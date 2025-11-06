‘Michael’: Jaafar Jackson da vida a su tío en el primer tráiler de la biopic del “rey del pop”

Los fans de Michael Jackson por fin escucharon por primera vez la imitación de Jaafar Jackson del Rey del Pop.

Jaafar, de 29 años, interpreta a su emblemático tío en Michael, una película biográfica cuyo estreno está previsto para el año que viene. El primer adelanto de la película, publicado el jueves, muestra al sobrino de la estrella del pop mostrando sus famosos pasos de baile, hablando con la voz aguda del fallecido cantante e incluso haciendo su característica vocalización “hee-hee”.

Aunque el actor ya tiene un asombroso parecido con su tío, un breve clip le muestra hablando como Jackson en el estudio de grabación con el actor Kendrick Sampson en el papel de Quincy Jones. El tráiler comienza con Jones de Sampson diciendo: “Sé que esperan esto hace mucho tiempo. Las pistas están hechas, las canciones están listas. Hagámoslo desde el principio”.

El adelanto, que se proyectará completo en los cines a partir de la semana que viene, tiene clips que muestran la infancia de Jackson y momentos de algunas de sus actuaciones y videos musicales más famosos.

”Q, ¿puedes bajar las luces, por favor?” Dice Jaafar como Jackson al final del adelanto, revelando su imitación de la suave cadencia de su tío. “Claro, pero recuerda: aquí dentro, mantén esos pies quietos, hombre”, responde Jones, provocando la risa de Jackson.

open image in gallery Jaafar Jackson interpreta a su tío Michael Jackson en la próxima película biográfica ( Kevin Mazur/Lionsgate )

open image in gallery El jueves se publicó el primer adelanto del tráiler de Michael ( Lionsgate )

“La película cuenta la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su viaje desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta el artista visionario cuya ambición creativa alimentó una búsqueda implacable para convertirse en el mayor artista del mundo”, dijeron los productores de Michael en un comunicado. “Destacando tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de los inicios de su carrera en solitario, la película ofrece al público un asiento de primera fila para Michael Jackson como nunca antes. Aquí empieza su historia”.

Jaafar publicó sobre la obtención del papel, que será su primer protagonismo en un largometraje en 2023, diciendo: “Me siento humilde y honrado de dar vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fans del mundo, nos vemos pronto”.

Además del protagonista, Colman Domingo interpretará al padre de Jackson y Nia Long a su madre. El reparto también incluye a Miles Teller como el abogado de Jackson, Laura Harrier como la ejecutiva musical Suzanne de Passe y Kat Graham como Diana Ross.

La película biográfica, dirigida por Antoine Fuqua, llegará a los cines el 24 de abril de 2026, notablemente más tarde de su fecha de estreno original de 2025. Después de que la producción finalizara en mayo de 2024, la película se enfrentó a contratiempos, como la reacción de la familia de la cantante y costosos nuevos rodajes filmados en junio. Sin embargo, a pesar de los recientes informes de que la película se dividiría en dos partes, parece que la película seguirá siendo de una sola pieza.

Traducción de Olivia Gorsin