Fans de Taylor Swift creen que su nueva canción ‘Actually Romantic’ es una indirecta contra Charli XCX

El nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, acaba de salir, y los fanáticos aseguran que contiene una canción indirecta contra Charli XCX.

El duodécimo disco de estudio de la superestrella pop —el primero tras anunciar su compromiso con Travis Kelce— incluye un tema llamado ‘Actually Romantic’, que ya desató especulaciones en redes sociales.

Swift inicia la canción con esta línea provocadora: “Escuché que me llamaste ‘Barbie aburrida’ cuando la cocaína te da valor”.

En otra de las estrofas, Swift lanza una aparente acusación: “Chocaste la mano con mi ex y luego dijiste que te alegraba que me dejara en visto. Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara…”

Aunque el mensaje es ambiguo, muchos fans lo interpretan como una respuesta directa a ‘Sympathy is a Knife’, tema de Charli XCX incluido en su celebrado álbum Brat (2024).

La letra incluye un pasaje que dice: “No sé si estoy en espiral. Una voz me dice que se ríen. George dice que solo estoy paranoica. No quiero verla entre bastidores en el show de mi novio (…). Espero que terminen pronto”.

El “George” mencionado en la letra es George Daniel, baterista de The 1975 y actual esposo de Charli. La referencia adquirió más peso debido a que Taylor Swift mantuvo en 2023 una breve y mediática relación con el vocalista de la banda, Matty Healy.

Muchos fans creen que Swift lo mencionó en varias canciones de su álbum de 2024, The Tortured Poets Department.

open image in gallery Charli XCX y Taylor Swift se han elogiado públicamente en los últimos años ( Getty )

Aunque ninguna de las dos artistas ha confirmado que sus canciones se dirigen la una a la otra, los fans ya se encargaron de alimentar la narrativa.

“‘Actually Romantic’ definitivamente es sobre Charli XCX”, escribió un usuario.

Otro se preguntó: “¿Qué demonios tiene que ver ‘Actually Romantic’ con Charli XCX?”.

“La letra está loquísima viniendo de Tay”, señaló un tercer fan.

“Taylor ya terminó de ser amable. Esto es una indirecta con I mayúscula”, opinó otro.

Entre tanto, otro usuario resumió el dilema de muchos: “¿Qué pasa si soy fan de Charli y de Taylor?”.

Cabe señalar que tanto Taylor Swift como Charli XCX se han expresado con respeto mutuo en los últimos años.

En junio de 2024, la cantante británica intervino cuando en un concierto en Brasil parte del público comenzó a corear “Taylor Swift está muerta”. Al ver un video que registraba el cántico, Charli compartió una captura en sus redes sociales y escribió en Instagram:

“¿Pueden dejar de hacer esto? Ya sea en línea o en mis conciertos. Es lo opuesto a lo que quiero y me perturba que alguien piense que hay espacio para esto en esta comunidad. No lo voy a tolerar”.

open image in gallery El nuevo álbum de Taylor Swift ‘The Life of a Showgirl’ ( Republic Records via AP )

Lejos de alimentar rumores de enemistad, Taylor Swift dedicó palabras de admiración a Charli XCX en agosto de 2024. En diálogo con Vulture, la estrella estadounidense recordó la primera vez que la escuchó: “Me impresionó su sensibilidad melódica desde que oí ‘Stay Away’ en 2011. Su manera de escribir parece de otro mundo”.

Swift subrayó también la constancia de su colega: “Charli lleva una canción a lugares donde nadie espera, y lo ha hecho sin pausa por más de diez años. Me encanta ver cómo ese trabajo duro rinde frutos”.

Charli XCX quiso despejar rumores en torno a ‘Sympathy is a Knife’. “La gente piensa lo que quiere pensar”, señaló. “Esa canción habla de mí, de mis sentimientos, de mi ansiedad y de cómo mi mente crea narrativas cuando me siento insegura, y de cómo no quiero estar en esas situaciones cuando me invade la duda”.

La relación entre ambas artistas tiene antecedentes. Charli fue telonera de Swift en la gira de estadios Reputation en 2018. Un año después, comentó: “Como artista, se sentía un poco como si estuviera subiéndome al escenario a saludar a niños de cinco años”.

Tras la polémica, ofreció disculpas.

Traducción de Leticia Zampedri