Una actriz de Star Wars que aparece en la serie de televisión spin-off Ahsoka no volverá en los nuevos episodios debido a una disputa salarial.

Claudia Black, que interpretó a Nightsister Klothow en la primera temporada, “tuvo que abandonar” la segunda parte de la serie porque supuestamente no le iban a pagar lo suficiente.

Lo reveló en una sincera entrevista, en la que expresó que, como madre soltera, necesitaba un salario que le permitiera mantener las cosas a flote en Los Ángeles mientras rodaba en Londres.

Afirmó que los jefes de Disney “no podían, lamentablemente, mantener a una madre soltera”.

“Bueno, voy a ser transparente”, dijo a Bleeding Cool. “Decidieron hacer la segunda temporada, me eligieron a mí y luego Disney, que está estructurando las cosas de otra manera estos días, no podía pagarme lo que necesitaba cobrar como madre soltera para mantener todas mis responsabilidades en casa, en Los Ángeles, porque estaban rodando en Londres”.

Y agregó: “No era algo que pudieran hacer realidad y, por lo tanto, tuve que retirarme para la segunda temporada”.

The Independent se puso en contacto con Lucasfilm en busca de comentarios.

open image in gallery Claudia Black se vio obligada a abandonar la segunda temporada de Ahsoka ( Getty Images )

Black dijo que fue una decisión muy triste de tomar, y reveló que dio las gracias al supervisor general Dave Filoni en un correo electrónico.

“Dije: ‘¡Qué viaje!’” A todos los que, como yo, crecimos en los años 70 y 80, siempre nos gustó el universo de Star Wars, y es un entorno muy lúdico para trabajar.

Black añadió que estaba agradecida de poder participar en un proyecto de Star Wars, sobre todo porque su hijo pequeño es fan de la franquicia.

Y agregó: “Al final del día, estoy muy triste por no poder continuar. Por algo lo llaman ‘mundo del espectáculo’. Es como un 90 % de negocios y un 10 % de espectáculo”.

“Lamentablemente, no podían mantener a una madre soltera, y eso me entristece mucho, pero también comprendo que las fuerzas del mercado son las que son, y el momento tan delicado que atraviesa el negocio para poder permitirse siquiera hacer algo. Todos tuvimos que hacer nuestras cuentas y seguir adelante”.

open image in gallery Claudia Black como Nightsister Klothow en Ahsoka ( Disney+ )

Ahsoka está protagonizada por Rosario Dawson en el papel de Ahsoka Tano, una antigua caballera Jedi que investiga una amenaza emergente para una galaxia vulnerable.

La serie se estrenó en Disney+ en 2023, y la segunda temporada se rodará en 2025.

Traducción de Olivia Gorsin