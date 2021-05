SZA dice que rechazó la portada de una revista después de que el medio se negó a contratar a un fotógrafo negro

SZA ha revelado que rechazó la oferta de portada de una revista después de que, según informes, el medio rechazó su solicitud de contratar a un fotógrafo negro para la sesión de fotos.

La cantante de Kiss Me More compartió su experiencia en Twitter el martes, donde escribió: “Solicité a un fotógrafo negro para una portada [y] la revista me dijo que no lol, es 2021… Y casi el decimonoveno”.

"Respetuosamente no puedo hacerlo".

El tweet, que ha recibido más de 95,000 me gusta desde que se publicó el martes, provocó reacciones de enojo entre los fanáticos, y muchos solicitaron que SZA compartiera el nombre de la publicación.

"Qué mejor amigo de la revista, yo me encargaré", tuiteó una persona, mientras que otra dijo: "Nombre. La. Revista."

Si bien la mujer de 30 años dijo en un tweet de seguimiento que no revelaría el nombre de la revista, ya que no es su "vibra", agregó que había rechazado la oportunidad porque hay "demasiados miembros de élite". Creativos negros [ahora mismo] que no lo permitan”.

Después de mencionar la publicación desconocida, SZA aprovechó la oportunidad para agradecer a los medios que han contratado a fotógrafos negros para tomar fotografías de portada recientes con ella, incluidas las revistas Rolling Stone, Cosmopolitan y Wonderland.

“Saludos a @RollingStone, @Cosmopolitan y @Wonderlandmag [por cierto] por todos los que usan Black photogs en nuestras versiones recientes”, escribió el cantautor. "También tengo que celebrar cuando sea correcto".

El miércoles, SZA continuó abordando el incidente, después de que Shade Room publicara sobre sus tweets en Instagram. Dirigiéndose a la sección de comentarios debajo de la publicación, el músico escribió: “No es profundo, solo me gusta la forma en que mis personas me ven. Me encanta cómo nos magnificamos a través de nuestra propia mirada única. Es ingenioso y mágico. Simplemente no encajo en 'la mirada blanca' [ahora mismo]".

Concluyó el comentario, que le ha gustado más de 110,000 veces, y agregó: “Amor y respeto”.

La decisión de SZA se produce cuando medios como Vogue han comenzado recientemente a contratar fotógrafos negros, y Tyler Mitchell hizo historia en 2018 cuando se convirtió en el primer fotógrafo negro en la historia de la revista en fotografiar la portada.