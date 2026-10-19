¿Habrá una quinta temporada de ‘Ted Lasso’? Jason Sudeikis comparte nuevas pistas sobre el futuro de la serie

El cocreador de Ted Lasso, Jason Sudeikis, ha despertado las esperanzas de los fans de que la popular serie continúe con más temporadas.

El actor y guionista, que interpreta a Ted, el querido aunque algo ingenuo entrenador del AFC Richmond, inicialmente creía que la exitosa serie terminaría con la tercera temporada. Sin embargo, para alegría de los fans, la producción regresó con una cuarta temporada que se estrenó en agosto de este año.

Durante una entrevista en el pódcast Talk Easy with Sam Fragoso, Sudeikis, de 51 años, habló sobre la posibilidad de que la serie tenga una quinta y una sexta temporada.

El actor dijo que le “gustaría” hacer más temporadas, aunque reconoció que “se necesita la colaboración de mucha gente”.

Cuando le preguntaron si creía que Apple estaría interesada en continuar con la serie, respondió: “Supongo que sí”.

“Pero no lo sé”, admitió cuando el conductor del pódcast le pidió más detalles. “Todavía no hemos reunido a un equipo de guionistas ni nada por el estilo”.

open image in gallery Nick Mohammed, Jason Sudeikis y Brendan Hunt en ‘Ted Lasso’ ( Apple TV )

El año pasado se anunció por sorpresa que Ted Lasso tendría una cuarta temporada, a pesar de que Sudeikis había llegado a pensar que ya no tenía suficientes ideas para continuar con la serie.

Matt Cherniss, director de programación de Apple TV+, declaró en ese momento: “Ted Lasso ha sido un verdadero fenómeno que ha conquistado a fans de todo el mundo. La serie ha brindado alegría y risas sin parar, además de transmitir valores como la bondad, la compasión y una fe inquebrantable”.

“En Apple estamos encantados de seguir trabajando con Jason y el talentoso equipo creativo detrás de esta serie”.

Desde su estreno en 2020, Ted Lasso ha tenido una excelente recepción entre el público y la crítica. La historia sigue a Ted, un entrenador de fútbol americano contratado para dirigir un equipo de fútbol inglés, pese a no tener conocimientos sobre ese deporte.

La serie también ha recibido numerosas nominaciones y premios. Entre ellos destacan los dos Emmy que ganó Sudeikis como mejor actor principal en una serie de comedia, en 2021 y 2022.

open image in gallery Jason Sudeikis ha ganado varios premios por su interpretación del entrañable entrenador de fútbol ( Apple TV+ )

Sudeikis creó la serie junto con Bill Lawrence, Joe Kelly y Brendan Hunt. El elenco también incluye a Hannah Waddingham, conocida por Juego de tronos; el comediante Nick Mohammed; Juno Temple, quien participó en Wild Child; y Phil Dunster, de La hora del diablo.

A principios de este mes, Hunt, quien interpreta al entrenador Beard, reveló que Sudeikis quería que Ted dejara su puesto en el AFC Richmond. También reconoció que no estaba garantizado que la serie tuviera una quinta temporada.

El final de la cuarta temporada de Ted Lasso trajo importantes cambios al cuerpo técnico del AFC Richmond. Ted dejó su puesto como entrenador del equipo femenino del club, las Lady Greyhounds, en manos de Alice Chilton (Tanya Reynolds), y pasó a desempeñarse como asistente del entrenador Beard.

Por su parte, Roy Kent (Brett Goldstein), exjugador y entrenador del Richmond, aceptó convertirse en el nuevo entrenador del Chelsea, por lo que el equipo masculino se quedó sin entrenador principal.

Según Hunt, la decisión de Ted no fue un giro improvisado. “Eso era algo que Jason quería desde el principio, cuando empezamos a trabajar en los guiones”, explicó a Variety. “Para él, la renuncia de Ted era fundamental para la dirección que tomaría la temporada”.

Las numerosas preguntas que quedaron sin respuesta en el final han despertado entre los fans la esperanza de que la serie tenga una quinta temporada. Sin embargo, Hunt aclaró: “Todavía no hay indicios de que vayamos a poder responder esas preguntas”.

También señaló que Sudeikis “se guarda sus cartas” y no sabe nada de la partida de póquer que están jugando quienes toman las decisiones.

Traducción de Leticia Zampedri