Antes de que Marvel y DC desataran la fiebre de superhéroes con sus respectivos universos cinematográficos de personajes heroicos y admirables, el escritor Garth Ennis aterrizó una versión menos fantasiosa: ¿qué pasa cuando los superhombres no tienen una buena brújula moral?

The Boys, serie de cómics que inició en 2006, dista mucho de los queridos héroes de hoy y retrata a un grupo de individuos consumidos por el narcisismo, la corrupción y las luchas de poder que disfrutan de las ventajas y la impunidad derivadas de tener habilidades sobrehumanas.

Trece años después, la adaptación de la sangrienta sátira para la pantalla chica enloqueció al público por transformar el género de superhéroes con escenas gráficas de sexo y violencia y un comentario social que se mantiene más vigente que nunca. Fue tanto el éxito que la serie de Prime Video concluirá con la quinta temporada en 2026.

Además de la lucha entre los justicieros que se hacen llamar The Boys y el equipo más famoso y poderoso The Seven, la serie original de cómics de 72 números y la miniserie de seis números y tres piezas complementarias brindaron la inspiración en el séptimo arco argumental para un spin-off que expandiría el universo de The Boys: Gen V.

Esta serie se basa en el arco We Gotta Go Now (Tenemos que irnos ahora), en el que Hughie investiga la Mansión G y a su cruel y pervertido líder John Godolkin tras el suicidio de una de las integrantes de los “G-Men”. Si el nombre suena familiar, es porque originalmente se hizo como parodia de los X-Men y el profesor Charles Xavier de Marvel.

No obstante, la serie se alejó del tono de parodia y solo tomó algunas referencias del cómic para crear nuevos personajes que exploran el lado más redimible del universo de superhéroes.

La primera temporada presentó la vida en la Universidad Godolkin, la única institución universitaria para “Supes” dirigida por nada más y nada menos que por Vaught International. Además de lidiar con el paso a la adultez y aprender a controlar sus poderes, los jóvenes héroes tienen que poner a prueba sus capacidades físicas y morales para hacer frente a los secretos de la universidad que se revelan tras el suicidio de Golden Boy (Patrick Schwarzenegger).

Si bien los personajes que introduce el spin-off —como Marie Moreau (Jaz Sinclair), Andre Anderson (Chance Perdomo) y Cate Dunlap (Maddie Phillips), entre otros— no son canon de los cómics, los nuevos capítulos de la segunda temporada desarrollarán las implicaciones que tendrán estos héroes en la temporada final de The Boys.

La segunda temporada de Gen V contará con ocho episodios que se estrenarán en Prime Video entre el 17 de septiembre y el 22 de octubre. Los primeros tres saldrán el miércoles 17 de septiembre y los cinco restantes se estrenarán uno por uno cada miércoles hasta el 22 de octubre.

En una visita a la Ciudad de México, los protagonistas Jaz Sinclair, London Thor, Derek Luh y Lizze Broadway hablaron sobre la diferencia entre sus personajes y los de The Boys, el significado de heroísmo y las repercusiones físicas de las “intensas” escenas de acción.

open image in gallery Lizze Broadway interpreta a Emma ( Amazon MGM Studios )

¿Qué distingue a los superhéroes de Gen V de los de The Boys?

open image in gallery Las estrellas de ‘Gen V’ hablan del tono de la nueva temporada. “Es completamente descabellada”, comparte Lizze Broadway ( Amazon MGM Studios )

Derek: Bueno, siempre hay espacio para la redención y el crecimiento. Lo que quiero decir es que parecen personas que se han vuelto insensibles por lo que han vivido y han tomado la decisión consciente de ir por ese camino. En cambio, en Gen V se trata de chicos, jóvenes adultos, que aún están antes de todo eso. Son rostros frescos que todavía tienen la oportunidad de decidir si quieren ser superhéroes buenos o malos. Y eso es lo que los separa de los personajes de The Boys. Además, son los primeros superhéroes que descubren que en realidad les inyectaron algo.

