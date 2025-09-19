Puede que pienses que has agotado todo lo que hay que ver en Netflix.

Sin embargo, lo más probable es que haya una gran cantidad de películas y programas de televisión con los que nunca te has topado al buscar en la extensa biblioteca del servicio de streaming.

A no ser que te pases horas recorriendo la biblioteca, los títulos que aparecen resaltados se basan en lo que ya has visto o añadido a tu lista.

Pero si te antoja ver algo de un género que no está disponible en la limitada selección de Netflix, no podrás encontrar lo que buscas con mucha facilidad.

Resulta que hay miles de códigos que te facilitarán la búsqueda en Netflix.

Estos códigos se relacionan con algunos géneros bastante específicos, que van desde las “películas extranjeras románticas” hasta las “películas de terror de serie B”, y se han puesto en un solo lugar para que puedas desplazarte por ellos.

Para visitar la página web de cada género, todo lo que tiene que hacer es introducir el código de cuatro dígitos en su navegador web después de la siguiente dirección: http://www.netflix.com/browse/genre/

Cabe destacar que este sistema solo funciona en el sitio web, y no estará disponible en teléfonos, cajas de NOW TV o el Amazon Firestick.

La amable gente de ogres-crypt recopiló la lista completa de géneros, pero también puedes encontrar una amplia selección a continuación.

Acción y aventura (1365)

Películas de acción asiáticas (77232) Acción y aventura clásica (46576) Comedias de acción (43040) Acción y suspenso (43048) Aventuras (7442) Películas de cómics y superhéroes (10118) Westerns (7700) Acción y aventura de espías (10702) Acción y aventura criminal (9584) Acción y aventura en el extranjero (11828) Películas de artes marciales (8985) Acción y aventura militar (2125)

Anime (7424)

Anime para adultos (11881) Anime Acción (2653) Comedias de anime (9302) Dramas de anime (452) Películas de anime (3063) Anime de ciencia ficción (2729) Anime de terror (10695) Anime Fantasía (11146) Series de anime (6721)

Películas para niños y familias (783)

Películas de 0 a 2 años (6796) Películas de 2 a 4 años (6218) Películas para niños de 5 a 7 años (5455) Películas para niños de 8 a 10 años (561) Películas para niños de 11 a 12 años (6962) Educación para niños (10659) Disney (67673) Películas basadas en libros infantiles (10056) Películas familiares (51056) Dibujos animados para televisión (11177) Televisión infantil (27346) Música para niños (52843) Cuentos de animales (5507)

Películas clásicas (31574)

Comedias clásicas (31694) Dramas clásicos (29809) Clásicos de ciencia ficción y fantasía (47147) Películas clásicas de suspenso (46588) Cine negro (7687) Cine bélico clásico (48744) Películas épicas (52858) Películas clásicas extranjeras (32473) Cine mudo (53310) Clásicos del Oeste (47465)

Comedias (6548)

Comedias oscuras (869) Comedias extranjeras (4426) Comedias nocturnas (1402) Documentales falsos (26) Comedias políticas (2700) Comedias de humor (9702) Comedias deportivas (5286) Comedias de humor (11559) Comedias para adolescentes (3519) Sátiras (4922) Comedias románticas (5475) Comedias de humor (10256)

Películas de culto (7627)

Películas de terror B (8195) Películas de humor (1252) Películas de terror de culto (10944) Ciencia ficción y fantasía de culto (4734) Comedias de culto (9434)

Documentales (6839)

Documentales biográficos (3652) Documentales policíacos (9875) Documentales extranjeros (5161) Documentales históricos (5349) Documentales militares (4006) Documentales deportivos (180) Documentales de música y conciertos (90361) Documentales de viajes y aventuras (1159) Documentales políticos (7018) Documentales religiosos (10005) Documentales sobre ciencia y naturaleza (2595) Documentales sociales y culturales (3675)

Dramas (5763)

Dramas biográficos (3179) Dramas clásicos (29809) Dramas judiciales (528582748) Dramas policíacos (6889) Dramas basados en libros (4961) Dramas basados en la vida real (3653) Dramas lacrimógenos (6384) Dramas extranjeros (2150) Dramas deportivos (7243) Dramas de gays y lesbianas (500) Dramas independientes (384) Dramas para adolescentes (9299) Dramas militares (11) Obras de época (12123) Dramas políticos (6616) Dramas románticos (1255) Dramas del mundo del espectáculo (5012) Dramas de temática social (3947)

