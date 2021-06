Salma Hayek está algo conmocionada por la idea de que se está convirtiendo en una estrella de acción a la edad de 54 años.

La actriz ya era un nombre familiar en México debido a las telenovelas cuando debutó por primera vez en Hollywood en Desperado en 1995, y desde entonces ha sido nominada a un Oscar por su papel de Frida Kahlo en la película Frida de 2002, y tuvo papeles en películas como como Savages, Grown Ups y Puss in Boots. Pero se sorprendió cuando le dijeron que la secuela de la comedia de acción de 2017 The Hitman's Bodyguard, en la que solo apareció durante un par de minutos, la colocaría en el centro del cuadro—enfrentándose cara a cara con Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson.

“Me sorprendió mucho”, admite con franqueza. “Especialmente porque hubo todas estas cosas que hice en mi carrera donde yo era el personaje favorito o uno de los personajes favoritos y nunca me volvieron a llamar, no solo para [una secuela], sino que ni siquiera el estudio me llamaría para otra película. Me llamaban súper sorprendidos y decían: 'Dios mío, te amaban', pero luego no me ofrecían nada”.

“Entonces, cuando salió la primera película, me dijeron 'Dios mío, te amaban'. E incluso mi manager dijo: 'Sí, nos lo dicen todo el tiempo, no hace ninguna diferencia'. Y de repente, aquí estamos".

En The Hitman's Wife's Bodyguard, vuelve a interpretar su papel de la infame estafadora internacional Sonia Kincaid, la volátil esposa del asesino a sueldo de Jackson, Darius Kincaid. Si bien la primera película fue esencialmente una doble mano entre Reynolds, como el guardaespaldas del título, y Jackson, la secuela expande el dúo mortal a un trío mientras se meten en la cabeza en una trama global siniestra. Pero la trama también va acompañada del creciente deseo de Sonia de convertirse en madre, a pesar de que se enfrenta a la menopausia.

"Creo que las mujeres son valoradas de una manera diferente ahora que antes", dice Hayek. “Tuve mucha suerte de tener un director que realmente hizo algo al respecto, que lo aceptó. Y también tuve mucha suerte porque me incluyeron en el proceso de la segunda película y pensé que fue muy generoso, pero también muy inteligente, porque el problema con las películas de acción es que son principalmente hombres quienes las hacen”.

“Y para mi primera película me invitaron a participar en la creación del personaje y ahora también me invitaron a participar en la creación del personaje en su implicación en ese universo. Y fui escuchada. Por supuesto, había algunas cosas que decían: '¿En serio? ¿Estás segura de que deberíamos ir en esta dirección? Es una comedia de acción, ¿lidiar con la menopausia es algo que la gente va a encontrar divertido o interesante?”.

“Pero ellos escucharon. Me siguieron la jugada y creo que logramos hacer a un personaje que, aunque es un personaje de acción, sigue siendo una mujer. No es como una mujer tratando de ser un hombre, ella no está tratando de ser un hombre en absoluto".

Poner a una mujer que enfrenta la menopausia en el centro de una película de acción se sintió silenciosamente revolucionario, pero también le dio a Hayek la oportunidad de combinar las hormonas en aumento de Sonia con sus ganas de matar. “Creo que va a ser realmente liberador porque de todos los cambios que hemos logrado para las mujeres, el estigma que quizás sea el más lento en cambiar es la discriminación por edad. Y como un homenaje a eso, mi personaje se vuelve loca cada vez que alguien es irrespetuoso al respecto. Eso es como una libertad, porque a veces no estamos al tanto, pero no se nos permite enojarnos por eso, pero Sonia sí”.

Y esta no es la única película de acción que tiene en proceso. A finales de este año hará una incursión en el mundo de los superhéroes, interpretando a la líder de un grupo de inmortales que viven en la tierra en la película de Marvel Eternals, protagonizada junto a Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden y Kit Harington. A esto le seguirá un giro en el drama House Of Gucci, la esperada película protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, en la que Hayek interpreta a una clarividente que fue condenada por ayudar a Patrizia Reggiani a orquestar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci, un heredero del imperio de la moda Gucci.

En cierto modo, Hayek, que está casada con el director ejecutivo de Kering, Francois-Henri Pinault, con quien comparte a su hija Valentina, de 13 años, está teniendo el tipo de carrera en sus 50 que pensó que tendría hace 25 años, después de su turno de estrella en Desperado de Robert Rodríguez, junto a Antonio Banderas. “La tendencia era que, si estabas en una película que tenía un género específico y tenía éxito, entonces te encapsularían en ese género para tu carrera. Eso es normalmente lo que sucedía, pero no estaba encapsulada mucho en nada porque simplemente no había tantas oportunidades y por eso no sucedió de esa manera”.

“En ese momento no había muchas partes para mujeres. Pasó un poco, hice Wild Wild West [con Will Smith], siempre una damisela, pero era más la damisela en apuros que a veces tiene que pelear un poco aquí y allá, solo un poco. En ese momento no había muchas películas de acción en las que las mujeres fuertes fueran tus propias heroínas. Pero es increíblemente sorprendente que esté sucediendo ahora".

¿Acaba esto con la idea de que el trabajo se seca para las mujeres cuando llegan a su momento de vida? “No creo que pueda atribuirlo solo al cambio [en Hollywood] porque conozco a muchas actrices realmente brillantes, algunas más jóvenes que yo, y no les está sucediendo. Es un fenómeno real, y lo atribuyo al hecho de que nada en mi vida ha sido normal.

“Así que eso va para bien y para mal. He tenido una vida realmente extraña, así que me sucedieron cosas raras, para bien y para mal, pero en este caso para bien. Realmente es bastante extraño, pero me encanta y no cambiaría nada".

The Hitman's Wife's Bodyguard está en los cines a partir del 18 de junio.