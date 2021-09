Willie Garson: estrella de Sex and the City muere a los 57 años

El actor de Sex and the City, Willie Garson, falleció a los 57 años, según ha informado su familia.

Garson era conocido por su interpretación de Stanford Blatch en Sex and the City. Coprotagonizó la serie de HBO Jon from Cincinnati en 2007 y también interpretó a Mozzie en la serie de USA Network White Collar de 2009 a 2014.

Al actor se le había diagnosticado un cáncer de páncreas, pero no se ha confirmado la causa de la muerte.

Después de que el martes por la noche empezaran a surgir en la red varios homenajes a Garson, su hijo Nathen confirmó que había muerto escribiendo “Estoy muy orgulloso de ti”.

Garson era padre soltero y adoptó a Nathen, de 20 años, cuando tenía siete. “Descansa en paz y estoy tan contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y de que hayas podido lograr tanto”, escribió Nathen Garson. “Estoy muy orgulloso de ti. Siempre te querré, pero creo que es hora de que te vayas a una aventura propia”.

El actor Titus Welliver de Bosch fue uno de los primeros en dar la noticia de la muerte de Garson en un post que decía: “No hay palabras. Te quiero querido hermano. Somos menos”, junto a una foto del actor.

La noticia también fue compartida en Twitter por el actor, director y productor Rob Morrow que escribió: “Nuestro dulce amigo #WillieGarson ha fallecido. Querida alma, descansa tranquila”.

HBO publicó en un comunicado que estaba “profundamente entristecido” al enterarse del fallecimiento de Garson.

Leer más: Cómo Michael K Williams obtuvo su distintiva cicatriz que le ayudó a lanzar su carrera

“Willie Garson fue en vida, como en la pantalla, una luz para todos en su universo. Creó uno de los personajes más queridos de la HBO y fue un miembro de nuestra familia durante casi 25 años”, detalla el comunicado.

También apareció en muchas otras series de televisión, como Aly McBeal, CSI: Crime Scene Investigation, Pushing Daisies yTaken.

Garson apareció en tres películas de los hermanos Farrelly, Kingpin, There’s Something About Mary y Fever Pitch. Otros de sus trabajos cinematográficos incluyen papeles en John Malkovich, Freaky Friday, Labor Pains y Out Cold.

Más recientemente, participó en el spin-off de la película de Sex and the city, And Just Like That.

Hablando de la película recientemente, dijo: “Son episodios de And Just Like That. Es algo fácil de hablar, ya sabes -remake, reboot, usan todas esas palabras horribles- y para nosotros, no creo que sea ninguna de esas cosas. Son nuevos episodios sobre gente que conocemos y sus vidas ahora, que no tienen nada que ver con sus vidas de hace 10 años”.

El último tweet del actor decía: “Sean amables el uno con el otro, siempre. Amor a todos. Acércate a la bondad”.