Se cancela el festival Wireless porque el Reino Unido vetó a Kanye West

El festival Wireless fue cancelado después de que se le prohibió la entrada al Reino Unido al rapero estadounidense Kanye West.

Los aficionados de la música que hayan comprado entradas para las tres actuaciones de West, ahora conocido como Ye, programadas para julio en Finsbury Park, Londres, recibirán un reembolso.

El primer ministro Keir Starmer afirmó que el rapero de Gold Digger, que utilizó imágenes nazis y se enfrentó a acusaciones de antisemitismo, nunca debería haber sido invitado a ser cabeza de cartel del festival.

Un comunicado de la organizadora, Festival Republic, decía: “El Ministerio del Interior retiró la ETA (autorización electrónica de viaje) de Ye, denegándole la entrada al Reino Unido. Por consiguiente, el festival Wireless queda cancelado y se reembolsará el importe de las entradas a quienes las hayan comprado”.

“Como en todos los festivales Wireless, se consultó a múltiples partes interesadas antes de contratar a Ye y, en ese momento, no se planteó ninguna preocupación al respecto. El antisemitismo, en todas sus formas, es abominable y reconocemos el impacto real y personal que tuvieron estos problemas”.

“Como dijo Ye hoy, él reconoce que las palabras por sí solas no son suficientes y, a pesar de ello, aún espera tener la oportunidad de iniciar un diálogo con la comunidad judía en el Reino Unido”.

Los titulares provocaron peticiones para que se prohibiera la entrada del rapero al Reino Unido debido a su comportamiento, que incluye el lanzamiento de una canción llamada Heil Hitler y la publicidad de una camiseta con una esvástica para su venta en su sitio web.

West solicitó el lunes un permiso electrónico para viajar al Reino Unido, pero el Ministerio del Interior se lo rechazó alegando que su presencia en el Reino Unido “no sería beneficiosa para el bien público”, según pudo saber la agencia de noticias Press Association.

Según se entiende, el permiso de viaje de West se concedió inicialmente en línea antes de que intervinieran los ministros.

El Primer Ministro dijo: “Nunca debieron haber invitado a Kanye West a ser el artista principal del festival Wireless. Este gobierno apoya firmemente a la comunidad judía y no nos detendremos en nuestra lucha para afrontar y derrotar el veneno del antisemitismo”.

“Siempre tomaremos las medidas necesarias para proteger al público y defender nuestros valores”.

El rapero se había ofrecido a reunirse con la comunidad judía británica antes de su concierto.

En un comunicado emitido antes de la decisión del Gobierno, dijo: “Estuve siguiendo el debate en torno a Wireless y quiero abordarlo directamente. Mi único objetivo es venir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, trayendo unidad, paz y amor a través de mi música”.

“Agradecería la oportunidad de reunirme en persona con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido para escucharlos. Sé que las palabras no bastan; tendré que demostrar el cambio con mis acciones”.

“Si están dispuestos, aquí estoy”.

Las entradas en preventa para el festival Wireless salieron a la venta el martes a las 12 p. m. y se cree que se agotaron, mientras que la venta general estaba prevista para el miércoles a las 12 p. m.

El Community Security Trust (CST), cuya misión es proteger a los judíos británicos del antisemitismo, calificó la decisión del Gobierno como “un desenlace sensato a lo que fue otro episodio doloroso para los judíos británicos”.

En su comunicado añadía: “El odio antisemita no debería tener cabida en la sociedad y los líderes culturales tienen un papel que desempeñar para garantizar que así sea. Las personas que muestran un arrepentimiento genuino y sincero por comportamientos antisemitas anteriores siempre recibirán una escucha comprensiva por parte de la comunidad judía, pero ese proceso debe preceder a este tipo de rehabilitación pública”.

open image in gallery Wireless Festival was due to be held at Finsbury Park in London (PA)

La Campaña contra el Antisemitismo (CAA), que se opuso a las actuaciones estelares de West, afirmó que el Gobierno había tomado “la decisión correcta”.

En un comunicado, añadió: “Cuando el gobierno dijo que el antisemitismo no tiene cabida en el Reino Unido, respaldó sus palabras con acciones. Alguien que se jactó de ganar decenas de millones de dólares vendiendo camisetas con esvásticas y que lanzó una canción llamada Heil Hitler hace apenas unos meses, claramente no sería beneficioso para el bien público en el Reino Unido”.

Phil Rosenberg, presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, había dicho que el grupo estaría dispuesto a reunirse con West si este se retiraba del festival Wireless.

El señor Rosenberg dijo: “Pasó menos de un año desde que Kanye West lanzó una canción titulada Heil Hitler, la culminación de tres años de antisemitismo espantoso. También hizo una serie de comentarios profundamente ofensivos sobre la comunidad negra, diciendo que los 400 años de esclavitud fueron ‘como una elección’”.

“Aunque hoy afirma estar arrepentido, su último álbum incluye un tema que se publicó por primera vez el año pasado con el abominable título de Gas Chamber.”

Continuó diciendo: “La comunidad judía querrá ver un arrepentimiento genuino y un cambio antes de creer que el lugar apropiado para poner a prueba esa sinceridad es el escenario principal del festival Wireless. Por ello, estamos dispuestos a reunirnos con Kanye West como parte de su proceso de sanación, pero solo después de que acepte no actuar en el festival Wireless de este año”.

open image in gallery Kanye West performing at the Glastonbury Festival in 2015 (PA)

La versión actualmente disponible del último álbum de West, Bully, estrenado el mes pasado, no incluye una canción llamada Gas Chamber, pero, según se informa, la canción All The Love, en la que participa CeeLo Green, se titulaba Gas Chambers antes de su lanzamiento.

El director general de Festival Republic, Melvin Benn, defendió la decisión de incluir a West en el cartel, describiéndose a sí mismo como un “antifascista profundamente comprometido” y una “persona que perdona”.

En un comunicado, Benn añadió: “No le estamos dando una plataforma para ensalzar opiniones de ningún tipo, sino solo para interpretar las canciones que actualmente se reproducen en las emisoras de radio de nuestro país y en las plataformas de streaming, y que millones de personas escuchan y disfrutan”.

El primer ministro Keir Starmer calificó de “profundamente preocupante” la decisión de que West fuera el artista principal durante las tres noches, mientras que los principales patrocinadores retiraron su apoyo.

Pepsi, Rockstar Energy y Diageo retiraron su patrocinio del festival después de que se anunció a West como artista principal, y el lunes por la noche no aparecía ninguna marca como patrocinadora visible en la página web oficial del festival Wireless.

Además, según pudo saber la Press Association, PayPal, que es socio de pagos del festival anual de rap y hip-hop, optó por no aparecer en ninguno de sus futuros materiales promocionales.

También se sabe que la alcaldía de Londres denegó el permiso para que el Estadio de Londres en Stratford acogiera un concierto de Kanye West este verano, y algunas fuentes citan preocupaciones de la comunidad y las consecuencias en la reputación de la ciudad.

En enero, West publicó un anuncio de página completa en el Wall Street Journal para disculparse, titulado: “A aquellos a quienes lastimé”.

“No soy nazi ni antisemita”, decía.

“Amo al pueblo judío”.

En su carta, afirmó que su trastorno bipolar lo llevó a caer en “un episodio maníaco de cuatro meses de duración, caracterizado por un comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida”.

Traducción de Olivia Gorsin