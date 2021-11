¿Está Netflix destruyendo poco a poco la superproducción cinematográfica?

Red Notice, la superproducción de otoño de Netflix, llegó al servicio de streaming el pasado viernes con un coro de críticas mediocres. La película de atracos por todo el mundo reúne a Dwayne Johnson como el brazo fuerte de la ley, a Ryan Reynolds como un ladrón de arte que no para de hablar y a Gal Gadot como una ladrona de arte afable, sofisticada y solo un poco mejor, pero muchos críticos sintieron que lo habían visto todo antes. Están las reelaboraciones asépticas de escenas de otras películas de acción mejores: Una escena de baile que recuerda a True Lies; una escena de tortura que hace un guiño a Casino Royale; algunos robos de artefactos nazis al estilo de Raiders of the Lost Ark (Reynolds silba el tema de Indiana Jones en esa ocasión, en caso de que no hayas captado la referencia). Están los interminables y familiares tiroteos, que se vuelven absurdos por el hecho de que nadie, en ninguno de los bandos, es alcanzado por una bala. Luego está la trama de policías y ladrones hasta la muerte. Como dijo el Charlie Kaufman de Nicolas Cage en Adaptation de 2002, al criticar el guión de acción de su hermano: “Además, exploras la noción de que el policía y el criminal son realmente dos aspectos de la misma persona. Ve cada película de policías que se ha hecho para ver otros ejemplos de esto”.

Hay, por supuesto, una gran diferencia entre Red Notice y la antigua generación de éxitos de taquilla a los que hace honor: Fueron creados para ser vistos en la gran pantalla, mientras que Red Notice se verá principalmente en televisores u otros dispositivos aún más pequeños. Dado que Netflix solo ha dado a la película un plazo limitado de una semana en un número relativamente pequeño de cines -750 en Estados Unidos, en comparación con los 4.090 que actualmente proyectan Marvel’s Eternals- es muy probable que mucha más gente acabe viendo Red Notice en sus teléfonos que la que tuvo la oportunidad de verla a gran escala.

Tal vez eso ayude a explicar por qué Red Notice se siente tan carente de espectáculo. Se une a una triste lista de películas de acción de Netflix en gran medida olvidables de los últimos años. Cada vez que han intentado hacer un éxito de taquilla, han aumentado el presupuesto con una mejora poco perceptible de la calidad. La torpe y formulista Bright (2017) de David Ayer, protagonizada por Will Smith y Joel Edgerton, costó alrededor de US$100 millones (₤74 millones), mientras que dos años después, la absurda 6 Underground, dirigida por Michael Bay y también protagonizada por Ryan Reynolds, se realizó con un presupuesto de US$150 millones.

En medio de ellas estaba Triple Frontier, una película de acción y aventuras protagonizada por Ben Affleck y Oscar Isaac que costó US$115 millones y que ya ha sido olvidada en gran medida. Cuando esta película fracasó, empezaron a circular rumores de que el jefe de Netflix, Ted Sarandos, quería recortar el gasto en superproducciones, aunque pronto se desmintió. Evidentemente, todavía están dispuestos a sacar la chequera por el talento adecuado en la pantalla: La realización de Red Notice costó unos US$200 millones, lo que la convierte en la producción original más cara de la historia de Netflix. Se ha reportado que US$70 millones se gastaron antes de que se filmara un solo segundo. Cada uno de los US$20 millones se destinó a asegurar los servicios de Johnson, Reynolds y Gadot, y otros 10 millones se destinaron al guionista y director Rawson Marshall Thurber. Y pensar que algunos críticos dudaban de la capacidad de este equipo para llevar a cabo un atraco.

Thurber, que se inició en la dirección de comedias divertidas y tontas como Dodgeball, de 2004, y We’re The Millers, de 2013, se ha convertido en el colaborador habitual de Johnson en las superproducciones. En 2016, realizó la comedia de acción de amigos Central Intelligence con Johnson y Kevin Hart, seguida por el material derivado de Die Hard que imita a Johnson, Skyscraper, en 2018. Ambas películas recuperaron sus presupuestos relativamente modestos y algo más, preparando a la pareja de estrellas y directores para Red Notice. Sin embargo, Universal se negó a aceptar el presupuesto de producción previsto de US$200 millones, por lo que Netflix tuvo que intervenir para que sucediera. Sin embargo, lo más sorprendente de este movimiento de poder de Netflix es que luego dio a la película un estreno en cines tan limitado. El resultado, quizás inevitable, fue que la película apenas recuperó un millón de dólares en la taquilla estadounidense antes de dirigirse directamente a la página de inicio de Netflix. Allí, al menos según Reynolds y sin ningún dato verificable, atrajo el mayor número de espectadores del primer día de la plataforma para una película original.

La empresa de streaming dirá, por supuesto, que la recaudación en taquilla no es lo que le interesa. Para Netflix, hacer películas de éxito con los mayores talentos de la lista A es un ejercicio de construcción de marca. Más aún, prefiere que te acostumbres a disfrutar de nuevas películas desde la comodidad de tu sillón. Si ves una película en Netflix, lo más probable es que lo siguiente que hagas sea ver otra película en Netflix. Si ves una película en un cine, ahí fuera, en el imprevisible mundo real, Dios sabe lo que podrías hacer después. Podrías acabar cenando, o en un bar, o incluso simplemente disfrutando de tu entorno. Podrían pasar horas hasta que vuelvas a ver Netflix. ¡Qué horror!

Casi se puede entender la lógica desde su punto de vista. Sin embargo, la pregunta de los US$200 millones sigue siendo: ¿Permitir que películas como Red Notice pasen más tiempo en el mundo -encontrando una audiencia y ayudando a los cines en dificultades en el camino- realmente haría mucho daño a los números de suscriptores de Netflix? Después de todo, existe un precedente en el modelo de producción de películas de Sky Movies, que permitía un funcionamiento adecuado en las salas de cine, al mismo tiempo que se aseguraba la exclusividad de los derechos de emisión cuando las películas llegaban a la pantalla pequeña.

Tener la oportunidad de ver una película por primera vez en el cine también puede cambiar tu forma de sentirla para siempre. Todavía guardo un buen recuerdo de haber disfrutado Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull en el cine, a pesar de que objetivamente era una película de acción tan mediocre como lo fue Red Notice. Los cines dependen de los malos éxitos de taquilla tanto como de los buenos, y también añaden valor a las películas al dotarlas de un nivel de espectáculo que el televisor nunca podrá igualar. Si Netflix quiere que sus éxitos de taquilla se queden en la memoria, debería empezar por meterlos en la gran pantalla.