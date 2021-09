¿Qué te pones para ir a la oficina? ¿Un traje? ¿Un vestido a medida y tacones? ¿Jeans y un top elegante? ¿Te acuerdas siquiera? Los últimos 18 meses han fragmentado la idea del lugar de trabajo, antes en un pedestal como destino de la productividad, la oficina se encuentra ahora entre varios temas divisivos nacidos de la pandemia: junto con el uso de mascarillas, la vacunación y las vacaciones en el extranjero.

Desde los momentos de camaradería hasta el romanticismo en la oficina y la creatividad colectiva, las empresas de la vieja guardia que se resisten al cambio han hablado de las ventajas de un lugar de trabajo físico, llamando desesperadamente a los empleados a volver a su pasado de planta abierta. Pero el modelo actual de oficina sigue basándose en uno creado y alimentado por una mayoría de hombres blancos y acomodados.

La complicada historia de las mujeres con la oficina -desde su entrada en ella hasta su intento de romper el techo de cristal y, en última instancia, su lucha por equilibrar su cultura inflexible con la maternidad- busca beneficiarse de un futuro híbrido.

En ningún lugar es más visible la compleja historia de las mujeres con la oficina que en la pantalla, y en el vestuario con el que los personajes femeninos se visten para proyectar una imagen de profesionalidad y progreso (y sus esbeltas figuras).

En la ficticia agencia de publicidad Sterling Cooper de los años 60, en Mad Men, el atuendo de las mujeres en la oficina sugiere la aceptación de su posición subordinada. Las secretarias se escabullen con ropa ceñida, aceptando el acoso sexual. Con su pelo rojo, sus labios rojos y sus vestidos de segunda piel, la directora de la oficina, Joan Holloway (Christian Hendricks), aprovecha su sexualidad y la convierte en un arma para salir adelante.

“Creo que las mujeres de la oficina en aquella época eran vistas como adornos”, dice la diseñadora de vestuario de Mad Men, Janie Byrant. “Joan toma el mando de su feminidad en la oficina: se trata de busto, cintura, caderas y contoneos. Era como la matriarca de la oficina, así que me encantó la idea de que fuera en tonos joya para representar la fuerza femenina. Me inspiré en las mujeres de la época que destilaban esa sexualidad: Marilyn Monroe, Sophia Loren, Jane Mansfield”.

Al igual que Joan utiliza su sexualidad para llamar la atención de sus colegas masculinos, la ropa de colegiala de Peggy Olson (Elizabeth Moss) es objeto de reproche. “Está pasada de moda y es más seria”, dice Bryant. “Sus faldas circulares, los cuadros escoceses y los fruncidos crean una silueta más inocente y dulce”. La chiquillería de Peggy amenaza la autoridad que Joan ha perfeccionado. “¿Quieres que te tomen en serio? Deja de vestirte como una niña”, le advierte Joan. El ascenso de Peggy de secretaria a redactora publicitaria supone una transformación de estilo, ya que empieza a llevar sacos y faldas a juego y, finalmente, un traje de pantalón.

“Quería que fuera más profesional, más fuerte, dispuesta a ilustrar cómo progresaba en un mundo de hombres. Subió la escalera gracias a su inteligencia, así que quería que su atuendo también reflejara eso”, afirma Bryant.

Cuando la ropa de trabajo de las mujeres no se adhiere a los tropos femeninos, suele ser un argumento intencionado: pensemos en Miranda en Sex and the City y su personaje de “no necesito un hombre”, o en Rosalind Russell como la reportera Hildy Johnson en la comedia de 1940 His Girl Friday. Los sacos holgados a raya diplomática y los trajes sastre de Hildy son tan afilados como su ingenio y la elevan al nivel de su editor masculino (y ex marido), Walter Burns (Cary Grant), pero su feminidad, presentada a través de numerosos sombreros decorativos y un atrevido lápiz de labios rojo, la mantiene en una posición de atención a todos sus caprichos.

A medida que las mujeres empezaron a reclamar un puesto en la sala de juntas en la década de 1970, surgió la cuestión de cómo debían vestir. Un libro de 1975 de John T Molloy pretendía ayudarlas. Women: Dress for Success, la secuela de su éxito de ventas Dress for Success, para hombres, argumentaba que las mujeres no serían tomadas en serio si se vestían de manera femenina o sexy, o si intentaban vestirse como hombres, lo que sólo serviría para enfatizar que no lo eran. “Una sociedad en la que los gobernantes se empeñan en mantener a las mujeres descalzas, embarazadas y lo más alejadas posible de la sala de juntas no puede diseñar ropa para mujeres con serias ambiciones ejecutivas”, escribió.

Molloy planteó otra cuestión expuesta a través del atuendo femenino de oficina: la clase. Al vestir al reparto de Working Girl, de 1988, la diseñadora de vestuario Ann Roth observó los trajes que llevaban las secretarias en el ferry de Staten Island. La gran melena de Tess (Melanie Griffith) y sus llamativas joyas destacan frente a los discretos trajes grises, las perlas y el sutil maquillaje que lleva su jefa de altos vuelos, Katherine (Sigourney Weaver). En los años ochenta, el “power dressing” se convirtió en una especie de armadura sartorial para las mujeres trabajadoras que buscaban salir de la bolsa de las secretarias, ocupando espacio físico con hombreras y tacones altos. “La impresión que la gente tiene de mí empieza por ti”, le dice Katherine a Tess el primer día, “sencilla, elegante, impecable”.

