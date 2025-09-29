Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, según se anunció oficialmente.

Tras mucha especulación, con nombres como Taylor Swift y Adele sonando con fuerza, la NFL, Apple Music y Roc Nation confirmaron este domingo 28 de septiembre que la superestrella puertorriqueña encabezará uno de los eventos de entretenimiento más importantes del mundo.

El próximo Super Bowl se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

La elección de Bad Bunny, de 31 años, marca otro momento clave en una racha que está definiendo su carrera: acaba de terminar una histórica residencia en Puerto Rico, que reunió a más de medio millón de personas, y lidera la lista de nominados a los Latin Grammy, que se entregarán en noviembre. Además, continúa sumando logros como actor, con participaciones en películas como Tren bala y Happy Gilmore 2.

Con discos como Un Verano Sin Ti, completamente en español, y su álbum de 2025, Debí Tirar Más Fotos, se ha consolidado como uno de los artistas más escuchados del planeta. También regresará como anfitrión de Saturday Night Live por segunda vez el próximo 4 de octubre.

“Lo que siento va más allá de mí mismo”, dijo Bad Bunny en un comunicado. “Esto es por los que vinieron antes que yo, los que corrieron incontables yardas para que hoy yo pueda entrar y anotar un touchdown... Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que vamos a estar en el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”.

open image in gallery Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2026 ( Getty )

El anuncio llega semanas después de que Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, revelara que excluyó a Estados Unidos de su próxima gira mundial, en parte por temor a que sus fans pudieran ser víctimas de redadas migratorias.

“Hubo muchas razones por las que no me presenté en EE. UU., y ninguna de ellas tiene que ver con el odio: he actuado allí muchas veces”, expresó a la revista i-D. “Todos [los espectáculos] han tenido éxito. Todos han sido magníficos. He disfrutado mucho conectar con los latinos que viven en Estados Unidos”.

Y además compartió: “Pero estaba la cuestión de que el m****** ICE podía estar esperando afuera [de mis conciertos]. Y es algo de lo que hablábamos y nos preocupaba mucho”, añadió.

open image in gallery El artista puertorriqueño atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, consolidándose como uno de los artistas más escuchados en el mundo ( AP )

“Lo que Bad Bunny ha hecho, y sigue haciendo, por Puerto Rico es verdaderamente inspirador”, afirmó Jay-Z, fundador de Roc Nation. “Es un honor tenerlo en el escenario más grande del mundo”.

Bad Bunny tiene tres premios Grammy y doce Latin Grammy. Ha colaborado con algunas de las casas de moda más importantes del mundo y fue una figura clave en el enorme auge de la música latina durante los años 2020, al mismo tiempo que ha visibilizado temas sociales importantes en Puerto Rico.

Roc Nation y el productor ganador del Emmy, Jesse Collins, serán coproductores ejecutivos del espectáculo, mientras que la dirección estará a cargo de Hamish Hamilton.

El año pasado, el espectáculo tuvo como protagonista a Kendrick Lamar, con la participación especial de SZA, en Nueva Orleans. El evento rompió el récord que Michael Jackson estableció en 1993 y se convirtió en el show de medio tiempo del Super Bowl más visto de la historia, con 133,5 millones de espectadores.

Traducción de Leticia Zampedri