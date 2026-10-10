‘Digger’: Anne Hathaway se suma a la creciente lista de estrellas que respaldan la película de Tom Cruise

Anne Hathaway se sumó a la creciente lista de celebridades que han salido en defensa de Digger, la controvertida nueva película de Tom Cruise, después de que fracasara en taquilla durante su fin de semana de estreno.

La comedia negra, escrita y dirigida por Alejandro González Iñárritu, tiene a Cruise como protagonista en el papel de un poderoso magnate petrolero cuyas operaciones de perforación desencadenan una catástrofe ambiental.

La película recibió duras críticas, de las que sus propios distribuidores incluso se burlaron en la campaña promocional, y apenas recaudó 8 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera, frente a un presupuesto de 160 millones.

Sin embargo, varias estrellas de Hollywood han manifestado públicamente su apoyo a la producción a través de las redes sociales, en una iniciativa que recuerda a la polémica campaña que impulsó la nominación de Andrea Riseborough a los Oscar de 2023.

Estas son las celebridades que intentan generar una ola de comentarios favorables en torno a una película que, hasta ahora, no ha logrado conquistar ni a la crítica ni al público.

Anne Hathaway

open image in gallery Anne Hathaway es la más reciente estrella de Hollywood en elogiar ‘Digger’, la película de Tom Cruise que fracasó en taquilla ( Getty )

“Me encantó esta película. Es brillante, inteligente, impactante, provocadora, divertida y ambiciosa”, escribió Hathaway en Letterboxd, una plataforma de reseñas de cine. “Vale la pena verla y sacar tus propias conclusiones. ¿Yo qué opino? Le doy un 10 de 10”.

Mandy Patinkin

En un entusiasta video publicado en redes sociales, el actor de La princesa prometida describió Digger como un “clásico instantáneo” y aseguró que es “una de las mejores películas que he visto en toda mi vida”.

“Es una obra extraordinaria que recupera la esencia del cine. Todo lo que amamos del séptimo arte está aquí. ¡Por favor, se los ruego, vayan a verla! ¡No caminen, corran al cine!”, expresó.

En el texto que acompañaba la publicación, Patinkin también respondió a las duras críticas que recibió la película: “No puedo entender por qué están atacando tanto esta obra. Cualquiera que hable tan mal de ella debería hacerse una resonancia magnética o volver a verla, porque está claro que no prestó atención. Es una de las obras de arte más audaces, originales y provocadoras que he visto. Felicito a todos los que participaron. Habría dado cualquier cosa por aparecer como extra en esta película”.

“Hoy en día, este tipo de arte parece estar en peligro, como tantas otras cosas. El sistema prioriza las producciones que buscan agradar a todo el mundo por encima de cualquier otra consideración. Digger es un llamado a defender el arte, a despertar, a exigir que el público preste verdadera atención y a valorar el milagro de tener una perspectiva propia. Conseguir que una película nos horrorice, nos divierta, nos sorprenda una y otra vez y nos inspire a luchar por nuestro mundo antes de que sea demasiado tarde es un logro extraordinario”.

Patinkin cerró su mensaje con una crítica directa a las calificaciones de los sitios de reseñas: “No les hagan caso a las calificaciones de Rotten Tomatoes. Busquen a alguien que haya visto la película y escuchen su opinión. ¡Al diablo con esos malditos porcentajes! Es absurdo. Vayan a verla”.

Glen Powell

open image in gallery Glen Powell cree que ‘Digger’ es una película que “resistirá el paso del tiempo”

Powell, quien compartió pantalla con Cruise en Top Gun: Maverick, acompañó a su excompañero de reparto en el estreno de Digger en Los Ángeles, el 1 de octubre.

Después, el actor elogió la película en Instagram: “¡Digger! Pocas veces se vive algo así en el cine. Una propuesta visual extraordinaria, actuaciones arriesgadas y la oportunidad de ver a dos grandes talentos, Tom Cruise y Alejandro Iñárritu, entregados por completo a su visión artística, sin concesiones. Una verdadera joya cinematográfica. Es una película que dejará huella”.

Jane Fonda

open image in gallery Jane Fonda fue una de las admiradoras de ‘Digger’ ( PA Wire )

“Mis amigos y yo disfrutamos mucho de Digger. Felicitaciones a Tom Cruise y Alejandro Iñárritu”, escribió Fonda en Instagram el jueves.

“La película nos muestra otra faceta de la valentía de Tom Cruise. Aceptar este papel fue una gran apuesta para él, y la asumió con enorme talento y coraje. Se entregó por completo y logró hacer suyo al personaje. Lo mismo hicieron John Goodman, Riz Ahmed y Jesse Plemons”, agregó.

“Digger encuentra una manera original y, sí, arriesgada de hacernos reflexionar sobre la crisis climática. Espero que las recomendaciones de quienes ya la vieron animen a más personas a ir al cine, porque es una propuesta creativa y audaz, que se acerca a la verdad más que cualquier otra película que haya abordado este tema. ¡Un fuerte abrazo y felicitaciones a todos los que participaron!”.

Ron Howard

El director de Apolo 13, Ron Howard, elogió la película y la actuación de Cruise a través de X: “Impresionante en muchos sentidos. Tiene giros inesperados y una actuación extraordinaria de tu parte, Tom. Tu trabajo en Digger merece verse, analizarse y comentarse para apreciarlo en toda su dimensión. Es una de esas películas que no se ven todos los días, llena de sorpresas y decisiones creativas muy acertadas. ¡Bravo!”.

Guillermo del Toro

El director de La forma del agua defendió Digger en X después de que el sitio de entretenimiento IGN publicara: “Ver Digger en el cine no te hará cambiar de opinión sobre la película, y sus momentos de humor seguirán siendo igual de divertidos cuando llegue a HBO Max”.

Del Toro no tardó en responder: “Qué titular tan mezquino. La película puede gustarte o no, y a mí me gustó, pero su magnitud, ambición y propuesta visual merecen disfrutarse en la pantalla grande. Es una obra audaz, arriesgada y de gran complejidad cinematográfica. Sin duda, una experiencia que vale la pena vivir en el cine”.

Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón se sumó a sus compatriotas mexicanos y compartió una selección de críticas negativas que recibieron en su estreno películas que hoy son consideradas grandes clásicos del cine, entre ellas Blade Runner, 2001: Odisea del espacio, Metrópolis y El resplandor.

Traducción de Leticia Zampedri