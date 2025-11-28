¿Cuánto gana Mariah Carey con ‘All I Want for Christmas is You’, su emblemática canción navideña?

Cada temporada navideña, una canción domina las ondas, las listas de reproducción de los grandes almacenes y las fiestas: 'All I Want for Christmas Is You', el éxito de Mariah Carey de 1994.

A pesar de su lanzamiento hace tres décadas, Carey sigue cosechando los beneficios de este clásico navideño que ha batido récords, con unos ingresos anuales estimados en millones de dólares en concepto de derechos de autor.

Se calcula que Carey gana cada año entre 2,5 y 3 millones de dólares por los derechos de autor de la canción, según datos de Forbes y The Economist.

En 2017, la canción había generado más de $60 millones a través de derechos de autor desde su lanzamiento, según una estimación de The Economist. También se espera que el coautor de Carey, Walter Afanasieff, reciba una parte importante de los derechos de autor. Es el tema navideño más reproducido de todos los tiempos.

En noviembre de cada año, Carey comparte un video en las redes sociales en el que informa a sus seguidores de que ya pueden empezar las fiestas. La entrega de este año mostraba a Carey disciplinando a un elfo revoltoso por robarle el pintalabios, cantando la frase “ya es hora” con voz aguda antes de marcharse en trineo.

open image in gallery Mariah Carey celebra el inicio de la temporada navideña de 2025 en su última publicación en las redes sociales ( Mariah Carey )

open image in gallery Mariah Carey actúa en los MTV Video Music Awards 2025 en septiembre ( Getty Images for MTV )

También se embarca en una gira festiva anual, cuya entrega de este año, Mariah Carey's Christmas Time, tendrá lugar en el teatro Dolby Live de Las Vegas, Nevada, EE. UU., del 28 de noviembre al 13 de diciembre.

'All I Want for Christmas is You' es el sencillo navideño más vendido por un solista en la lista Billboard U.S. Hot 100 y, año tras año, se cuela en las listas musicales de decenas de países.

El himno navideño hizo historia en 2021, cuando se convirtió en la primera y única canción navideña en ganar el premio Diamond Award de la RIAA (Asociación de la Industria Discográfica de EE. UU.), el cual reconoce 10 millones de unidades vendidas y emitidas en streaming en EE. UU.

Tras recibir el galardón, la estrella del pop declaró que el continuo amor por su canción “nunca [dejaba] de [sorprenderla] y de llenar [su] corazón de multitud de emociones”.

“Me maravilla que 'All I Want For Christmas is You' haya perdurado a través de distintas épocas de la industria musical”, afirmó.

En 2023 interpretó la canción en los premios Billboard —su primera actuación en una gala de premios. Durante el evento, sus gemelos, Moroccan y Monroe, le entregaron el premio especial Billboard Chart Achievement.

Traducción de Sara Pignatiello