Fe y espiritualidad (26835)

Películas de fe y espiritualidad (52804) Documentales espirituales (2760) Fe y espiritualidad para niños (751423)

Películas extranjeras (7462)

Películas de arte y ensayo (29764) Acción y aventura en el extranjero (11828) Películas clásicas extranjeras (32473) Comedias extranjeras (4426) Documentales extranjeros (5161) Dramas extranjeros (2150) Películas extranjeras de gays y lesbianas (8243) Películas extranjeras de terror (8654) Ciencia ficción y fantasía en el extranjero (6485) Películas extranjeras de suspenso (10306) Películas extranjeras románticas (7153) Películas africanas (3761) Películas australianas (5230) Películas belgas (262) Películas coreanas (5685) Películas latinoamericanas (1613) Películas de Oriente Medio (5875) Películas de Nueva Zelanda (63782) Ruso (11567) Películas escandinavas (9292) Películas del sudeste asiático (9196) Películas españolas (58741) Películas griegas (61115) Películas alemanas (58886) Películas francesas (58807) Películas de Europa del Este (5254) Películas holandesas (10606) Películas irlandesas (58750) Películas japonesas (10398) Películas italianas (8221) Películas indias (10463) Películas chinas (3960) Películas británicas (10757)

Películas de gays y lesbianas (5977)

Comedias de gays y lesbianas (7120) Dramas para gays y lesbianas (500) Películas románticas de gays y lesbianas (3329) Películas extranjeras de gays y lesbianas (8243) Documentales de gays y lesbianas (4720) Programas de TV para gays y lesbianas (65263)

Películas de terror (8711)

Películas de terror B (8195) Películas de criaturas (6895) Películas de terror de culto (10944) Películas de terror en alta mar (45028) Películas de terror extranjeras (8654) Comedia de terror (89585) Películas de monstruos (947) Películas de terror y asesinos en serie (8646) Películas de terror sobrenatural (42023) Gritos de adolescentes (52147) Películas de terror con vampiros (75804) Hombres lobo (75930) Películas de terror de zombis (75405) Historias satánicas (6998)

Películas independientes (7077)

Películas experimentales (11079) Acción y aventura independientes (11804) Películas independientes de suspenso (3269) Películas románticas independientes (9916) Comedias independientes (4195) Dramas independientes (384)

Música (1701)

Música infantil (52843) Country & Western/Folk (1105) Jazz y música ligera (10271) Música latina (10741) Conciertos de música urbana y de baile (9472) Conciertos de música del mundo (2856) Conciertos de rock y pop (3278) Musicales (13335) Musicales clásicos (32392) Musicales Disney (59433) Musicales del mundo del espectáculo (13573) Musicales de teatro (55774)

Películas románticas (8883)

Románticos favoritos (502675) Románticos extravagantes (36103) Películas románticas independientes (9916) Películas extranjeras románticas (7153) Dramas románticos (1255) Películas románticas ardientes (35800) Películas románticas clásicas (31273) Comedias románticas (5475)

Ciencia Ficción y Fantasía (1492)

Acción, ciencia ficción y fantasía (1568) Ciencia Ficción Alienígena (3327) Ciencia Ficción y Fantasía Clásica (47147) Ciencia ficción y fantasía de culto (4734) Películas de fantasía (9744) Aventura de ciencia ficción (6926) Dramas de ciencia ficción (3916) Películas de terror de ciencia ficción (1694) Películas de ciencia ficción y suspenso (11014) Ciencia ficción y fantasía extranjera (6485)

Películas de deportes (4370)

Comedias deportivas (5286) Documentales deportivos (180) Dramas deportivos (7243) Películas de béisbol (12339) Películas de fútbol (12803) Películas de boxeo (12443) Películas de fútbol (12549) Artes marciales, boxeo y lucha (6695) Películas de baloncesto (12762) Deportes y Fitness (9327)

Películas de suspenso (8933)

Películas de acción (43048) Películas de suspenso clásicas (46588) Películas de suspenso (10499) Novelas de suspenso extranjeras (10306) Películas de suspenso independientes (3269) Películas de gánsteres (31851) Thriller psicológico (5505) Suspenso político (10504) Misterios (9994) Películas de ciencia ficción (11014) Películas de espías (9147) Thriller erótico (972) Suspenso sobrenatural (11140)

Programas de televisión (83)