una entrevista con el medio TVLine, los coproductores ejecutivos Cesar Mazariegos y Jessica Conrad dejaron claro que la frase era una broma.

open image in gallery El Señor Largo es el profesor de música de la escuela primaria de Springfield en 'Los Simpson' ( Fox )

Conrad, que escribió la frase, dijo que no pretendía enfadar a los fans de la serie. “Entendería la irritación si realmente creyeran que [nosotros] lo mataríamos fuera de cámara”, dijo.

Añadió Mazariegos: “Cuando el año pasado acabamos con Larry, fue una gran discusión. '¿Cómo lo hacemos? ¿Debería ser él, o el tipo de la gorra de camionero?' Cualquier suceso que sea tan grande que justifique un episodio entero sobre ello, obliga a pensar bien qué hacer”.

“Pero normalmente no queremos deshacernos de nuestros personajes. Y es un mundo tan caricaturesco, que aunque Moleman esté en un auto que explote, por ejemplo, no significa que esté muerto para siempre”.

El año pasado, otro de los coproductores ejecutivos de la serie, Tim Long, dijo que “[lamentaba] que algunos fans se [sintieran] mal” por la muerte del personaje Larry.

open image in gallery El difunto Lawrence “Larry” Dalrymple en 'Los Simpson' ( Fox )

Larry Dalrymple murió durante el episodio “Cremains of the Day”. Murió como vivió, en un taburete de la taberna de Moe.

“Lo lamento si algunos fans se sienten mal, pero la verdad es que queríamos utilizar la muerte de Larry para mostrar que incluso las personas más periféricas en nuestras vidas tienen dignidad y valor, y que realmente no debemos dar a nadie por sentado”, escribió Long.

“Parafraseando a Shakespeare, nada definió tanto la vida de Larry como la forma en que la dejó: borracho, solo y con el trasero lleno de zafiros”, continuó.

“Para mí, es algo apropiado que algunos fans se tomen la desaparición de Larry tan a pecho como Homer y sus amigos. Es una evidencia lo mucho que la serie sigue significando para la gente. Nadie se habría enfadado si los Picapiedra hubieran matado al Gran Gazú. Al contrario, habrían estado encantados”.

Long añadió: “Lo que me parece agridulce de este episodio es que Larry tuviera que morir para que Homer y sus amigos lo apreciaran, y se apreciaran entre ellos”.

“De nuevo, sentimos si alguien está disgustado por la desaparición de Larry; desde luego, no matamos al personaje a la ligera. Pero también tengo que señalar que Larry nunca fue una de las estrellas más queridas de la serie. No recuerdo a ningún niño con una camiseta de 'Larry' ni bailando la canción 'Larry, el borracho solitario'. Habría sido genial que lo hubieran hecho”.

Traducción de Sara Pignatiello