Daniel Lawson, diseñador de vestuario de varios dramas profesionales, como Lipstick Jungle, The Good Wife y The Good Fight, subraya cómo la ropa de mujer en la pantalla suele ser más recargada para contrastar con la limitación de la ropa de hombre. “Cuando empecé con The Good Wife, la ropa de trabajo de las mujeres estaba muy influenciada por lo masculino. Pero no quería que las protagonistas femeninas vistieran como un grupo de hombres. Casi nunca uso una camisa de vestir clásica en una mujer porque la mitad de mi reparto ya la lleva”.

Tras la emisión de la serie, la Asociación de Mujeres Abogadas de Nueva York se puso en contacto con Lawson para que organizara charlas sobre cómo vestir y salir del uniforme estándar en el que se habían sentido metidas con calzador. “Estaban muy emocionadas por ver a las abogadas en la televisión vestir de una manera nueva, poderosa y femenina”.

La idea del sexo como poder en la vestimenta de oficina también se presenta en el drama legal Suits, famosamente protagonizado por Meghan Markle como la paralegal Rachel Zane. En la serie, la jefa del bufete de abogados neoyorquino Pearson Specter, Jessica Pearson (Gina Torres), refleja su posición profesional a través de su vestuario de diseño con vestidos de estructura arquitectónica, desde Dolce & Gabbana hasta Roksanda Ilincic. Zane también invierte su sueldo en ropa de diseño para la oficina, e incluso se hace referencia a su atractivo sexual en el guión: “Estabas demasiado ocupado mirándome para escuchar una palabra de lo que he dicho”.

Pero hay que preguntarse hasta qué punto pueden ser poderosos estos personajes femeninos cuando se pliegan a la mirada masculina. Emma McClendon, historiadora de la moda y comisaria de Power Mode: The Force of Fashion at the Museum at the Fashion Institute of Technology, explica cómo las discrepancias sirven para recordar quién dirige la oficina.

“Los trajes con minifalda de Ally McBeal causaron mucho revuelo en los años 90, cuando se emitió por primera vez la serie. Eran un accesorio en la narrativa para mostrar cómo McBeal era una abogada feminista de la tercera ola, que no tenía miedo de ser sexy, pero también servían como accesorio para que los ejecutivos masculinos atrajeran a los espectadores”.

Esta idea no se limita a los lugares de trabajo en la pantalla, dice McClendon. “Un ejemplo perfecto del cisma entre las expectativas masculinas y femeninas en la oficina es el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, con su sudadera gris, y la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, con sus faldas lápiz y sus vestidos tubo. Ambos representan a la misma empresa, pero se visten de forma muy diferente. Esto expone las expectativas sobre las mujeres y el cuerpo femenino. En última instancia, las mujeres se ven obligadas a cumplir normas más estrictas de vestimenta en el lugar de trabajo”.

También vemos una presión para que las mujeres tengan un “brillo” en la oficina en las películas dirigidas por mujeres. En The Devil Wears Prada, Andy (Anne Hathaway) es inmediatamente rechazada por su vestimenta poco elegante: “¿Quién es esa triste persona?”, pregunta la editora, Miranda Priestly (Meryl Streep). A medida que Andy se toma en serio su posición, también lo hacen sus gastos de diseño.

Otras series más recientes, como The Bold Type, han inyectado un nivel de individualismo en los armarios de los personajes, pero la sensualidad pulida sigue siendo un ingrediente clave. Asimismo, en Industry, de BBC Three, Yasmin (Marisa Abela) viste faldas ajustadas y blusas con lazos, en contraste con su superior Daria (Freya Mavor), que ha avanzado lo suficiente como para ganarse el derecho a ir al trabajo en traje de pantalón.

Después de pasar la mayor parte de dos años trabajando desde casa, dando prioridad a la comodidad y adoptando un enfoque del trabajo de “novio de Zoom”, ¿cómo se traducirá esto en nuestra vuelta a la oficina, y cómo se retrata a las mujeres en la pantalla?

Para Lawson, la idea de la ropa informal en la oficina no es atractiva y ha sido una oportunidad para volver al glamour. “En The Good Fight, optamos por la sensación de voy a arreglarme porque llevo mucho tiempo en chándal”. Pero también quiere destacar la fantasía de la vida en la pantalla. “En la televisión y el cine, cada día es un gran día y la gente se viste para ello. En la vida real hay días en los que no pasa nada y no tienes que ir vestido de punta en blanco para ese día”.

Francesca Muston es vicepresidenta de moda en la empresa de predicción de tendencias WGSN. Explica que en los últimos años se ha producido una informalización generalizada de la ropa en la oficina, junto con los cambios en las tendencias de la moda, pero que la pandemia ha contribuido a cristalizarla. “Los diseñadores se han esforzado por comprender mejor los cambios en el estilo de vida de los consumidores y han incorporado mejoras como tejidos elásticos, paneles o mangas que permiten más movimiento. En última instancia, todos estos cambios son duraderos porque representan un cambio gradual y sostenido en la forma de vestir, más que una reacción instintiva a la pandemia”.

Pero, dice McClendon, la oficina suele ir varios pasos por detrás de la industria de la moda. “Lo vemos en la aceptación de las mujeres con pantalones, que fueron una gran tendencia de la moda en los años 70 pero que no fueron aceptados en la oficina hasta los 90, y más recientemente en los debates previos a la pandemia de los tacones”.

En el último año y medio, la cultura de la oficina se ha puesto en pausa y los movimientos diarios de vestirse para el trabajo se han detenido. Al reconsiderar el valor de la oficina en nuestras vidas, estamos reconociendo las grietas de un sistema que no sirve a todo el mundo y la oportunidad de cambiar el statu quo. Así que, antes de volver a ponernos la falda lápiz y aplicar las tiritas, quizá sea el momento de tomarnos un momento y preguntarnos exactamente para el éxito de quién nos estamos vistiendo.