Jennifer Aniston afirma que sintió la pérdida de Matthew Perry mucho antes de su fallecimiento

La estrella de Friends, Jennifer Aniston, afirmó que lloró a su compañero de reparto Matthew Perry durante “mucho tiempo” antes de que muriera por una sobredosis de drogas en 2023.

Aniston, de 56 años, interpretó a Rachel Green junto a Perry, quien dio vida a Chandler Bing, en la popular serie cómica que se emitió de septiembre de 1994 a mayo de 2004. Ambos mantuvieron una estrecha relación incluso después del final de Friends.

En una entrevista con Vanity Fair, Aniston habló sobre sus intentos de ayudar a Perry durante su lucha contra la adicción: “Hicimos todo lo que pudimos cuando tuvimos la oportunidad.

Pero casi parecía que llevábamos mucho tiempo lamentando la pérdida de Matthew, porque su batalla contra esa enfermedad fue muy dura para él”.

La actriz añadió: “Por muy difícil que haya sido para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que cree que esto es lo mejor. Me alegra que ya no sufra”.

Se abrió una investigación sobre la muerte de Perry, en la que dos médicos y una traficante conocida como la “reina de la ketamina” figuran entre las cinco personas acusadas en relación con su sobredosis.

Perry habló de forma abierta sobre su lucha de tres décadas contra la adicción, que lo llevó a ingresar en centros de rehabilitación en 15 ocasiones a lo largo de su vida y a enfrentar varias experiencias cercanas a la muerte.

open image in gallery Matthew Perry y Jennifer Aniston en 2003 ( Getty )

En su autobiografía Amigos, amantes y aquello tan terrible, el actor que interpretó a Chandler Bing durante las 10 temporadas que duró la serie (de 1994 a 2004) aseguró que, para saber si estaba consumiendo alcohol o drogas, solo hacía falta “calcular” su peso y observar su vello facial a lo largo de la producción.

“Cuando tengo sobrepeso, es alcohol; cuando estoy delgado, son pastillas; cuando llevo barba en el mentón, son muchas pastillas”, dijo.

Dos días después del fallecimiento de Perry, los principales miembros del reparto de Friends —Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer— rompieron el silencio sobre la muerte de su compañero de elenco.

open image in gallery Aniston y Perry en ‘Friends’ ( Warner Bros. Television/Getty )

“Todos estamos completamente desolados por la pérdida de Matthew. Fuimos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para hacer el duelo y procesar esta inmensa pérdida”, afirmaron en una declaración conjunta a People.

“Con el tiempo diremos más al respecto, cuando podamos. Por ahora, nuestros pensamientos están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo querían en todo el mundo”.

Si tú o alguien que conoces sufre de adicción a las drogas, puedes buscar ayuda confidencial y apoyo 24-7 de Frank, llamando al 0300 123 6600, enviando un mensaje de texto 82111, enviando un correo electrónico o visitando su sitio web aquí.

En los EE. UU., si una persona sufre de adicción a las drogas o conoce a alguien en esa situación, puede contactarse por teléfono con la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias al 1-800-662-HELP.

Traducción de Leticia Zampedri