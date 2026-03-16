El drama familiar noruego "Sentimental Value" gana el Oscar a mejor película internacional

“Sentimental Value” (“Valor Sentimental”), un conmovedor drama familiar sobre las complicadas relaciones entre un director y sus hijas, ganó el domingo el Oscar a la mejor película internacional.

La película de Joachim Trier explora las heridas en una familia distanciada, en la que un padre director que en repetidas ocasiones ha priorizado su carrera por encima de la familia intenta reconciliarse con sus hijas. Él decide que la mejor manera de hacerlo es con una nueva película.

Después de que su hija rechaza de inmediato su petición de protagonizar su filme sin siquiera leer el guion, él entabla contacto con una estrella de cine estadounidense que acepta el trabajo con entusiasmo.

Con pocas palabras o espacio compartido entre los personajes principales, Trier teje una historia compleja de duelo y distancia, con un momento de gran catarsis emocional al final.

“Sentimental Value” obtuvo nueve nominaciones en la 98ª edición de los Premios de la Academia, incluidas mejor película, mejor dirección y mejor guion original. Le dio a Noruega su primer Oscar en esa categoría.

Stellan Skarsgård, quien interpreta al padre, Gustav, también fue nominado a mejor actor de reparto. Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning fueron nominadas a mejor actriz de reparto.

Trier, un director danés-noruego, es más conocido por “The Worst Person in the World” (“La peor persona del mundo”), una película que también exploró temas de arte e identidad y fue nominada a mejor guion original en 2022.

También estuvieron nominadas a mejor película internacional la brasileña “O Agente Secreto” (“El agente secreto”), la española “Sirāt”, la tunecina “Sawt Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab”) y “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”), creada por un cineasta iraní, pero postulada por Francia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.