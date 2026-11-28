Si bien aún no se confirma una fecha, Spotify Wrapped 2026 debería publicarse pronto para ofrecer a millones de usuarios un resumen personalizado de fin de año en el que se detallan los artistas, las canciones, los pódcast y los géneros musicales que más han escuchado durante los últimos 12 meses.

Teniendo en cuenta las fechas de lanzamiento de años anteriores, en los que Wrapped se ha estrenado de forma habitual el último miércoles de noviembre o el primer miércoles de diciembre, se prevé que Wrapped 2026 llegue el 2 de diciembre.

Spotify dio a conocer oficialmente que se están preparando para lanzarlo tras publicar el 5 de noviembre en su página web el mensaje “Prepárate para tu Spotify Wrapped”.

Cabe mencionar que el seguimiento de datos de Wrapped continúa más allá del 31 de octubre, hasta noviembre, y Spotify ha confirmado que los hábitos de escucha de los usuarios a lo largo del otoño siguen contando para sus resultados finales de fin de año.

Para poder escuchar el Wrapped 2026 una vez que se publique, los oyentes deben asegurarse de que su aplicación de Spotify esté actualizada a la última versión, en la que aparecerá un banner específico en la página de inicio junto con una función de búsqueda para acceder a sus estadísticas.