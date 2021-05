¿Por qué me siento tan en conflicto con la sesión de portada de Billie Eilish en Vogue?

Billie Eilish apareció esta semana en su primera portada de Vogue británica. Desató una serie de reacciones variadas, algunas de las cuales la propia Eilish ciertamente no podría haber predicho.

Pocos de nosotros hemos olvidado el documental de Britney SpearsFraming Britney Spears a principios de este año, ni el movimiento #FreeBritney que ayudó a generarlo. Una gran cantidad de artículos de investigación , tanto impresos como en pantalla, siguieron a Framing, y cada uno retrató una industria obsesionada con desnudar a las mujeres jóvenes para las cámaras. Las estrellas del pop y los actores hablaron sobre ser presionados para verse de cierta manera desde su adolescencia en adelante. La actriz de Matilda, Mara Wilson, escribió un artículo de opinión en el New York Times titulado "Las mentiras que Hollywood dice sobre las niñas" en respuesta al documental de Spears, y escribió: "Nunca aparecí en algo más revelador que un vestido de verano hasta la rodilla", dijo. Además escribió. “Todo esto fue intencional: mis padres pensaron que estaría más seguro de esa manera. Pero no funcionó. La gente me preguntaba: ¿Tienes novio?, en entrevistas desde que tenía seis años. Los reporteros me preguntaron quién pensaba que era el actor más sexy y sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar una prostituta".

Al crecer en la era de Britney Spears, o quizás más exactamente, la era de los hombres que rodeaban a Spears, mi adolescencia se definió por un impulso hacia la hipersexualidad. Se esperaba que las chicas jóvenes fueran "todas mayores" y que las sesiones de fotos lo demostraran. Aunque es de una época diferente y de un estilo algo diferente, la sesión de fotos de Eilish demuestra que no hemos escapado de esa época por completo.

Sin embargo, por mucho que la madre que soy podría hacer una pausa con esta nueva versión confrontativa de Eilish, sería intelectualmente deshonesto no recordarme cómo eran las cosas cuando era una adolescente incómoda que vestía alternativamente. Sentirnos cómodos con nuestra propia piel es una batalla, y Eilish no es inmune a ella. De hecho, ella está creciendo en el centro de atención, por lo que la lucha bien puede amplificarse. Se espera que ella crezca y lo haga rápido, que se decida por una "mirada" y se ciña a ella, y sepa exactamente quién es ella. Al final del día, solo tiene 19 años.

Cuando era adolescente, también me enamoré de las pin-ups, razón por la cual la sesión de fotos de Eilish al estilo pin-up me habló en varios niveles. Hay algo en el look pinup que todavía se siente satisfactoriamente alternativo al extravagante adolescente, pero también se siente un poco más, bueno, adulto. También viene con una gran cantidad de puntos de validación innegables. Por supuesto, hay una gran diferencia entre cómo reacciona la gente cuando estás vestida con un estilo glamoroso y pasado de moda que evoca a Marilyn Monroe y cuando estás vestida de forma alternativa, con el uniforme codificado de un adolescente rebelde. No se trata solo de ser sexual; se trata de que te tomen en serio como adulto, es un mundo que te dice que eres un niño.

La gente debe recordar que Eilish cubrió su cuerpo por completo durante mucho tiempo. Llevaba sudaderas con capucha y modas que específicamente no mostraban piel . No se apresuró a quitarse la ropa, incluso si la presión estaba allí (y, por supuesto, no podemos saber o garantizar que así fuera). En su Instagram, abordó la controversia en torno a su sesión de Vogue directamente, escribiendo: “Me encantan estas fotos y me encantó hacer esta sesión. Haz lo que quieras cuando quieras. A la mierda todo lo demás ". Yo diría que es bastante justo.

El desprendimiento de estas formas de cortinas era algo más que ropa. Fueron hitos en el viaje de Eilish. ¿Estamos viendo su forma final ahora? Lo dudo. Hay evidencia de que está atravesando muchos cambios en este momento e interrogando muchas de sus posiciones anteriores: la sesión reveló su tatuaje en el muslo, por ejemplo, uno que había mencionado anteriormente pero que le dijo al público que "nunca verían".

Es interesante considerar lo que podría haber sucedido si Eilish hubiera sido una joven de color en la misma situación. Cuando el joven dúo Chloe y Halle Bailey aparecieron en la portada de Cosmo el año pasado, estaban encubiertos (aunque las fotos dentro de la revista las mostraban en traje de baño). Es importante tener en cuenta que las jóvenes negras especialmente tienen que manejar las percepciones sociales de ellas, más adultos - y más sexualizados - que sus contrapartes blancas. Las revistas pueden sentirse cómodas poniendo a una Billie Eilish vestida con lencería al frente, pero menos comunes son las publicaciones convencionales que hacen lo mismo con las mujeres negras.

La portada de Eilish es un espacio extraño donde el "tabú" se encuentra con lo convencional. Es un espacio incómodo cuando debería ser un espacio cómodo para la mayoría de edad. Si usted, como yo, se encuentra en conflicto por ello, le insto a que se pregunte: ¿Por qué esta portada podría generar sentimientos de frustración? ¿Por qué podría generar sentimientos de alegría? ¿Podemos animarnos a entretener a ambos, con el contexto de los ideales de la industria y el viaje personal e individual de una mujer de 19 años muy talentosa? Como madre que creció cambiando entre ambos estilos, insto a la gente a usar este momento para algunas conversaciones difíciles y honestas. ¿Fue esta portada un movimiento seguro para Eilish durante este tiempo de crecimiento? ¿Fue su decisión de ir en otra dirección completamente suya? ¿Podría haber sido un poco de ambos o nada de eso?

Este es el viaje de Eilish y solo estamos aquí para ver cómo se desarrolla. Elevemos a nuestras mujeres jóvenes y no las destrocemos por navegar en un territorio tan difícil. Y no olvidemos que alguna vez fuimos todos adolescentes incómodos pensando en cómo queríamos expresarnos también.