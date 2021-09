Los fanáticos recuerdan a Willie Garson, estrella de Sex and the City, tras su muerte a los 57 años.

El actor, mejor conocido por interpretar al mejor amigo de Carrie Bradshaw, Stanford Blatch, en la serie, había sido diagnosticado con cáncer de páncreas.

Si bien su muerte fue confirmada por su familia el martes (21 de septiembre), su causa de muerte no lo fue.

A principios de este mes, Garson compartió su último tweet, una publicación que tuvo más emoción después de su muerte.

“SEAN AMABLES CON LOS OTROS ... SIEMPRE”, escribió el 5 de septiembre.

"AMOR A TODOS. ACÉRCATE A LA [sic] BONDAD".

En el momento de escribir este artículo, el tweet se ha vuelto a compartir más de seis mil veces y registra más de 25 mil likes.

Muchos fanáticos han usado la publicación para presentar sus respetos a Garson, y uno de ellos comentó: "Su último tweet fue sobre la bondad”.

El cantante de Steps, Ian “H” Watkins, compartió el tweet con las palabras: “Amén. RIP".

La actriz Hollie Marie Combs escribió: “Willie era un ser humano bueno y dulce. Ésta es una pérdida terrible. Descanse bien, amable señor".

“Deberíamos fijar una fecha para un evento del tipo ‘Se amable por un día’. Si todos hicieran esto solo una vez, veríamos desaparecer muchas diferencias. ¿Podemos hacer de esto algo importante?”, escribió otro usuario.

"No puedo creer que este sea tu último tweet", comentó un fan.

Garson había estado filmando recientemente And Just Like That, miniserie secuela de Sex and the City, y el productor ejecutivo Michael Patrick King dijo que había estado "enfermo" durante el proceso.

Cynthia Nixon dirigió los tributos de celebridades a Garson, escribiendo: “Profundamente triste que hemos perdido a Willie Garson. Todos lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz, amistad y tradición del mundo del espectáculo”.

Leer más: Los 35 mejores giros cinematográficos de todos los tiempos, explicados

Matt Bomer, quien protagonizó junto al actor White Collar, escribió: “Willie. No entiendo. Y no es justo. El año pasado, me enseñó mucho sobre el coraje, la resiliencia y el amor.

“Lo último que hiciste cuando nos despedimos fue bajarte el cubrebocas (odio el covid), sonreír y guiñarme un ojo. Sé que no era un reflejo del dolor que estabas atravesando, pero era un indicativo de todo lo que eras y eres para mí: alguien que me levantó, que me hizo mejor y que siempre, siempre me hizo sonreír”.