Lizze: Lo maravilloso de Gen V es que todo gira en torno al autodescubrimiento. Así que, claro, van a cometer errores, van a ser un desastre [...] Nos encanta ver un completo desastre, en el mejor sentido […] Ver gente equivocarse […] Nos encantan los personajes caóticos, imperfectos. Y creo que los de The Boys ya tienen su carácter bien formado. Los nuestros aún están en proceso de convertirse en algo. Sea lo que sea ese algo.

open image in gallery Entrevista con las protagonistas de ‘Gen V’ London Thor (izquierda) y Jaz Sinclair (derecha) ( Amazon MGM Studios )

London: Siento que los superhéroes de Gen V todavía están creciendo y aprendiendo de una forma muy distinta a los de The Boys. Creo que aún tenemos un poco más de esperanza. Bueno, ya veremos esta temporada, pero hay un desarrollo. Somos estudiantes universitarios que aún estamos descubriendo cómo ser adultos.

Jaz: Creo que los personajes de The Boys han visto tanto y pasado por tanto, que se han vuelto más duros que nosotros. Lo interesante de nuestra serie es que puedes ver ese proceso de evolución. Puedes vernos decidir qué camino tomar [...] A veces acertamos y a veces fallamos.

open image in gallery London Thor interpreta a Jordan ( Amazon MGM Studios )

¿Cómo cambia el concepto de “heroico” para sus personajes?

Derek: Para Jordan, esa palabra significa algo completamente distinto ahora. Lo que significaba en la temporada uno y lo que representa en la dos son cosas muy distintas.[...]ese concepto adquiere otro peso, otra dimensión.

Lizze: Sinceramente, para mí, para Emma, Andre fue de las primeras personas que creyó en ella. Y le pidió que se embarcara en esta pequeña misión estando drogada, porque Emma siempre toma decisiones muy sensatas. Así que creo que esta temporada Emma intenta demostrar —quizá a sí misma— que Andre tenía razón sobre ella. O no.

Jaz: Mi personaje sin duda tropieza con esa idea. Hay momentos en los que se equivoca mucho.

London: Creo que nuestra fe en esa idea se tambalea un poco esta temporada. Nos preguntamos: ¿qué significa realmente ser un héroe? ¿Y siquiera podemos lograrlo?

open image in gallery Jaz Sinclair interpreta a Marie Moreau ( Amazon MGM Studios )

¿La temporada exigió mucho, físicamente hablando?

Derek: Fue bastante exigente físicamente. En cuanto a acrobacias, el nivel subió muchísimo esta temporada. Fue increíble, muy rudo, pero mucho. Hacíamos muchos ensayos de stunts con […] Matty y Brandon, mi doble. Fue muy demandante. Hay una escena [...] es impresionante que esta persona [Lizze] pueda hacer eso. Ella se luce. Es tan atlética. Fue un espectáculo verla. De verdad. Ver esa escena en el monitor fue como: “¿Cómo demonios hizo eso?”.

open image in gallery Derek Luh interpreta a Jordan ( Amazon MGM Studios )

Lizze: Ni yo sé cómo lo hice [...] De verdad es una temporada buenísima, y no lo digo solo porque estemos en ella [...] Mi mamá la vio y me dijo: “Está buenísima”. Y Gen V no es precisamente el tipo de serie que le gusta a mi mamá, ¿sabes? Especialmente después de verme hacer cosas rarísimas en la primera temporada. Pero me miró y me dijo: “Esta temporada está increíble”.

Jaz: Me lesioné la rodilla durante el rodaje. Muy feo. Tuve que operarme en plena producción. Así que recuperarme y luego volver para hacer escenas de pelea fue muy, muy desafiante. Fue lo más extremo para mí, físicamente hablando, esta temporada. Fue intenso.

‘Gen V’ estrenará los primeros tres capítulos de la segunda temporada el 17 de septiembre en Prime Video.