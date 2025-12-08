Paramount desafía la propuesta de Netflix por Warner con una oferta hostil

Paramount lanzó el lunes una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery, desatando una intensa batalla con Netflix por el control de un vasto imperio mediático que incluye HBO, CNN y DC Studios. La pugna busca redefinir el futuro del entretenimiento.

La propuesta de Paramount, valorada en 74.400 millones de dólares, supera los 72.000 millones de Netflix, que la dirección de Warner había aceptado días antes. Paramount busca adquirir la totalidad del negocio de Warner, incluyendo su división de cable, a diferencia de Netflix.

Paramount explicó que su decisión de ir por la vía hostil se debe a la falta de un compromiso “de manera significativa” por parte de la dirección de Warner con ofertas previas, tras el anuncio de venta en octubre.

La compañía argumenta que su oferta contiene 18.000 millones de dólares más en efectivo y tiene mayores probabilidades de aprobar el escrutinio antimonopolio de la administración Trump.

Netflix dijo el lunes que no tenía comentarios sobre el desafío de Paramount, y el viernes minimizó las preocupaciones de que los reguladores se opondrían a una combinación del negocio de streaming de Netflix y HBO Max de Warner.

La lucha por Warner provocó fuertes reacciones en Washington; políticos de ambos partidos principales tomando partido y citaron el probable impacto en los precios del streaming, el empleo en los cines y la diversidad de opciones de entretenimiento y puntos de vista políticos.

El fin de semana, el presidente Donald Trump también intervino, diciendo que una combinación Netflix-Warner “podría ser un problema” debido al tamaño de la cuota de mercado combinada.

Paramount, dirigida por David Ellison, cuya familia está estrechamente aliada con Trump, dijo que había presentado seis propuestas a Warner durante un período de 12 semanas antes de la última oferta.

“Creemos que nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte. Está en el mejor interés de la comunidad creativa, los consumidores y la industria del cine”, señaló en un comunicado David Ellison, presidente y CEO de Paramount. Añadió que su acuerdo llevaría a más competencia en la industria, no menos, y a más películas en los cines.

Añadiendo intriga política a las ofertas en duelo, un documento regulatorio publicado el lunes indicó que una firma de inversión dirigida por el yerno de Trump, Jared Kushner, también estaría invirtiendo en el acuerdo de Paramount.

El viernes, Netflix cerró su acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery, el gigante de Hollywood detrás de Harry Potter y HBO Max. La propuesta de efectivo y acciones está valorada en 27.75 dólares por acción de Warner, dándole un valor empresarial total de 82.700 millones de dólares, incluida la deuda.

Se espera que la transacción se cierre en los próximos 12 a 18 meses, después de que Warner complete su separación previamente anunciada de sus operaciones de cable. No se incluyen en el acuerdo redes como CNN y Discovery.

El gobierno estadounidense tiene la autoridad para bloquear cualquier gran acuerdo de medios si tiene preocupaciones antimonopolio. Trump ha dicho que estará personalmente involucrado en la decisión respecto a Warner Bros.

Usha Haley, profesora de la Universidad Estatal de Wichita que se especializa en estrategia de negocios internacionales, dijo que los vínculos de Paramount con Trump son notables. Ellison es hijo del antiguo partidario de Trump, Larry Ellison, la segunda persona más rica del mundo.

“Dijo que va a estar involucrado en la decisión. Deberíamos tomarlo al pie de la letra”, señaló Haley sobre Trump. “Para él, es simplemente un mayor control sobre los medios”.

En octubre, Paramount adquirió el sitio web de noticias y comentarios The Free Press. Luego instaló a la fundadora del sitio, Bari Weiss, como editora en jefe de CBS News, diciendo que Estados Unidos anhela noticias equilibradas y basadas en hechos.

Fue un paso audaz para la cadena de televisión de Walter Cronkite, Dan Rather y 60 Minutes, vista durante mucho tiempo por muchos conservadores como la personificación de un establecimiento mediático liberal. La cadena colocó a alguien en un rol de liderazgo que tiene una reputación por resistir la ortodoxia y luchar contra la cultura “woke”.

La oferta pública de adquisición de Paramount expira el 8 de enero a menos que se extienda.

El lunes al mediodía, las acciones de Warner Bros. ganaban casi 4 %; Netflix bajaba 4 % y Paramount subía 9 %.