50 Cent responde a las críticas por su nuevo documental sobre Diddy a la luz de una larga disputa

50 Cent respondió a los críticos que cuestionaron su participación en la producción de una docuserie de Sean “Diddy” Combs para Netflix, dada la larga disputa entre ambos.

Estrenado el martes y dirigido por Alexandria Stapleton, Sean Combs: The Reckoning es un nuevo documental en cuatro partes que promete arrojar luz sobre el “verdadero Sean Combs”, que actualmente cumple una condena de cuatro años de prisión por cargos relacionados con la prostitución.

En una entrevista con Robin Roberts en el programa Good Morning America, se pidió a 50 Cent (de nombre real Curtis Jackson) que respondiera a las afirmaciones de que su motivación para realizar el documental estaba más arraigada en su “desdén” por Combs que en dar una plataforma a las presuntas víctimas del magnate de la música.

“Lo que ellos consideran una pelea preexistente —desde hace 20 años— es que a mí me incomodara que él sugiera llevarme de compras”, dijo el rapero de ‘In Da Club’. “Lo miré como si estuviera tanteando terreno, como si tal vez vinieras a jugar conmigo. No es personal”.

Stapleton agregó: “Creo que también es importante que la gente sepa que este programa no es completamente la perspectiva de la gente a la que no le caía bien Sean. No solo tratábamos de obtener lo más destacado, los detalles lascivos”.

“El verdadero objetivo era contar historias, y no todo el mundo necesitaba tener una denuncia para formar parte de este proyecto”.

El documental llega meses después de que Combs fue condenado en julio por llevar en avión a sus novias y trabajadores sexuales por todo el país para mantener encuentros sexuales con drogas en múltiples lugares a lo largo de muchos años. Él consiguió librarse de acusaciones más graves de tráfico sexual y asociación ilícita que podrían haberlo condenado a cadena perpetua.

También contará con la presencia de dos miembros del jurado del juicio de Combs, que, por primera vez, hablarán de cómo llegaron a su veredicto mixto.

A lo largo del juicio, Jackson se burló repetidamente de Combs por las impactantes revelaciones que surgieron. Tras la condena de Combs, Jackson siguió siendo uno de sus críticos más acérrimos, e incluso escribió una carta al juez antes de su sentencia, instándole a “tener en cuenta la seguridad del público en general” antes de “soltar” a Combs.

Jackson y Combs protagonizaron una de las mayores y más largas enemistades del rap, que se remonta a 2001. Aunque nunca fueron íntimos, ya habían colaborado en proyectos ocasionales durante sus inicios en la industria musical.

Su relación terminó estropeándose debido a disputas sobre contratos con artistas y marcas de vodka rivales.

Sean Combs The Reckoning se estrena el martes en Netflix.

