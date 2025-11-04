Paul McCartney reveló que se sintió “completamente a la deriva” tras la disolución de The Beatles en 1970, confesando que “no sabía realmente cómo estar en una banda” inmediatamente después.

El legendario músico, que ahora tiene 83 años, acabó encontrando su sitio con Wings, grupo que formó en 1971 junto a su difunta esposa Linda McCartney y el exguitarrista de Moody Blues Denny Laine.

Wings publicó siete álbumes de estudio, incluido el aclamado Band On The Run en 1973, antes de su separación en 1981.

Reflexionando sobre ese periodo, Paul compartió: “Los tiempos con Wings fueron emocionantes porque nos preparamos para ello y, finalmente, llegamos a lo más alto”.

“Después de The Beatles, no sabía muy bien cómo formar parte de un grupo, era un completo lienzo en blanco, salíamos de gira sin planes, sin hoteles reservados, sin conciertos programados, y pensábamos que el único lugar donde podríamos encontrar un público cautivo era en una universidad.

Una idea totalmente descabellada, pero me alegro de haberlo hecho”.

El cantante y bajista cree que Wings está experimentando un resurgimiento en la década de 2020, y señala que en los últimos años le han hecho tantas preguntas sobre su segunda banda como sobre The Fab Four.

Añadió que muchos fans le han dicho que su álbum favorito es un disco de Wings.

open image in gallery Paul McCartney declaró que “no sabía realmente cómo formar parte de un grupo” tras la separación de The Beatles en 1970 ( Heather McCartney/MPL Communications Ltd/PA Wire )

Paul explicó: “En general no paso mucho tiempo mirando atrás, me gusta vivir el momento, como todo, es una cuestión de tiempo. En los últimos años, me di cuenta de que en las entrevistas me hacían tantas preguntas sobre Wings como sobre The Beatles. La gente me decía que lo primero que había oído mío era Band On The Run o Jet, o que su disco favorito era uno de Wings. La acogida de estas canciones en nuestros directos a menudo también me sorprende”.

Y agregó: “De repente, Wings encontró su momento. Hay un cambio generacional en juego, y es como ser transportado de vuelta en una alfombra mágica”.

La banda grabó su álbum más conocido, Band On The Run, en Lagos (Nigeria), y Paul explicó que, mientras él y su mujer disfrutaban de un paseo por la ciudad durante la grabación del álbum, fueron asaltados cuando él pensó que le ofrecían llevarlo.

open image in gallery Paul McCartney cree que Wings está experimentando un resurgimiento en la década de 2020, y señala que en los últimos años le han hecho tantas preguntas sobre su segunda banda como sobre Los Fab Four ( PA Media )

Paul explicó: “Linda y yo caminábamos por una calle oscura, volviendo a nuestra casa desde la casa de un amigo, estaba probablemente a unos tres kilómetros de distancia. Pensábamos: 'hermosa África, hermosa noche, cielo estrellado', simplemente caminando, cuando de repente se detuvo un coche, yo, con mi actitud de Liverpool, supuse automáticamente que nos llevaban. Eran cuatro o cinco y había un tipo pequeño con un cuchillo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no nos estaban llevando, sino robando. Llevaba conmigo todas mis maquetas para el álbum y se las llevaron. Tuve que recordar las canciones de memoria. Por suerte lo hice, aún estaban frescas, así que las recuperé. Al día siguiente, en el estudio, el encargado del local me dijo: 'tuviste suerte de ser blanco, se imaginaron que no podrías identificarlos, si fueras negro, podrían haberte matado'”.

Durante su etapa juntos, Wings consiguió 12 singles en el top 10 del Reino Unido, incluido un número uno con Mull Of Kintyre, y ocho álbumes en el top 10 del Reino Unido, incluidos dos números uno. El grupo es más conocido por canciones como Jet, Silly Love Songs y Live And Let Die, el tema de la película de James Bond de 1973.

Paul hablaba antes del lanzamiento de Wings: The Story Of A Band On The Run el martes, que incluirá horas de entrevistas con la estrella, editadas por el historiador estadounidense Edward “Ted” Widmer.

Traducción de Olivia Gorsin