Los creadores de ‘Stranger Things’ advierten a los fans sobre lo que viene en el Volumen Dos

Los creadores de Stranger Things adelantaron cómo avanzará la historia en el próximo grupo de episodios, que llegará a Netflix durante Navidad.

La serie volvió esta semana con su quinta y última temporada y lanzó los primeros cuatro capítulos como “Volumen Uno”.

En cuanto a lo que sigue, los siguientes volúmenes llegarán en las próximas semanas: tres episodios el 26 de diciembre y un final de larga duración en la noche del 31 de diciembre, hora del Este.

Los hermanos Matt y Ross Duffer contaron a Deadline que los nuevos episodios ampliarán el papel de Holly Wheeler (Nell Fisher) y profundizarán en el secuestro de Will Byers (Noah Schnapp).

El peso creciente de Holly en la trama apunta a resolver dudas pendientes sobre el Otro Lado y sobre el motivo detrás de la desaparición de Will.

“Cuando entramos al Volumen 2, empezamos a explicar cada vez más por qué Will fue secuestrado y cómo se conecta con Holly y con todo lo demás. Todo empieza a cerrar el círculo”, dijo Matt.

open image in gallery Millie Bobby Brown en ‘Stranger Things’ ( Netflix )

Ross explicó que el próximo volumen por fin revelará detalles sobre el Otro Lado, el mundo sobrenatural de Stranger Things, “muy al inicio”.

“Eso es propio del Volumen Dos, donde entramos de lleno al Otro Lado y explicamos qué es”, comentó. “Llevamos diez años planeando esto y ahora, por fin, es el momento de contarlo”.

Schnapp agregó que los nuevos episodios profundizarán en los poderes que su personaje mostró en uno de los momentos más intensos del Volumen Uno.

“En un inicio se pensó que funcionarían como los de Eleven, aunque en el Volumen Dos aparece de una forma distinta”, explicó. “Trabajamos para que la parte física lo muestre y quede claro que opera de otra manera”.

“Con Will empezamos a ver los paralelos entre él y Vecna, y para mí se sintió casi como Harry Potter. Así que volví a ver las películas porque la dinámica Harry–Voldemort se parece mucho a la de Will con Vecna”, continuó. “Se trata de explorar esos puntos en común y lo que implican”.

open image in gallery Will en ‘Stranger Things’ ( Netflix )

Jamie Campbell Bower, quien interpreta al villano Vecna, también adelantó qué pueden esperar los fans de los próximos episodios.

“Quiero que sientan que están aferrados a la silla diciendo ‘no, no, no’. Eso es lo que quiero que sientan, sobre todo con lo que yo hago”, comentó. “El Volumen Uno es, y suena curioso decirlo, una preparación, pero una preparación explosiva para lo que sigue en el Volumen Dos y luego en el final”.

Los hermanos Duffer también adelantaron otros elementos del próximo grupo de episodios, entre ellos “momentos musicales muy buenos, pero muy distintos”, el regreso de Kali (Linnea Berthelsen) y nuevas pistas sobre las motivaciones del personaje de Linda Hamilton, la doctora Kay.

Stranger Things ya está disponible en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri