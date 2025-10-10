‘Stranger Things’: todo lo que sabemos sobre el estreno de la quinta temporada de Netflix

Netflix estrenó el tráiler oficial de la quinta y última temporada de Stranger Things, dando así inicio a la cuenta regresiva para el esperado cierre de la serie. El avance muestra el regreso de todo el elenco principal, revive el terror de Vecna en Hawkins y sugiere una confrontación épica que marcará el destino de sus protagonistas.

Semanas antes, durante el evento TUDUM del 31 de mayo, la plataforma ya había confirmado que esta quinta temporada se dividirá en tres partes. El primer bloque de cuatro episodios se estrenará el 26 de noviembre de 2025, el segundo llegará en Navidad con los tres episodios siguientes, y el final de la historia —titulado “Este lado”— saldrá el 31 de diciembre.

La noticia fue presentada por el propio elenco, incluyendo a Finn Wolfhard, Noah Schnapp y Caleb McLaughlin, y formó parte de una serie de anuncios sobre los estrenos más esperados del próximo año.

open image in gallery Finn Wolfhard en la quinta temporada de ‘Stranger Things’ ( Netflix )

Aún no se sabe cuánto durará cada uno de estos episodios. En la cuarta temporada, varios episodios duraban más de una hora y el final casi dos horas y media.

Los títulos completos de los episodios son:

“La misión”

“La desaparición de...”

“La trampa de Turnbow”

“Hechicero”

“Electrochoque”

“La huida de Camazotz”

“El puente”

“Este lado”

También se publicó la sinopsis oficial de la temporada. Dice así: “Es otoño de 1987. Hawkins está marcado por el origen de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un único objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero está desaparecido; se desconoce su paradero y sus planes”.

“La misión se complica, ya que el gobierno puso a la ciudad en cuarentena militar e intensificó la caza de Once, obligándola así a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se siente un temor intenso y familiar”.

“Se avecina la batalla final y, con ella, una oscuridad más poderosa y mortífera que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla, necesitarán unirse todos, la pandilla completa, por última vez”.

open image in gallery Millie Bobby Brown en ‘Stranger Things’ ( Ursula Coyote/Netflix )

El reparto completo de la quinta temporada es:

Winona Ryder como Joyce Byers

David Harbour como Jim Hopper

Millie Bobby Brown como Once

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Noah Schnapp como Will Byers

Sadie Sink como Max Mayfield

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Joe Keery como Steve Harrington

Maya Hawke como Robin Buckley

Priah Ferguson como Erica Sinclair

Brett Gelman como Murray Bauman

Jamie Campbell Bower como Vecna

Cara Buono como Karen Wheeler

Amybeth McNulty como Vickie

Nell Fisher como Holly Wheeler

Jake Connelly como Derek

Alex Breaux como el teniente Akers

Linda Hamilton como la Dra. Kay

En abril, Finn Wolfhard, que interpreta al protagonista Mike Wheeler, admitió que tuvo sentimientos encontrados cuando se enteró del destino de su personaje en la serie.

open image in gallery Millie Bobby Brown como Once, Noah Schnapp como Will Byers, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Charlie Heaton como Jonathan Byers y Eduardo Franco como Argyle en ‘Stranger Things’ ( © 2022 Netflix, Inc. )

“Quedé muy feliz con su final, y no sé, me sentía satisfecho, pero también estaba muy confundido y triste, pero también muy feliz”, comentó a People.

Agregó que grabar el final involucró muchas emociones: “Me sentía como en un sueño o algo así. Nada de eso parecía real. No sé, me pareció perfecto”.

Sobre el rodaje de la escena final, Wolfhard recordó: “Empecé a digerirlo hasta el día siguiente. Era como una resaca emocional”.

“Pero acabó muy bien, y tengo cosas muy positivas que decir de todo el mundo”, admitió.

Y además compartió: “Todo el elenco se quedó el último día; estábamos todos juntos. Fue genial estar cerca de los demás”.