¿Selena Gómez fuera? La secuela de ‘Los hechiceros de Waverly Place’ deja un final incierto

La nueva versión de Los hechiceros de Waverly Place ha dejado a los fans de luto tras la aparente muerte de uno de sus personajes más queridos.

La serie secuela de Disney, Los hechiceros más allá de Waverly Place, sigue a Justin Russo (David Henrie), ahora convertido en padre de familia, enfrentando un nuevo desafío cuando su hermana Alex (Selena Gómez) le presenta a Billie, una joven aprendiz de hechicera que necesita guía. La segunda temporada concluyó este miércoles con un final cargado de drama.

*Advertencia: spoilers importantes del final de temporada de Los hechiceros más allá de Waverly Place

En la segunda parte del episodio final — que marca el esperado regreso de Selena Gómez — se revela inesperadamente que Billie (Janice LeAnn Brown) es la hija biológica de Alex.

Alex recupera una memoria que había borrado años atrás tanto de su propia mente como de las de Justin y Billie, para proteger a su hija del oscuro hechicero Lord Morsus (Tobias Jelinek), quien resulta ser el abuelo paterno de Billie.

open image in gallery Davie Henrie y Selena Gómez como Justin y Alex Russo en ‘Los hechiceros más allá de Waverly Place’ ( Disney/Eric McCandless )

Mientras tanto, Morsus ha manipulado a Billie y sus poderes para abrir un portal entre el mundo mortal y una dimensión maligna.

Cuando descubre que la única manera de sellar la grieta es desde el otro lado, Billie se ofrece a sacrificarse. Pero Alex, entre lágrimas, se niega a dejarla y decide hacerlo ella misma. Antes de lanzarse al portal, le dice a su hija: “Nos volveremos a encontrar”.

Alex se arroja hacia la grieta, aferrada a la espalda de Morsus, y ambos son arrastrados al otro lado, dejando a Justin para consolar a Billie y a sus propios hijos, prometiéndoles que algún día volverán a ver a Alex.

El final dejó a los fans devastados, y muchos expresaron su conmoción en redes sociales como X (antes Twitter). “Esta serie no tiene derecho a ser tan buena con los finales dramáticos, ¿cómo que Alex Russo se sacrificó por su hija?”, escribió un usuario.

open image in gallery Janice LeAnn Brown como Billie en 'Los hechiceros más allá de Waverly Place' ( Disney/Eric McCandless )

“Arruinaron toda mi infancia”, lamentó un segundo fan, mientras que otro declaró: “Alex Russo siempre será el personaje más icónico de Disney”.

En una entrevista reciente con TVLine, David Henrie admitió que “sabía que todos iban a enloquecer” con el final.

“Durante siete meses estuve esperando el momento en que el elenco pudiera leer el guion con ese final”, contó. “Cuando por fin lo leímos, todos lloraron en la lectura en mesa, con todos los ejecutivos y miembros del equipo presentes. Todos quedaron profundamente conmovidos. Fue exactamente lo que esperaba”.

Más adelante, Henrie respondió a la preocupación de los fans con un mensaje en X (antes Twitter) y dejó un guiño enigmático: “Solo para que lo sepan, Alex Russo es más fuerte de lo que creen — y aún hay mucho por venir. Están haciendo todas las preguntas correctas. Estén atentos, #WizardsBeyond tiene algunas sorpresas mágicas bajo la manga”.

Selena Gómez, de 33 años, protagonizó la serie original de Disney Channel junto a Henrie, de 36, durante sus cuatro temporadas, entre 2007 y 2012. Su más reciente regreso como Alex —el personaje que impulsó su carrera— marca apenas su tercera aparición en la nueva versión, lo que ha dejado a muchos fans con ganas de más.

Los hechiceros más allá de Waverly Place ya está disponible en Disney+.

Traducción de Leticia Zampedri