El icónico rockero británico Morrissey canceló su concierto programado en Valencia, alegando que las festividades de Las Fallas en la ciudad española le impidieron descansar adecuadamente durante la noche. El exlíder de The Smiths hizo el anuncio el jueves, horas antes de su presentación.

Un comunicado publicado en el sitio web de Morrissey esa misma mañana explicó que el "espectáculo programado en Valencia se ha vuelto imposible debido a la privación de sueño".

El artista había llegado a Valencia el miércoles, tras un viaje de dos días en coche desde Milán. Sin embargo, el festival lo perturbó con "cantos tecno a todo volumen (y) anuncios por megáfono" que se escuchaban desde su habitación de hotel.

La declaración concluyó que "esta experiencia ha dejado a Morrissey en un estado catatónico".

El artista había llegado a Valencia el miércoles, tras un viaje de dos días en coche desde Milán ( Foto AP/Marco Ugart )

El comunicado añadió en negrita que “El espectáculo no está cancelado. Las circunstancias hacen imposible el espectáculo”, lo que deja poco claro si se reprogramará o si los poseedores de entradas pueden solicitar un reembolso.

Morrissey, de 66 años, está de gira para promocionar su álbum Make-up is a Lie, su primer disco en seis años, que se publicó a principios de este mes. Es el 14º álbum en solitario del exvocalista de The Smiths, una icónica banda de rock de la década de 1980.

Aunque sus fans lo adoran por éxitos atemporales como “How Soon Is Now?” y “Everyday Is Like Sunday”, Morrissey también es conocido por su carácter temperamental y su amplio abanico de posturas políticas cambiantes. Su apoyo a los derechos de los animales lo ha convertido, por ejemplo, en un feroz crítico de las corridas de toros tradicionales de España.

Las Fallas en Valencia, una ciudad de la costa mediterránea oriental de España, son famosas por sus ruidosas fiestas callejeras y fuegos artificiales. Culminan con la quema de enormes esculturas artesanales de papel maché. La quema de este año tendrá lugar el 19 de marzo.

La UNESCO incorporó Las Fallas a su catálogo de patrimonio cultural inmaterial en 2016, describe la incineración de las esculturas como “una forma de purificación” y de “renovación social”.