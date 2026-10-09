Ed Sheeran anuncia nuevos teloneros tras la polémica con Macklemore

Isaac Slade, exvocalista de la banda de rock The Fray, junto con Brooks Rosser, concursante de American Idol, se sumaron a la gira Loop Tour de Ed Sheeran.

Los cambios en la gira se producen tras la marcha del rapero estadounidense Macklemore, que fue apartado del grupo después de hacer comentarios sobre Gaza.

Poco después, otros artistas invitados también cancelaron su participación en las fechas restantes. Entre ellos se encontraban el cantante irlandés Aaron Rowe, el vocalista danés Lukas Graham, la banda de acompañamiento de Sheeran, Beoga, y el músico Finneas, hermano de Billie Eilish.

Slade intervino como telonero de Sheeran en sus actuaciones en Indianápolis el 10 de octubre, Charlotte el 17 de octubre, Arlington el 24 de octubre y Tampa el 7 de noviembre.

Al compartir las fechas confirmadas de la gira en Instagram, Slade publicó el mensaje: “Nos vemos ahí fuera”.

Anteriormente, ya había aparecido en el escenario durante el concierto de Sheeran en Atlanta el 3 de octubre.

open image in gallery Isaac Slade fue anteriormente el cantante principal del grupo de rock The Fray ( Getty )

Rosser, quien participó en la temporada 24 de American Idol, también actuará el 10 de octubre en Indianápolis.

Escribió en Instagram: “Mi primer concierto desde American Idol, y es en el Lucas Oil Stadium abriendo para @teddysphotos. Estoy muy emocionado y agradecido. ¡Nos vemos el sábado!”.

A Sheeran le quedan fechas por delante en Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y México.

Aún no se anunciaron los teloneros para estos conciertos.

Macklemore, que fue telonero de Sheeran en su gira, desató la polémica en septiembre cuando dijo a un público que quería que la gente de Gaza y Cisjordania supiera que no había sido olvidada en medio del conflicto con Israel.

Se inició una petición exigiendo que se le excluyera de los conciertos restantes de Sheeran, y Robert Kraft, cuyo grupo Kraft es propietario del Gillette Stadium en Massachusetts, fue uno de los que contactó con el cantante británico diciéndole que no podría tocar en ese recinto a menos que Macklemore fuera apartado de la gira.

open image in gallery Brooks Rosser, que participó en la temporada 24 de ‘American Idol’, también actuará el 10 de octubre en Indianápolis ( Getty )

Sheeran afirmó que la decisión de excluir al rapero de la gira fue del promotor y no suya.

En su primer concierto tras la polémica, pidió disculpas por haber cometido “errores” en medio del revuelo y describió el conflicto en Gaza como "catastrófico, injustificable y desproporcionado”.

Macklemore anunció una gira europea llamada Free Palestine, cuyas entradas, según él, “se agotaron de inmediato”.

Su gira dará comienzo en el 3Arena de Dublín el 26 de octubre, seguida de un concierto en el Accor Arena de París el 29 de octubre y finalizará en el Wembley Arena de Londres el 30 de octubre.

Los beneficios de los conciertos se destinarán a diversas organizaciones que trabajan en apoyo del pueblo palestino y brindan atención médica, asistencia humanitaria, educación, apoyo comunitario y defensa de sus derechos.

Traducción de Olivia Gorsin