Una diseñadora de vestuario de Juego de Tronos reveló que los diseños de las armaduras de los Caminantes Blancos eran demasiado peligrosos como para utilizarlos en las escenas de acción de la serie.

Los fanáticos de la serie de fantasía recordarán con cariño a las gélidas criaturas que lucharon contra los personajes humanos de Poniente tanto en los libros de George R. R. Martin como en la exitosa adaptación televisiva de HBO.

Además de su inconfundible aspecto, los Caminantes Blancos se caracterizaban por sus armaduras que lucían como chatarra. La armadura no solo era peligrosa para los personajes de la serie, sino también para los diseñadores que la crearon.

En una entrevista para The Guardian, la diseñadora de vestuario Michele Clapton expresó que la intención era que la armadura pareciera hecha de trozos de metal recuperados, pero que fue “demasiado brutal de hacer”.

Explica Clapton: “Cortar y doblar el metal requería mucho trabajo y mano de obra. Los armeros lo detestaban porque terminaban con cortes. Era prácticamente como un enorme rallador de queso”.

Al final, se decidió que la armadura no podía utilizarse en ninguna de las escenas de acción porque era demasiado peligrosa, así que se tuvo que crear un vestuario sustituto de cuero.

open image in gallery Richard Brake es el “Rey de la Noche”, líder de los Caminantes Blancos ( HBO )

Irónicamente, los actores que interpretaron a los Caminantes Blancos tuvieron que usar bolsas de agua caliente bajo la armadura para mantenerse calientes. “Teníamos bolsas de agua caliente que podíamos meter dentro de los trajes. Pero como había tantas prótesis, había que tener mucho cuidado, porque se podían romper fácilmente”.

Juego de Tronos se emitió desde 2011 hasta 2019, y a lo largo de sus ocho temporadas recibió excelentes críticas, forjó una base de fanáticos incondicionales y cosechó 59 premios Primetime Emmy.

Sin embargo, su final se vio envuelto en polémica y decepción por parte de sus seguidores, pues se emitió antes de que Martin hubiera terminado el siguiente libro de su saga.

Al parecer, Martin sigue trabajando en la novela, titulada Vientos de invierno, la cual empezó a escribir en 2010.

En mayo, el autor reconoció que es probable que los fanáticos estén molestos por la larga espera, pero se plantó ante las quejas de que ya no le importan los personajes y la historia.

“Lo sé, lo sé. Algunos de ustedes se van a molestar por esto, así como se molestan por todo lo que anuncio aquí que no sea sobre Poniente o Vientos de invierno. Se dieron por vencidos conmigo, o con el libro”, escribió Martin en su blog.

“Nunca terminaré Vientos; si lo hago, nunca terminaré Sueño de Primavera. Si lo hago, no será nada bueno. Debería buscar a algún otro escritor para que me reemplace”, continuó, y detalló los típicos comentarios que ha recibido a lo largo de los años.

open image in gallery George R. R. Martin publicó el primer libro de la serie ‘Canción de hielo y fuego’ en 1996 ( Getty )

“De todos modos, voy a morir pronto, porque ya estoy bastante viejo. Perdí todo interés en Canción de hielo y fuego hace décadas. Ya no me importa una m****a escribir, solo me siento a gastar mi dinero”.

Martin refutó la afirmación de que los libros tardaban tanto porque había dejado de interesarse en ellos, y aseguró: “La verdad es que sí me importan. Y también me importan Poniente y Vientos. Los Stark, los Lannister y los Targaryen, Tyrion y Asha, Dany y Daenerys, los dragones y los lobos huargos; todos me importan. Más de lo que puedan imaginar”.

Traducción de Martina Telo